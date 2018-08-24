2018-08-24T17:50:49+03:00
Общество

Рамзан Кадыров пообещал перечислить миллион рублей на восстановление храма в Кондопоге

Глава Чечни осудил уничтожение памятника русского зодчества
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Кадыров пожертвовал 1 млн рублей на восстановление церкви в КондопогеКадыров пожертвовал 1 млн рублей на восстановление церкви в КондопогеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Рамзан Кадыров поможет возродить Успенскую церковь в Кондопоге — жемчужину русской деревянной архитектуры, сожжённую подростком-фанатиком 10 августа. Об этом глава Чечни написал в соцсетях:

— Мы с тревогой и беспокойством восприняли сообщения о поджоге Успенской церкви. Храм, являющийся уникальным и бесценным сооружением на севере России, простоял несколько столетий, пока какие-то недоброжелатели России не внушили подростку уничтожить его в пламени пожара, — заявил Кадыров, напомнив, что по нормам ислама осквернять христианские соборы запрещено.

Уникальная церковь сгорела за 20 минут Фото: Фото: Карельский колорит/vk.com, скрин с видео

Уникальная церковь сгорела за 20 минут Фото: Фото: Карельский колорит/vk.com, скрин с видео

Как ранее сообщала «Комсомолка», 15-летний подозреваемый (сейчас содержится в карельском центре временного содержания несовершенолетних преступников) мог быть сатанистом. Осудив его поступок, глава Чечни пообещал и конкретную помощь:

— Фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова принял решение перечислить на счёт для восстановления храма один миллион рублей, — написал Кадыров.

Построенный в 1774 году Успенский собор незадолго до трагедии собирались реставрировать, для чего постройка была тщательно обмерена. Так что, можно надеяться, 42-метровое деревянное чудо на берегу Кондопожской губы воссоздадут в прежнем великолепии.

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От людей ничего не скроешь. В маленькой Кондопоге, где 30 тысяч жителей только по бумагам, а по факту - и того меньше, о том, кто поджег - знает каждая собака.

Собак здесь, кстати, много. (подробности)

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