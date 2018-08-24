Что на киевском параде выдавали за «новейшую» технику

СЕГОДНЯ 14:03 2018-08-24T14:57:18+03:00

Порошенко в честь Дня независимости Украины снова говорил в основном о России

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«Нам есть чем похвастаться. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», - хорохорился депутат Верховной Рады Олег Барна накануне Дня независимости Украины.

В пятницу его с помпой отметили в Киеве, продемонстрировав все «новинки» ВПК. И кавычки здесь неслучайны. Если внимательнее присмотреться к тому, чем хвастаются в незалежной, становится понятно, что единственной причиной землетрясения в Кремле может стать только хохот. Об этом, впрочем, чуть ниже. Потому что параду предшествовала яркая, но довольно затянутая речь Петра Порошенко, в качестве эпиграфа к которой он выбрал четверостишие из «Марша украинских националистов». Утвержденный в 1932 году гимн ОУН (запрещена в России - Ред.) он почему-то назвал «Маршем новой армии».

Выступление Петра Порошенко.Фото: REUTERS

В выступлении к Дню независимости Украины ее президент в основном говорил, естественно, о... России. Вот лишь некоторые цитаты, общий смысл которых очень удобно сводится к тому, что во всех бедах незалежной виновата Москва.

«...Мы пережили невероятные испытания войной и экономическим кризисом, который вызвала российская агрессия...

«...Наши предки не устояли в той войне с Россией. Так же, как в свое время не устояли наши гетманы Иван Выговский и Иван Мазепа. Причины были разные, но результат один и тот же: долгие годы трагической зависимости от империи с репрессиями, голодоморами...»

На этом месте потерял сознание солдат из почетного караула.

Во время выступления Порошенко солдат, стоявший в почетном карауле, потерял сознание.Фото: YouTube

«...Мы разрываем все путы, связывающие нас с Российской империей и Советским Союзом...»

«...Война России против Украины — это часть плана Кремля развалить Европейский Союз и НАТО. Наши воины на востоке стоят на защите безопасности и благосостояния не только Украины, но и всей Европы. Итак, в Евросоюз и в НАТО мы идем не с пустыми руками. У нас сегодня – вы будете иметь возможность это увидеть и убеждаетесь уже четыре года – одна из лучших армий континента...»

Справедливости ради, стоит заметить, что за четыре года вооруженные силы Украины, безусловно, эволюционировали. Хотя никто, кроме Порошенко, их лучшими на континенте не называет. Да и продемонстрированные на параде «новинки» либо еще совсем сырые, либо уже не свежие.

Ну возьмем, к примеру, «новейший» танк «Ятаган», который оконфузился на одной из репетиций парада, заглохнув посреди Киева. С кем не бывает, у нас «Армата» тоже шалила. Но та - хоть новое и свое. А «Ятаган» - это не очень свежий Т-84, только с натовским стволом на 120 мм. Разработан еще в далеком 2000 году харьковским КБ им. Морозова. Думаете, Киев уже тогда метил в Североатлантический альянс? Как бы не так. «Ятаган» был сделан с одной целью - участвовать в тендере на поставку техники в Турцию. Но турки предпочли немецкие танки. А «Ятаган» в единственном экземпляре остался на Украине. Вместе с турецким названием.

На помощь застывшему "Ятагану" пришел танк "Оплот", взявший заглохшего на буксир.Фото: YouTube

Или еще одна гордость украинского ВПК - реактивная система залпового огня «Верба». Берем пусковую установку БМ-21 «Град», помещаем ее на шасси КрАЗа, ставим управление огнем в кабину - вуаля!

Украинская реактивная система залпового огня «Верба».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно разрекламированная в украинских СМИ САУ «Богдана» (уж больно напоминающая старую добрую «Мсту-Б», но опять же с натовским калибром - 155 мм), оказывается, пока ни разу не стреляла. Да и снаряды такого калибра на Украине на производятся.

САУ «Богдана» на параде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть еще ракетный комплекс «Гром-2», который начали разрабатывать в середине 90-х, потом заморозили, а потом разморозили благодаря... Януковичу. Если простым языком, то это «спаренная» «Точка-У». Или копия «Смерча» - «Ольха» с управляемой ракетой (правда пока испытывается только ее двигатель)... Зато на броневиках провезли по Киеву американские Джавелины.

Украинские военнослужащие прокатились по центру Киева с американскими ПТРК "Джавелин".Фото: REUTERS

В общем, на фоне того, что демонстрировала на этой неделе Россия на военно-техническом форуме, достижения Украины, отправившейся 27 лет назад в свободное плавание самой богатой республикой бывшего Союза с мощнейшими авиакосмическим и военно-промышленными комплексами, выглядят откровенно бледновато. А на одних «понтах» далеко не уедешь.