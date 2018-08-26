Помогите 74-летней «многодетной бабушке» собрать пятерых детей в школу!

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-26T15:01:43+03:00

Долгое время Зайнеп старалась никого не просить о помощи — боялась, что если будет жаловаться, у нее отберут детей

Если есть на свете реальные истории, достойные пера доброго сказочника, то судьба этой удивительно сердечной женщины из Ивановской области, взявшей под опеку пятерых брошенных родителями детей, - в числе первых, если бы не нужда…

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Начнем традиционно сказочно: жила-была в селе Каменники, Ивановской области одна добрая женщина. И был у нее взрослый непутевый сын. Опустим подробности «непутевости», из-за которых горевала несчастная мать, и перейдем сразу к главному. Однажды сын уехал неизвестно куда и пропал, а свою новорожденную дочку сдал в детдом. Зайнеп знала, что родная мама бросила девочку сразу после родов, и ужасно переживала за свою «кровинушку». И вот отправилась она на поиски малышки. Больше года обивала пороги чиновничьих контор и детдомов, пока не нашла тот самый.

- Я помню, как шла тогда по убогим облезлым коридорам и думала, что это заведение больше похоже на концлагерь, чем на то, что может называться «детским» домом – вспоминает Зайнеп. - Детей там не водили гулять, потому что не хватало нянечек. Их содержали в комнатах, где окошки были высоко под потолком. Непонятно, чем малышей кормили, но были они худющими и радовались простому куску хлеба. Дети даже не плакали, потому что знали, что к ним все равно никто не подойдет. Тишина - гробовая. Только грустные детские глазенки из-за облупленных поручней кроваток выглядывают. И среди них – глаза моей, тогда еще двухлетней внучки…

На дворе тогда бушевали 90-е годы. Непросто было хоть и крепкой, но почти шестидесятилетней женщине получить право опеки. И все же она сумела забрать девочку. Добро восторжествовало, сказка состоялась. Казалось бы, что еще надо? Живи – наживай добра с родной, спасенной из ада сиротства внучкой. Но материнское сердце продолжало болеть.

- Я все никак не могла забыть те «казематы» и детские души, заточенные в них, – вспоминает Зайнеп. – Что ждет этих малышей, растущих без любви и родного дома, с осознанием полной своей ненужности? Не могла я их забыть. Травило душу чувство, что бросила их там, оставила. И однажды решили мы с внучкой, что возьмем еще кого-нибудь в нашу маленькую, но теплую семью.

Так началась новая добрая сказка. Один за другим появились у бабушки Зайнеп еще четверо названных внуков-погодок. Она забрала их, несмотря на то, что двое были серьезно больны и врачи предрекали им инвалидность. Не думая о трудностях. Радуясь тому, что удалось спасти малышей от страшной пресловутой ненужности.

- Конечно, непросто приходилось – рассказывает Зайнеп. - Ютились все на 27 квадратных метрах, жили на опекунские и пенсию, почти бедствовали, но пресловутый кусок хлеба был всегда. А главное – в нашем доме всегда царила любовь! Все разбитые коленки зацелованы, все детские слезки осушены. Я очень старалась быть хорошей мамой, хоть и не все проблемы могла решить.

Долгое время Зайнеп старалась никого не просить о помощи — боялась, что если будет жаловаться, у нее отберут детей. Но у сказки есть свои правила… Хороших людей вокруг много, и однажды они помогли многодетной семье переехать в свой дом. Конечно, это не дворец в столице. Обычный сельский домик, который и по сей день достраивается, доделывается. Но главное, что он есть! Родной, уютный дом, где всегда ждут и любят пятерых детишек, которых злая судьба тщетно пыталась обречь на вечное сиротство. Сейчас им уже 12, 13, 14, 15 и 16 лет — давно школьники. Опрятные, умные, добрые мальчишки, за которыми бабушке помогает ухаживать старшая 20-летняя сестренка. Бабушке Зайнеп уже 74 года. Она гордо называет себя «многодетной бабушкой» и чувствует себя очень счастливой!

- Жаль только, не в силах я со своей копеечной пенсией дать им всего, что хотела бы! – тяжело вздыхает добрая женщина. – Мы, конечно, крутимся, как можем, стараемся не ныть. Но дети есть дети. Сиротских пособий едва хватает на питание и лечение. А сельский быт не дешевый, и жизнь продолжает дорожать. Вот сейчас, например, выдали нам списки того, что необходимо купить в школу: канцелярия, форма, обувь, рюкзаки, книги. Казалось бы, мелочи, а мы подсчитали, так на всю команду почти сто тысяч выходит! И где мне такие суммы брать? Вы не подумайте, мы экономим. Одежду «по наследству» стараемся носить. Но это ведь мальчишки. Все на них горит, теряется-ломается вмиг! Да еще возраст такой - все резко расти начали, младшие старших перегоняют. Вы не подумайте, мы не попрошайки! Просто тяжко без помощи… Может, найдутся добрые люди, которые рады будут поддержать мою маленькую-большую семью?

Друзья, Зайнеп сделала все от нее зависящее, чтобы в мире было больше тепла и доброты, посвятив свою жизнь воспитанию брошенных детей. Она очень достойна помощи! Пожалуйста, помогите сделать так, чтобы у этой «сказки» был счастливый конец!

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