2018-08-24T15:23:18+03:00
Политика

Шойгу и Лавров встретились в Москве с турецкими коллегами

Дипломаты и военные делают все, чтобы смягчить международный климат
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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На встрече военных делегаций России и Турции.На встрече военных делегаций России и Турции.Фото: Министерство обороны РФ
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Форум "Армия-2018" принес Минобороны России не только десятки контрактов, которые только в первый день были оценены в сумму более чем 130 миллиардов рублей, но множество встреч на высоком уровне.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Турции Хулуси Акаром встретились в Москве, чтобы поговорить о стабилизации обстановки на северо-западе Сирии. В разговоре принял участие директор Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакан Фидан, который поделился с российским министром информацией об обстановке в этом сложном регионе.

Военные также обсудили дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества.

В это же время министр иностранных дел России Сергей Лавров провел с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглуном в Москве пресс-конференцию. На ней было заявлено о создании между Москвой и Анкарой механизма по облегчению визового режима.

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