2018-08-26T10:52:33+03:00
Общество

Атлеты пробегут 800 километров из Москвы в Минск ради детей с синдромом Дауна

Стартовал ультрамарафон «Соединяя столицы»
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Антон Валуйкин и Алексей Востриков преодолеют 800 километров ради помощи детям с синдромом Дауна Фото: предоставлено фондом Синдром любвиАнтон Валуйкин и Алексей Востриков преодолеют 800 километров ради помощи детям с синдромом Дауна Фото: предоставлено фондом Синдром любви
Изменить размер текста:

800 километров и 800 тысяч рублей для детей с синдромом Дауна. Такую цель перед собой поставили ультрамарафонцы Антон Валуйкин и Алексей Востриков. Сегодня, 26 августа, они начали свой непростой маршрут на Поклонной горе в Москве. А завершат его через 14 дней, 9 сентября, на масштабном Минском полумарафоне вместе с тысячами бегунов из разных стран.

Благотворительный пробег «Соединяя столицы» - это совместный проект атлетов с благотворительным фондом «Синдром любви», который занимается поддержкой людей с синдромом Дауна.

- Около года назад мы приняли решение, что спортивные цели должны иметь смысл, - рассказывает Алексей Востриков. - Так началась наша дружба с благотворительным фондом «Синдром любви» и сбор средств на программы для детей с синдромом Дауна. За плечами - благотворительный забег «Добрый грязный трейл», участие в качестве Атлета во благо в GRUT’е (Golden Ring Ultra-Trail, забег по пересеченной местности, который проходит в окрестностях Суздаля - прим. ред). Так постепенно родилась идея сделать свой ультра-забег и собрать деньги в помощь детям с синдромом Дауна.

На Поклонной горе Антона и Алексея пришли поддержать десятки неравнодушных москвичей. Дальше спортсмены пробегут через Одинцово, Можайск, Вязьму, Смоленск, Борисов, Логойск и Минск. Важной точкой на маршруте станет Хатынь, где парни отдадут дань памяти невинным жертвам Великой Отечественной войны.

В каждом из городов атлетов ждут встречи со школьниками, спортсменами и просто неравнодушными людьми. Они смогут присоединиться по ходу забега к Антону и Алексею и преодолеть часть маршрута вместе.

- Бег на сверхдлинные дистанции начинается тогда, когда ты пробежал и преодолел все другие беговые форматы. И тогда ты бросаешь себе последний вызов, ты не видишь перед собой иного пути, кроме как бежать и менять этот мир! - говорят участники.

Каждый может присоединиться к забегу и поддержать доброе дело Фото: предоставлено фондом Синдром любви

Каждый может присоединиться к забегу и поддержать доброе дело Фото: предоставлено фондом Синдром любви

Как поддержать доброе дело

1. Те, кто готов преодолеть часть дистанции вместе с марафонцами, могут зайти на страницу проекта, нажать кнопку «Вступить в команду», внести благотворительный взнос 1000 рублей и пробежать вместе с ребятами в любом из городов маршрута. Имена всех присоединившихся к забегу будут внесены в артефакт-символ «Соединяя столицы».

2. Для тех, кто не может лично выйти на дистанцию, есть возможность просто поддержать команду. Для этого нужно выбрать соответсвуцющий пункт там же, на странице проекта. Ребята говорят, что для общего доброго дела важна абсолютно любая сумма.

3. Сделать пожертвование в фонд "Синдром любви" можно в любое время, в любом размере на сайте фонда

Сайт проекта «Соединяя столицы»

СПРАВКА КП

Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» создает возможности для полноценной жизни людей с синдромом Дауна в России.

«Спорт во благо» – проект благотворительного фонда «Синдром любви», который объединяет людей, увлеченных спортом и готовых помогать. Всех неравнодушных людей фонд призывает стать «Атлетом во благо»: принять участие в любом спортивном соревновании и собрать средства в пользу людей с синдромом Дауна.

За время существования проекта его поддержали 19 тысяч человек, им удалось собрать 160 миллионов рублей на добрые дела.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Будь сильным, беги за слабых»: Москвичей приглашают преодолеть марафон и совершить доброе дело
Организаторы акции «Милосердие на бегу» надеются собрать 2 миллиона рублей. Благодаря этой сумме, особые дети смогут получить 438 часов занятий с дефектологом и 310 дней занятий в развивающем центре, тяжелобольные люди - 2500 часов ухода, а бездомные на 4
Опрос: Большинство россиян против уничтожения бездомных животных, но не знают, как им правильно помогать
Граждане считают, что зверей нужно прививать, чипировать и пытаться устроить в приют или в семью. Но при этом лишь 13% хоть раз поддерживали зоозащитные фонды или приюты [видео]
"Творить, отдавать тепло своих рук и одновременно помогать": Как рукодельницы создали благотворительный проект
Участники программы «Уютка» шьют одежду и игрушки для воспитанников детских домов, вяжут пледы и шапочки для недоношенных малышей, создают открытки для ветеранов
Новости 24
Die Welt: Россия избавляется от диктата доллара
В подмосковном Королеве горит кровля семиэтажного жилого дома
Эксперт National Interest назвал самую серьезную проблему для армии США
National Interest: в России действует программа разработки «спутников-убийц»
Главный приз мэра Москвы получил фильм Валерия Тодоровского "Большой"
Умер наставник Дэвида Боуи, танцор и хореограф Линдси Кемп
Похороны сенатора Маккейна пройдут в Аннаполисе
Президент Афганистана не принял отставки глав Минобороны, МВД и национального директората безопасности
В США четверо погибли при крушении легкомоторного самолета
Глава МИД Австралии Джули Бишоп объявила об уходе в отставку
Число пострадавших во время землетрясения в Иране выросло до 140 человек
Чемпион Франции по боксу остановил дебошира на борту самолета
Жена и дочь Ярошенко рассказали о состоянии здоровья российского летчика
СБУ вызвала на допрос представителя владельца танкера “Механик Погодин”
Погода в Москве на 26 августа 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла
Легенду английского футбола арестовали по подозрению в домогательствах
Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джона Маккейна
Во Франции мясники сорвали фестиваль веганов
В Шотландии туристка из Канады сделала снимки лохнесского чудовища
Умер сенатор США Джон Маккейн
Минобороны РФ: Тысячи боевиков готовятся в Идлибе к наступлению на Алеппо и Хаму
Демократы изменили порядок выдвижения кандидата в президенты США
Медведчук призвал власти Украины к прямому диалогу с ДНР и ЛНР
Вайкуле обвинила журналистов в искажении ее слов об отказе ехать в Крым
Умер вокалист We Came as Romans Кайл Павон
Папа римский в Дублине встретился с жертвами священников-педофилов
Советник Порошенко надеется на украинизацию Дальнего Востока
Посольство РФ назвало опасным “сопровождение” ВВС Британии российских самолетов