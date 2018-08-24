«Голый ниндзя» скрутил автоугонщика

СЕГОДНЯ 16:33 2018-08-24T16:58:29+03:00

Поздним вечером Стив и его подружка Никола наслаждались в спальне романтичным общением, как вдруг на улице завыла автомобильная сигнализация Фото: скриншот видео

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- Больше своей девушки, я люблю только свою машину, - шутя признался журналистам Стивен Каллен из британского города Ньюкасл. Кадры, снятые камерой слежения у его дома, заставляют этому поверить.

Поздним вечером Стив и его подружка Никола наслаждались в спальне романтичным общением, как вдруг на улице завыла автомобильная сигнализация. Парень сразу понял, что кто-то покусился на его любимый Рейндж Ровер, припаркованный у калитки. Не долго думая, он прямо из постели выскочил наружу в чем мать родила и бросился к машине, пишет Daily Mail.

- Я с трудом удержала его от того, чтобы выпрыгнуть в окно, - рассказала потом Никола. - Он ринулся вниз, а я схватила свою ночную рубашку и телефон и побежала за ним.

17-летний подвыпивший тинэйджер, забравшийся в авто, так и не успел завести мотор. Увидев несущегося к нему двухметрового абсолютно голого мужика, горе-угонщик бросился было наутек. Но Стив в два счета нагнал его и сбил с ног.

- Не удивительно, - смеется Никола. - Откуда ему было знать, что мой парень - голый ниндзя? Который к тому же занимается регби и боксом.

Стивен не стал заявлять на авто-воришку в полицию, надеясь, что этот случай послужит ему уроком.

На вопрос журналистов повторит ли он свой подвиг вновь, если потребуется, Каллен не задумываясь ответил: «Голый ниндзя всегда на страже своего дома!»