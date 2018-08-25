Незадолго до смерти Анна Герман крестилась и венчалась

СЕГОДНЯ 13:15 2018-08-25T13:38:56+03:00

Юная Анна Герман в 1962 году впервые приехала в Италию, где спустя 5 лет она попала в страшную автокатастрофу

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Сегодня, 25 августа исполняется 36 лет как ушла из жизни одна из ярчайших звезд отечественной и польской эстрады - Анна Герман. Многочисленные поклонники сегодня будут поминают любимую певицу. Об Анне сняты художественные и документальные фильмы, ее имя носят улицы и площади, проходят фестивали в разных странах мира. Интерес к судьбе певице не иссякает - люди не перестают удивляться и восхищаться удивительно трагической и сильной судьбой Анны Герман.

Совсем скоро в издательстве "Алгоритм" выйдет новая книга биографа певицы Ивана Ильичёва "Анна Герман. Личный альбом", куда вошли уникальные фотоматериалы из семейного архива Анны Герман и уникальной коллекции биографа певицы. Иван Ильичев передал в редакцию «КП» некоторые редкие фотографии Анны Герман, а также рассказал о последних годах жизни Анны.

- Первое публичное выступление Анны Герман состоялось во Вроцлаве, - рассказывает Ильичев. - Помог «его величество случай». Был 1958 год. Юная Анна получила приглашение на свадьбу своей однокурсницы… Красавица Богуся без памяти влюбилась в одного парня и решила поскорее выйти замуж. Анна недоумевала: «Ты такая молодая, не рано ли тебе?». Но подруга ничего и слышать не хотела. Мало того, о свадебной церемонии она договорилась в кафедральном соборе города Вроцлава, что на Королевском острове. «Богуся, я бы хотела спеть на твоей свадьбе. Можно?» - стесняясь, спросила Анна.

Анна Герман и Эдуард Хиль за кулисами знаменитого фестиваля в Сопоте

Богуся обрадовалась, но нужно было уладить важную формальность – получить разрешение от органиста собора. Она прибежала в собор и попросила разрешения, чтобы через пару дней на её свадьбе спела Анна Герман, однокурсница. «А на кого вы учитесь?» - удивился органист. «Мы геологи» - ответила Богуся и тут же получила категорический отказ: «Это вам не семейное торжество, где каждый гость может спеть. Это свадьба в кафедральном соборе!». «Если вы не прослушаете её, не услышите её голос, то грош вам цена!» - выпалила девушка. Органист согласился: «Ладно, пусть ваша подруга приходит завтра, без прослушивания я не разрешу ей здесь спеть».

Наутро Аня и Богуся явились в костёл в назначенное время, органист заиграл вступление. Анна запела: «Аve, Maria…». Выражение лица органиста менялось на глазах. Хрустальный голос под сводами старинного собора звучал фантастически. Органист закончил игру, поцеловал Анне руку и сказал, что будет счастлив услышать её на свадьбе. Через несколько дней на венчальной церемонии Анна спела «Аве, Мария». Гости были в изумлении, а Богуся лишь смахивала слёзы радости… «Ave, Maria» - особенное произведение в репертуаре Анны. С этой духовной песни начинались многие ее концерты в СССР (и это в эпоху тотального атеизма). Одну из версий записи этого произведения Анна посвятила лично Папе Римскому – Иоанну Павлу II, который, как известно, высоко ценил талант своей землячки.

Анна Герман - Аве Мария.

- Анна с детства воспитывалась бабушкой в религиозном духе. Бабушка научила внучку молиться и обращаться к Богу за помощью в трудной ситуации, благодарить за радости, которые происходили в жизни, - рассказывает Иван Ильичев. - Из рук бабушки Анна получила старинное лютеранское издание Библии на немецком языке (немецкий она знала в совершенстве). Будучи прикованной к постели Анна позвала Збышека (мужа. – Ред.) и попросила принести ей ту бабушкину Библию. Две недели она непрерывно читала Священное Писание. Ни о чём, ни с кем не говорила, только читала и думала о прочитанном. А потом сказала: «Мне был знак, я должна креститься». Она чувствовала, что скоро уйдёт и хотела успеть решить все духовные дела. Именно в тот момент Анна и Збигнев обвенчались.

Перед крещением Анна приняла в своём доме несколько человек: католика, православного, адвентиста. Каждого она выслушала. Это был поиск веры. Ситуация напоминала выбор веры князя Владимира, который на заре русской истории призвал к себе представителей разных конфессий и также выслушивал их прежде чем принять решение креститься в веру православную. Решение принять крещение было осознанным.

Уникальное фото Анны Герман сделанное спустя полгода после страшной аварии. У певицы были обрезаны волосы. Март 1968 года

Анна остановилась на вере своей бабушки. Эта вера оказалась ей наиболее знакома и важным оказался тот факт, что в этой традиции крещение должно принимать в осознанном возрасте. Анну крестили по обряду христиан-адвентистов седьмого дня. Крещение состоялось дома, в ванной, так как выйти из дома Анна уже не могла. 24 мая 1982 года она написала Анне Качалиной, как оказалось, свое последнее письмо:

«Хочу Тебе сказать самое важное. Вчера я приняла крещение – это вера моей бабушки и я очень счастлива. Как мне хотелось бы посидеть рядом с Тобой и всё рассказать! За окном чудесная весна, у нас сирень есть – но я уже очень давно лежу в больницах и теперь дома уже месяц – не встаю пока совсем, но всё это теперь неважно стало»

Ровно через три месяца Анны Герман не стало…

Последние два года жизни Анны – это бесконечные мучения, борьба за жизнь. Нескольких книжных томов не хватит, чтобы описать всё то, что пережили Анна и Збигнев в 1981 и 1982 годах. Гастроли в Австралию стали последними в её жизни. Больше ездить Анна физически не могла. Она писала в Москву подруге Анне Качалиной:

«Я с шести утра сижу и жду медсестру – опять анализ крови надо сделать. Я ещё дома, хотя уже целый месяц меня ждут в больнице, чтобы оперировать. Сделали все анализы и даже такие слоевые снимки внутренностей в американской машине – компьютере – их только 2 в Польше. Там как в кино всё видно, что у нас там в середине. Оказалось, что внутренне вся левая сторона у меня сильно повреждена от Италии. Левая почка стиснута как старый башмак и плохо работает. Что-то с чем-то срослось и давит и т.д. Кроме того (не знаю, как по-русски) наросло что-то и с левой и с правой стороны и на 90% это рак. Малокровие сильное и вообще силушки нету. Ну, посмотрю еще немножко – туда успею всегда».

Последний год жизни певица была прикована к постели. Она находилась под постоянным наблюдением. Были отрезаны её шикарные волосы, теперь они мешали уходу за неподвижной больной. Збышека-младшего увезли к дяде, чтобы сын не видел мучений мамы. В открытое окно комнаты Анна слышала звуки, доносившиеся с улицы: за окном пели птицы, шумели деревья сада. Но ей уже не суждено было насладиться красотой этого мира.

Анна угасала как свеча. Как только обострялось состояние, её увозили в больницу.

Облегчения не наступало… В августе 1982 года певицу поместили в военный госпиталь на улице Линдлея.

«Аничка, я страшно устала от боли, даже не плачу, а хочется очень лежать и спокойствия. Даже песен не жалко…потому что больно. Всё стало неважным. Но как только приходит день, когда мне чуть легче – хочется петь»

(из письма Анны Герман Анне Качалиной, 27.02.1981 года).

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