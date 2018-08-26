Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер): "Почти 10 лет ждал, чтобы узнать, как закончится "Игра престолов"
Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», рассказал о финале и популярности сериала, а также о своем персонаже.
«Популярность «Игры престолов» - это заслуга сразу нескольких факторов. Как и в любом хорошем сериале, тут есть персонажи, с которыми вы можете отождествлять себя. Перед ними встают сложные и интересные дилеммы. По большому счету, это хорошая увлекательная история, наполненная неожиданными поворотами».
По мнению актера, секрет бешеной популярности сериала кроется также в его универсальности, так как действие происходит в параллельной вселенной.
Что же касается персонажа - Джейме Ланнистера - тут все сложнее.
«Всё, что произошло с Джейме во время его долгих скитаний, это то, что могло произойти с любым человеком в то время и в тех обстоятельствах. Джейме вырос в непростой семье. Он рос без матери. Его отец постоянно диктовал, что ему делать. Ди и остальные родственнички - брат-карлик и сестра-прелюбодейка. Но Джейме стал был солдатом. И стал самым крутым в этом, в солдатском ремесле».
По поводу концовки «Игры престолов» актер признался, что был приятно шокирован и не думал, что сценаристы так закрутят финал.
«Я почти 10 лет лет хотел узнать, как это может закончиться. И вот я читаю сценарий и даже не верю, что это может быть настолько шокирующим и удивительным».
КСТАТИ
Создатели "Игры престолов" сообщили, что планируют потратить на финальный сезон более 15 миллионов долларов за один эпизод. Весь сезон обойдется HBO примерно в 90 - 100 миллионов долларов. Такие расходы сопоставимы с широкоэкранными блокбастерами.
Восьмой сезон выйдет в 2019 году, в апреле. Он будет состоять из шести серий.
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