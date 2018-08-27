2018-08-26T23:35:07+03:00
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Звезда КВН и сериала «Большая игра» Дмитрий Колчин: Своего героя лепил с Леонида Слуцкого

Популярный комик рассказал о том, как сыграл повара, ставшего тренером футбольной сборной России
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Вот таким будет главный тренер сборной России по футболу в интерпретации Дмитрия Колчина... Фото: Канал СТСВот таким будет главный тренер сборной России по футболу в интерпретации Дмитрия Колчина... Фото: Канал СТС
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Рабочий вариант названия этой комедии - «Я - тренер!», но затем сериал, который стартует сегодня в телеэфире, превратился в «Большую игру». Большую, кстати, не только потому, что футболу поклоняются миллионы, - в названии обыгрывается еще и внушительные размеры главного героя, тренера сборной России и бывшего повара войсковой части Димы Попова. Хорошего человека должно быть много, хорошего тренера - тем более, вот и позвали на роль экс-капитана команды КВН «СОК» Дмитрия Колчина, всегда выступавшего в отнюдь не самой легкой весовой категории. Но, конечно, не только в килограммах дело: приобретенное в КВН умение смешить публику очень пригодилось Дмитрию в работе над образом тренера-кулинара.

- Эта роль писалась не под меня, там много кандидатур рассматривалось, - рассказывает Дмитрий. - Пробы длились долго. Через год примерно мне вдруг сказали: «А ты слышал, тебя же утвердили!»

- Повар, ставший тренером сборной, - это, конечно, почти фантастика. А для вас что самое удивительное и интересное в этой истории?

- То, что за весь фильм мой герой находится в комфортных условиях только однажды - когда он в своей воинской части сидит, ест морковь и гоняет подчиненных. Там он был в родной стихии. Все остальное время он находится в состоянии жесткой паники, потому что он и представить не мог, чем все это обернется и куда заведет. И в кульминационный момент именно об этом он и скажет - мол, я и не предполагал, что я, работник столовой, на этом месте окажусь, смогу что-то сделать и мне это понравится! И что я захочу остаться!

- Что приятнее и интереснее - играть в КВН или сниматься в сериале?

- Это разные жанры. Это как сравнить журнал и интернет. В КВН - прикол. Там мы ходим и говорим людям: «Смотрите, мы шутим, мы угораем!» Выпуклый жанр, агитбригадный. Мы понимаем, что это плоская картинка, у которой есть определенная функция, задача. Здесь немножко по-другому. Хотя здесь я тоже, выражаясь актерским языком, плюсую, как и в КВН, потому что такой жанр - комедия. Если бы я играл, как хотел играть в жизни, это, наверное, было бы не так смешно. Или даже несмешно вообще. Потому что в жизни человек, который попадает в такие условия, должен очень часто говорить матные слова. Ну и не забывайте, что мой герой - солдафон!

Но мне вообще часто было ужасно некомфортно от того, что я играю нормального человека, а не юмористического персонажа. То есть зритель должен отождествлять себя с этим нормальным человеком, а юмор, без которого никак не обойтись, кроется не в самом персонаже, а строится вокруг него, юмор - в отношениях этого человека с окружающими. А я все переживал - ну как же так, я же тоже должен что-то смешное сказать! Но постепенно мой персонаж ожил. Я выдохнул - слава богу, что-то получается! В КВН все было проще, понятнее - такая прямая линия, от начала до конца. Не могу сказать, что там персонажи по-настоящему игрались.

...а вот как выглядел Леонид Слуцкий, когда два года назад рулил национальной командой. Согласитесь, есть что-то общее.

...а вот как выглядел Леонид Слуцкий, когда два года назад рулил национальной командой. Согласитесь, есть что-то общее.

- Тем не менее тренер - это руководитель, и в КВН ваш коронный образ - жесткий руководитель...

- Тут мой герой не руководитель абсолютно, он в таких условиях, что он вроде как бы главный - мол, ребята, ну давайте, ну молодцы, но при этом с него постоянно пот течет. А в КВН - нет! Там зашел: что, как, а ну побежали! И мне нравится, что мой герой из сериала не отождествляется с моим образом из КВН.

- Кстати, об образе: актеры почти всегда своего персонажа с кого-то лепят. Вы с какого тренера сборной лепили своего героя? С Хиддинка, с Черчесова?

- У меня получился, наверное, Леонид Слуцкий. Я не то что бы его пародирую. Но это единственный тренер, с которым я знаком, я немножко знаю его поведение, поэтому я где-то за него цеплялся. Он любит КВН, он тренировал самарские «Крылья Советов», мы с ним пересекались, Но в остальном мой Дима Попов - он же не тренер. Он им стал, но раньше никогда им не был. Он этот путь проделывает заново, и невозможно показать, какой он тренер, если он им не был никогда. Поэтому тут скорее история про человека, который сидел и морковь ел, а ему вдруг говорят: вы сегодня садитесь в «Порше» и едете сборную тренировать.

«Большая игра». Понедельник - четверг, 20.00. СТС

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