Американцы готовятся снова разжечь войну в Сирии

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-26T16:44:11+03:00

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Возвращение Сирии к мирной жизни, очевидно, не входит в планы западной коалиции. Только на родину стали возвращаться тысячи беженцев, покинувших сирийские провинции во время активных боевых действий, как военные США стали проявлять подозрительную активность на ближневосточном направлении. Например, в Персидский залив зашел эсминец USS Sullivan c 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу в Катаре был передислоцирован американский стратегический бомбардировщик, также несущий две дюжины боеголовок.

РЕПЕТИЦИЯ СПЕКТАКЛЯ

Худшие предположения подтвердили источники Министерства обороны РФ: США при поддержке Великобритании и Франции готовятся нанести очередной ракетный удар по территориям, контролируемой сирийскими правительственными силами. А чтобы хоть как-то оправдать эскалацию войны, готовится провокация - инсценировка использования химического орудия официальным Дамаском против мирного населения провинции Идлиб.

- Для инсценировки «химической атаки» в Идлиб доставлены восемь емкостей с хлором, которые переданы боевикам группировки «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» (запрещена в РФ), - заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По данным российских военных, боевики-исламисты будут имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении псевдогуманитарной организации «Белые каски».

ВЫХОД НА БИС

В этом сценарии удивительно лишь то, что американский генштаб не потрудился хоть как-то переписать его. Ведь ровно то же самое мы видели совсем недавно. В ночь на 14 апреля та же «святая троица» из США, Великобритании и Франции уже бомбила Сирию в ответ на якобы произошедшую в Восточной Гуте химатаку. Главными доказательствами распыления отравляющих веществ тогда были ролики «Белых касок» - позже было доказано, что они являются фейковыми. Корреспондент «Комсомолки» Александр Коц лично пообщался с мальчиком, ставшим лицом этой пропагандистской кампании. «Отравленный боевыми веществами» 11-летний Хасан Диаб был жив-здоров и признался, что за съемки в качестве жертвы химатаки ему заплатили печеньем и финиками. И таких свидетельство было множество.

В СОЮЗЕ С ТЕРРОРИСТАМИ?

Было бы желание, а повод найдется. Ни для кого не секрет, что США свою внешнюю политику реализуют по этому принципу. Никем не доказанная роль России в отравлении Скрипалей становится поводом (но не истинной причиной) для новых санкций, постановочные химатаки призваны оправдать разжигание новой войны в истерзанной за семь лет Сирии. И совершенно не случайным выглядят сообщения, что группировка из нескольких тысяч террористов именно сейчас собрались в новый поход на освобожденные при помощи российских военных города Алеппо и Хама. В этой ситуации они с американцами становятся союзниками.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Вашингтон говорит только на языке угроз и ультиматумов»

Отреагировали на возможные провокации американцев в Сирии и в российском Министерстве иностранных дел.

- Мы предостерегаем американцев и их союзников от новых опрометчивых шагов, - заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. - Угрозы и ультиматумы — это, похоже, у сегодняшнего Вашингтона единственный язык, на котором они могут разговаривать. Каждый раз, когда в Сирии наблюдаются признаки стабилизации, возвращения к нормальной жизни, полного решения задачи ликвидации террористических очагов, США и их союзники предпринимают недостойные и абсолютно циничные меры по срыву этих позитивных процессов. Это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни.