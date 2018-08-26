С России снято проклятие "черного августа"

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-25T22:50:31+03:00

Но граждане должны сохранять бдительность. В любое время года

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Последний месяц лета получил в народе название кошмарного, окаянного, трагичного, черного. Из-за потрясений, катастроф, терактов, которые на него выпадают. Говорят даже о мистическом проклятье.

ЧЕРТОВА ЭТА ПОРА!

Самые впечатлительные граждане, нагоняя страху, цитируют Анну Ахматову:

Он и праведный и лукавый,

И всех месяцев он страшней:

В каждом Августе, Боже правый,

Столько праздников и смертей.

Дескать, проклята Россия в августе! Поэты, они ж с небесами связаны, знают…

На самом деле строки эти, написанные 27 августа 1957-го, отражают личную трагедию Анны Андреевны. «Август у меня всегда страшный месяц. Всю жизнь, " - сказала поэтесса Лидии Чуковской.

В августе 1918 г. Ахматова развелась с мужем, поэтом Николаем Гумилевым. В августе 1921 г. чекисты расстреляли Гумилева. В августе 1939 г. прозвучал приговор Особого совещания при НКВД СССР: ее единственный сын-студент Лев Гумилев осужден на 5 лет норильских лагерей. Будущий известный ученый–историк проведет в лагерях, ссылках более 10 лет. В августе 1946 г. жестоким приговором самой поэтессе стало печально знаменитое Постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»»: «Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Её стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества… наносят вред делу воспитания нашей молодёжи и не могут быть терпимы в советской литературе». Ее тут же исключили из Союза писателей СССР, перестали печатать. В августе 1949 г. на ее глазах арестовали мужа, искусствоведа Николая Панина. 10 лет заполярных лагерей! В августе 53-го появился «надежды напиток целебный в тишине заполярных нар» - после смерти Сталина объявили амнистию многим заключенным. Увы, Панин умер в тот август в лагере.

Недаром в песне Александра Галича, посвященной Ахматовой, есть такие строки: «Вот если бы только не август, не чертова эта пора!» Видимо, так совпали звезды в ее личном гороскопе…

У многих других наших поэтов личные трагедии случались в иные месяцы. Так что глупо переносить ахматовские строки про страшный месяц на всю Россию.

Известный астролог Александр Зараев, однако, тоже связывает «черный месяц» с небесами. «Россия – страна Водолея и потому многие важные события происходят именно в период конца июля и в августе. Всё началось с Крещения Руси, которое также проходило в эти дни. Князь Владимир перестроил всю культуру, резко ввел основы христианства. Это стало глобальной переменой, что повлекло остальные события глобального космического состава».

Аналитик голландского ING Bank Крис Уифер так глубоко, до крещения Руси, не копает. Отметив в докладе, опубликованном в «The Wall Street Journal», что некоторые инвесторы опасаются проклятья, поражающего Россию в самый страшный месяц ее календаря, свой отсчет он ведет с… Ивана Грозного. Родившегося 25 августа 1530 года.

Я в глубь веков не полезу. Напомню лишь, что два действительно глобальных события ХХ века - октябрьская революция и развал СССР – случились в другие месяцы. Голландец вспоминает август 14-го. Однако в результате Первой мировой не только Российская империя прекратила своё существование, но и Австро-Венгерская, Османская, Германская. Осталась лишь Британская… А Великая Отечественная, принесшая нам куда больше жертва, началась в июне.

Иные уфологи во всем винят «звездные дожди». Так называемые «персеиды» - метеорный поток, ежегодно появляющийся в июле - августе со стороны созвездия Персея. Звездопад идет по всей планете. Почему тогда напасти сыплются только на Россию?

ГКЧП ДАЛ СТАРТ всем ЧП

Водолей, персеиды вечны, как и память об Иване Грозном. Однако о «черном августе» народ заговорил лишь в лихие 90-е. Первым в хронике кошмаров стоит ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению), действовавший 18 - 21 августа 1991 года. Он вошел в историю как августовский путч. Странный путч, смахивающий на пародию. Государственные мужи в высоких чинах, выступившие против президента Горбачева ради спасения СССР, должны были олицетворять сильную власть. Они же сидели с дрожащими руками, все бездарно провалили и быстренько сдались на милость победителю Ельцину. Что это было, по большому счету, непонятно до сих пор. Действительно ли путчисты хотели спасать Союз, да пороху не хватило, или сами стали жертвой масштабной провокации по передаче власти от Горбачева Ельцину и развалу СССР?

Путч они провалили, зато запустили конвейер «черных августов»

- Путч действительно был странный, - соглашается известный политтехнолог, руководитель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский. – Никого не арестовали, телефоны не отключали. ГКЧП весьма напоминает корниловский мятеж 1917 года, также случившийся в августе. В России тогда тоже был кризис, как и в 1991-м. Временное правительство Керенского, подобно Горбачеву, теряло авторитет. Верховный главнокомандующий Русской Армией генерал Лавр Корнилов решил спасти Родину, сильной рукой навести порядок. Потребовал чрезвычайных полномочий, чтобы не допустить к власти радикалов- большевиков.

- В ГКЧП входили министр обороны, шеф КГБ. Путчисты спасали страну, стараясь не допустить к власти «демократа» Ельцина.

- Корнилов шел против главы Временного правительства Керенского, и в то же время думал, что премьер присоединится к мятежу. И ребята из ГКЧП надеялись, что Горбачев к ним присоединится. Некоторое подозрение до сих пор есть, что Михаил Сергеевич подумывал об этом. Провал корниловского мятежа привел к тому, чего стремились избежать и генерал и премьер. Осенью большевики взяли власть.

- Ельцин после провала странного ГКЧП тоже взял власть. И развалил СССР.

- Вспоминаются слова Ленина «Восстание – это искусство!» Если ты им не владеешь, не готов идти до конца, лучше не затевай заговоры, путчи, мятежи.

МЕРТВЫЙ СЕЗОН

В истории ГКЧП есть момент, который многое объясняет в загадке российского «черного августа». Путчисты выступили, когда Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной отдыхали на своей Форосской даче в Крыму.

- Август по традиции мертвый сезон в политике, - объясняет Глеб Павловский. – Депутаты, руководители, политики разъезжаются в отпуска. А возвращаются в сентябре – подчас их ждет совершенно новая повестка дня, сезона. Как в 91-м. Осенью собирались подписывать Союзный договор, а пришлось хоронить СССР.

Власти оценили ваучер в два престижных советских автомобиля «Волга». А скупали эти бумажки за две бутылки водки

Слова Павловского о коварном «мертвом сезоне» прекрасно ложатся на август следующего,1992 года.

В его официальной «черной хронике» два пункта:

Катастрофа Ту-134 в Ивановской области, погибли 84 человека

Началась грузино-абхазская война, с обеих сторон активно участвовали российские граждане.

Однако тогда произошло очень важное событие, во многом определившее дальнейшую судьбу страны и ее граждан. Хотя большинство это не заметило. 14 августа Ельцин подписал указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации». Загогулина, по выражению Бориса Николаевича, заключалась в том, что ранее Верховный Совет России, Съезд народных депутатов уже приняли закон «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР». Их нельзя было продавать другим лицам, обменивать на две бутылки водки. В августе, когда депутаты ушли на каникулы, Ельцин и его окружение ловко провели операцию по замене уже узаконенных именных счетов безымянными ваучерами. Борис Николаевич использовал чрезвычайные полномочия, данные президенту Съездом. Согласно им указ Ельцина вступал в силу, если в течение одной недели его не отвергал Верховный Совет. За неделю вызвать депутатов с каникул в Москву голосовать против ваучеров было физически невозможно. На это и рассчитывал идеолог ваучеризации Чубайс. 21 августа указ обрел силу. Так хитровански изменили идеологию приватизации и ее законодательство.

Когда осенью народные избранники вернулись в столицу, они поняли, как цинично обманула и оскорбила их исполнительная власть. Но поздно было пить боржоми. Повестка дня кардинально изменилась. Что обострило отношения депутатов с президентом и правительством.

22 августа 1991 г. Президент СССР М.С. Горбачев во время встречи в аэропорту после поездки в Форос. Лизунов Юрий/Фотохроника ТАСС

ЗАВОД ПО ЦЕНЕ ЛАРЬКА

Зачем потребовалось обманом внедрять и ускоренно проводить ваучерную приватизацию в 92-м? Куда спешили младореформаторы? Ответ дает статья члена Экспертного совета при Правительстве России Сергея Чернышева «Особенности национальной приватизации»:

«Недвусмысленный звонок прозвенел по ходу великой комбинации с ваучерами. Новые менеджеры Государства российского сыграли в бесплатное IPO, раздав населению титулы собственников всего национального богатства в форме приватизационных чеков. Впиаривая согражданам приватизацию, они верховными устами озвучили ожидания, шта-а ваучер будет стоить две "Волги". Грубо говоря - десять штук «зелеными». А рынок цинично оценил его в 27 долларов. Никто не тормознул аукционы в ожидании, покуда рынок одумается и отслюнит за приватизационный чек толстую стопку гринов. На одну чашу весов сложили основные материальные активы страны, на другую - ваучерную массу, скупленную у населения за указанный бесценок. А куда денешься? Считается, считать рынок умеет. Индустриальные гиганты сбыли по цене ларьков. Тем самым по факту было признано: из общенародного достояния безвестно сгинули 1 триллион 496 миллиардов долларов. Щепки делят - лес горит. Где-то между 1990 и 1994 годами неслышно грянула глобальная катастрофа, на вторую по размерам экономику мира обрушился невидимый астероид, и 99,7% ее стоимости испарились».

С августовского указа президента и началось дикое расслоение общества. Теперь у России пальма первенства по имущественному неравенству. По данным Global Wealth Report на долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных активов в РФ. В следующей за нами по этому показателю среди крупных стран Индии 1% владеет лишь 49% всего личного богатства. В мире этот показатель равен 46%, в Африке - 44, США - 37, в Китае и Европе – 32, в Японии - 17%.

Август 1993 г. Убит глава временной администрации в Северной Осетии и Ингушетии В. Поляничко.

А в тиши кремлевских кабинетов, несмотря на мертвый сезон, обсуждали, как прижать к ногтю непокорных депутатов.Я тогда работал в «Российской газете», органе Верховного Совета. Мы догадывались: Ельцин что-то готовит. На душе было тревожно.

- Действительно, в том августе все и было решено, - говорит Глеб Павловский, много лет работавший с Кремлем. – Некоторые люди, сегодня выступающие как большие демократы, предлагали даже завезти в Белый дом баллоны с газом и выкуривать депутатов.

Августовский приговор президента привели в исполнение в начале октября. После осады Верховный Совет разогнали. «Демократия» восторжествовала. Бывший главный редактор «Комсомолки», экс- спикер Госдумы Геннадий Селезнев сказал мне, что главная причина расстрела Ельциным Белого дома в 1993-м - не допустить отмены парламентом ваучеров и возвращения именных счетов. Вот еще чем аукнулась загогулина Ельцина с указом о ваучерах в августе 92-го.

ОТ МММ ДО ДЕФОЛТА

МММ - крупнейшая в истории России финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди.Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/.

Август 1994. Арест Сергея Мавроди, крах финансовой пирамиды МММ. От 10 до 14 миллионов человек потеряли свои сбережения.

В Башкирии прорыв водохранилища. Погибли 29 человек, 786 остались без крова. Под Читой разбился Ан-12. 47 жертв. Крушение электропоезда на Белгородчине, 20 жертв.

Пирамиду МММ не зря обвалили в отпускной сезон. Чтобы разъехавшийся народ как можно позже узнал о своей беде, не устраивал в едином порыве акции протеста, требуя свои вклады. Говорят, деньги из офиса Мавроди кто-то вывозил грузовиками…

Август 1995. Под Читой разбился МиГ-29. Обвалился рынок межбанковских кредитов, 28% российских банков прекратили свою работу.

Видно, кому-то был выгоден этот банковский обвал, опять же в период отпусков.

В том же августе произошло еще одно событие, не замеченное широкой публикой. 31 числа Ельцин подписал указ № 889 «О порядке передачи в залог акций, находящихся в федеральной собственности». К концу года на пресловутых «залоговых аукционах» олигархи за бесценок получили жемчужины советской промышленности типа «Норникеля», Новолипецкого металлургического комбината… Народ в этих аукционах не участвовал даже формально.

Август 1996. Боевики захватили Грозный, убиты сотни военных и мирных жителей. Позорный Хасавюртский мир завершил первую чеченскую войну. На Шпицбергене разбился Ту-154. Погиб 141 человек. Под Белградом разбился наш транспортный самолет Ил-76М.

Август 1997 г. В центре Санкт-Петербурга застрелен вице-мэр М. Маневич. Вспыхнула война олигархов из-за самого скандального залогового аукциона по «Связьинвесту». В ходе ее всплыло «дело писателей»: пять ведущих реформаторов из правительства и администрации президента РФ во главе с вице-премьером Чубайсом получили авансом по $90 тыс. за книгу о приватизации. Осенью Чубайс потерял пост министра финансов, остальных отправили в отставку.

Август 1998 г. ДЕФОЛТ, политический кризис в стране, смена правительства.

Властная финансовая пирамида ГКО была куда круче МММ Мавроди. Ее тоже обрушили в пору отпусков. Курс рубля к концу года упал в 3 с лишним раза.

Август 1999 г. Вторжение боевиков в Дагестан, начало второй чеченской войны. Отставка премьера С.Степашина. Взрыв на Манежной площади. Скандал с отмыванием российских денег через Bank of New York.

Август 2000 г. Гибель атомной подлодки «Курск» (118 жертв). Взрыв в подземном переходе Пушкинской площади в Москве. Погибли 12 человек, пострадало 132. Пожар на Останкинской телебашне. Трое погибло. Неделю миллионы россиян оставались без ТВ.

Пожар на Останкинской телебашне с 27 по 28 августа 2000 годаФото: Анатолий ЖДАНОВ

ЗНАКОВЫЕ ТРАГЕДИИ АВГУСТА В НАЧАЛЕ 2000-х

2001. Взрыв на рынке в Астрахани. Пострадало 70 человек, 8 погибло.

2002 г. В Чечне сбит военный вертолет Ми-26. 127 жертв (самая крупная в мире катастрофа вертолета!) Наводнение в Краснодарском крае: 167 жертв, десятки пропали без вести. Крупные лесные и торфяные пожары в Подмосковье.

2003 г. Затонула атомная подлодка К-159. Погибло 9 моряков. Террорист-смертник подорвался в военном госпитале в Моздоке, 50 жертв. На Камчатке разбился вертолет Ми-8. Погибли 20 человек. Среди них - губернатор Сахалина И. Фархутдинов.

2004 г. Смертницы взорвали в воздухе Ту-154 и Ту-134, погибли 90 человек. Теракт в Москве у станции метро «Рижская». 10 жертв.

2005 г. В России появляется птичий грипп.

2006 г. Разбился Ту-154, летевший по маршруту Анапа-Санкт-Петербург, погибли 170 человек. Взрыв на Черкизовском рынке в Москве, 13 жертв, десятки раненых.

2007 г. Подрыв поезда «Невский экспресс».

2008 г. Российско-грузинская война 08.08.08. Взрыв на пляже в Сочи.

2009 г. Взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС, 75 жертв (самая масштабная в мире гидротехническая авария!). Теракт в Назрани, Ингушетия. 25 человек погибли, 138 ранены. В подмосковном небе столкнулись два СУ-27, знаменитые «Русские витязи», асы высшего пилотажа.

2010 г. Москва и страна в дыму. Леса в огне. Сильнейшая засуха, запрет на экспорт зерна…

ВОПРОС РЕБРОМ

ПОЧЕМУ МНОГО КАТАСТРОФ, ТЕРАКТОВ?

- Катастрофы бывают не только в августе, - отвечает политтехнолог Глеб Павловский. – Просто в этот период они более стрессогенны. Мы люди простые, немудрящие. Вся наша жизнь состоит из эмпирических наблюдений. Теперь внимание к «черным августам» обостренное, уже ждешь пакостей с его приходом. Наши ожидания регулируют наше поведение. Что еще больше делает нас информационно управляемыми.

- Но их действительно много в этот период, судя по статистике!

- За большинством аварий, катастроф, включая техногенные, стоит человеческий фактор, банальное головотяпство. В августе народ в отпусках. Больше самолетов летает, поездов ходит. Обслуживающий персонал тоже хочет отдохнуть у моря или на даче. На оставшихся летчиков, диспетчеров выше нагрузка, возрастает вероятность ошибки.

- А теракты?

- Здесь тоже не стоит искать мистический след. В августе политическая жизнь замирает, информационных поводов мало. А террорист живет в медийном пространстве. Хочет максимально сильно заявить о себе через СМИ, ТВ, чтобы вызвать панику, ужас среди населения. Да и контроль органов в эту пору слабее. Вот и планировали теракты на этот месяц, полагаю.

БУДЕМ ЖИТЬ!

НЕБЕСА НЕ ВИНОВАТЫ

Грешен, я тоже долго верил в коварство этого месяца. Не то, чтобы очень, но в голове держал: «Август пришел, что-то опять обязательно рванет!» Разве забудешь ГКЧП, дефолт, МММ, теракты? В ГКЧП «Комсомолку» закрыли. «Папа, ты безработный, как жить будем?» - спрашивал сынишка. До сих пор в ушах стоит. В МММ не играл, но ряд знакомых пострадал. Перед дефолтом, к счастью, не успел уйти в отпуск, хотя вся семья уехала из Москвы. Чудом вытащил свои деньги, обегав несколько отделений крупного банка, куда редакция переводила зарплаты. А банк накрылся. В пожаре на Останкинской телебашне погиб руководитель спасателей Владимир Арсюков, муж моей двоюродной сестры. Думаю, у каждого, кто жил в ту пору, есть что вспомнить…

Поговорив с умными людьми, изучив статистику, пришел сейчас к оптимистическому выводу. Пресловутое «проклятие черного августа» в России закончилось.

Сам август не случайно стал «черным» в лихие 90-е. Виноваты, оказывается, не небеса, а политики, использовавшие сезон отпусков для захвата и укрепления власти, распила богатого советского наследства. В результате одни получали миллиарды, другие – их большинство – лишь дырки от колес двух «Волг», обещанных Чубайсом на каждый ваучер. Я не исключаю, что легенду о проклятье рокового месяца специально запустил кто-то из умных политтехнологов, обслуживавших младореформаторов. Чтоб народишко впал в транс, депрессию и не мешал большим дядям обделывать свои делишки.

Но все глобальные потрясения августа, как видим, остались в 90-х. Государство с тех пор окрепло.

Да, с 2000-го пошла череда августовских терактов. Взрыв смертницами двух самолетов в воздухе, взрывы у станции метро «Рижская», на Черкизовском рынке, на рынке в Астрахани… Это было эхо чеченских войн. Есть версия, что за нападением на Грозный в августе 1996-го стоял хитрый Березовский. Ельцин все чаще «работал с документами». Борис Абрамыч сделал ставку на секретаря Совбеза Лебедя, сверхпопулярного тогда генерала. Решил посадить его в Кремль вместо недееспособного в тот момент президента, чтобы быть при генерале серым кардиналом и самому править Россией. Похоже, странный захват Грозного боевиками в тот август (наша армия почему-то их не остановила?) и спешный предательский мир в Хасавюрте были элементами операции по замене Ельцина на «миротворца» Лебедя. Но замысел не удался. Лебедя вскоре выкинули из Совбеза. А предательство в Хасавюрте аукнулось России в АВГУСТЕ 99-го второй чеченской войной. Банальная борьба за власть…

Постепенно августовское напряжение в стране стало спадать. Война в Чечне закончилась, террористов уконтропупили. Статистика приписывает этому месяцу жару 2010 года. Но это лукавство. Во-первых, погодные катаклизмы охватили тогда не только Россию. Во-вторых, несусветная жара у нас началась еще в июне, стояла весь июль, а в августе как раз пошла на спад.

В последние годы российский август и вовсе не выделяется особыми бедами и проблемами. Так, один из двенадцати братьев-месяцев. Потому и в хронологию тревожную поставить, по большому счету, нечего. Вот и уходящий не натворил больших бед. Рубль упал до 69 к доллару? Ну, так он отжимается. А в феврале 16-го и вовсе падал до 79. Американцы вводят санкции? Они и раньше их накладывали на Россию, и новыми грозят к концу года. Но в эти дни, наоборот, заговорили о «черном августе» Трампа, которому стал грозить реальный импичмент. Ирония судьбы?

А мы по привычке ждем от августа больших неприятностей…

Так что будем жить, друзья! Не забывая, однако, про бдительность. И в августе, и в сентябре, другие месяцы. Во всяком случае, дорогу на красный свет переходить не стоит. Машина может сбить. В любое время года.