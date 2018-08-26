2018-08-26T13:31:25+03:00
Общество

Более 2 тысяч человек пришли на музыкальный фестиваль в Севастополе

Хед-лайнерами большого шоу стали группа «25/17» и рэпер ST
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Крыму заложена традиция нового ежегодного музыкального фестиваля. В Севастополе 25 августа прошел большой концерт с участием известных российских рэп- и хип-хоп-исполнителей, а также ди-джеев. Фестиваль носит название «Крымская волна. Торопова дача». По словам организаторов, он является концептуальным завершением фестиваля «Тарханкут. Крымская волна», который в средине августа прошел на мысе Тарханкут - это самая западная точка Крымского полуострова, и одно из самых живописных мест региона.

Хэд-лайнерами (то есть главными звездами) «Крымской волны» в Севастополе стала группа «25/17» и рэпер ST. Именно они закрывали концертную программу своими часовыми выступлениями. Им подпевали более двух тысяч человек, посетивших фестиваль.

Торопова Дача - это загородная местность на берегу озера, одно из самых любимых мест отдыха для жителей Севастополя.

- В этот раз фестиваль проводится на берегу озера, - рассказал журналистам организатор «Крымской волны» Сергей Балдин. - Эту площадку нам предложила администрация Севастополя. Здесь очень красивая локация.

Уже известно, что фестиваль «Крымская волна» получил поддержку крымских властей и станет ежегодным. В первую очередь он ориентирован на молодежную аудиторию. Планируется, что фестиваль не будет привязан навсегда к какому-то одному месту - он каждый год будет проходить в самых красивых уголках Крыма и Севастополя.

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