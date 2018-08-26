Атлеты пробегут 800 километров из Москвы в Минск ради детей с синдромом Дауна

СЕГОДНЯ 10:52 2018-08-26T10:52:33+03:00

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800 километров и 800 тысяч рублей для детей с синдромом Дауна. Такую цель перед собой поставили ультрамарафонцы Антон Валуйкин и Алексей Востриков. Сегодня, 26 августа, они начали свой непростой маршрут на Поклонной горе в Москве. А завершат его через 14 дней, 9 сентября, на масштабном Минском полумарафоне вместе с тысячами бегунов из разных стран.

Благотворительный пробег «Соединяя столицы» - это совместный проект атлетов с благотворительным фондом «Синдром любви», который занимается поддержкой людей с синдромом Дауна.

- Около года назад мы приняли решение, что спортивные цели должны иметь смысл, - рассказывает Алексей Востриков. - Так началась наша дружба с благотворительным фондом «Синдром любви» и сбор средств на программы для детей с синдромом Дауна. За плечами - благотворительный забег «Добрый грязный трейл», участие в качестве Атлета во благо в GRUT’е (Golden Ring Ultra-Trail, забег по пересеченной местности, который проходит в окрестностях Суздаля - прим. ред). Так постепенно родилась идея сделать свой ультра-забег и собрать деньги в помощь детям с синдромом Дауна.

На Поклонной горе Антона и Алексея пришли поддержать десятки неравнодушных москвичей. Дальше спортсмены пробегут через Одинцово, Можайск, Вязьму, Смоленск, Борисов, Логойск и Минск. Важной точкой на маршруте станет Хатынь, где парни отдадут дань памяти невинным жертвам Великой Отечественной войны.

В каждом из городов атлетов ждут встречи со школьниками, спортсменами и просто неравнодушными людьми. Они смогут присоединиться по ходу забега к Антону и Алексею и преодолеть часть маршрута вместе.

- Бег на сверхдлинные дистанции начинается тогда, когда ты пробежал и преодолел все другие беговые форматы. И тогда ты бросаешь себе последний вызов, ты не видишь перед собой иного пути, кроме как бежать и менять этот мир! - говорят участники.

Каждый может присоединиться к забегу и поддержать доброе дело Фото: предоставлено фондом Синдром любви

Как поддержать доброе дело

1. Те, кто готов преодолеть часть дистанции вместе с марафонцами, могут зайти на страницу проекта, нажать кнопку «Вступить в команду», внести благотворительный взнос 1000 рублей и пробежать вместе с ребятами в любом из городов маршрута. Имена всех присоединившихся к забегу будут внесены в артефакт-символ «Соединяя столицы».

2. Для тех, кто не может лично выйти на дистанцию, есть возможность просто поддержать команду. Для этого нужно выбрать соответсвуцющий пункт там же, на странице проекта. Ребята говорят, что для общего доброго дела важна абсолютно любая сумма.

3. Сделать пожертвование в фонд "Синдром любви" можно в любое время, в любом размере на сайте фонда

Сайт проекта «Соединяя столицы»

СПРАВКА КП

Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» создает возможности для полноценной жизни людей с синдромом Дауна в России.

«Спорт во благо» – проект благотворительного фонда «Синдром любви», который объединяет людей, увлеченных спортом и готовых помогать. Всех неравнодушных людей фонд призывает стать «Атлетом во благо»: принять участие в любом спортивном соревновании и собрать средства в пользу людей с синдромом Дауна.

За время существования проекта его поддержали 19 тысяч человек, им удалось собрать 160 миллионов рублей на добрые дела.