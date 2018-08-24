2018-08-24T18:40:19+03:00
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Оформить электронный полис ОСАГО станет проще

А пользоваться им – безопаснее
Александра КОЗЛОВА
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С 1 января 2017 г. все страховые компании обязали продавать электронные полисы ОСАГО.С 1 января 2017 г. все страховые компании обязали продавать электронные полисы ОСАГО.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центробанк внес изменения в правила покупки полиса ОСАГО в электронном виде. Они вступят в силу с 4 сентября.

Главное нововведение коснулось ключа электронной подписи. Теперь он будет состоять только из латинских букв и цифр. Раньше можно было использовать, в том числе, кириллицу. Перемена, на первый взгляд, незначительная. Но в пресс-службе ЦБ подчеркнули, что автовладельцы часто не могли зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика. В ключе использовались похожие по написанию русские и латинские буквы – возникала путаница. Теперь проблему устранили.

Для снижения случаев мошенничества ЦБ ввел отсрочку действия электронных полисов.

Теперь договор страхования будет вступать в силу через три дня после того, как автовладелец направит заявление через сайт страховой компании. Как пояснил глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, до этого некоторые россияне были слишком предприимчивы. Быстренько оформляли себе электронный полис уже после того, как попали в ДТП. Шли с ним в страховую компанию и требовали компенсации. Теперь такой трюк провернуть не удасться.

Кроме того, ЦБ утвердил новые требования к отсканированным копиям документов. Они должны содержать все реквизиты оригинала. И быть в графическом формате (*pdf, jpg, jpeg и прочие) и быть размером не более 2 Мб. И ввел еще одно новое правило. Теперь на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет на сайте страховщика.

Напомним, с 1 января 2017 г. все страховые компании обязали продавать электронные полисы ОСАГО. Чтобы заключить договор онлайн, нужно завести личный кабинет на сайте страховой компании, заполнить заявление и оплатить полис банковской картой. После этого страховщик направляет клиенту страховой полис по электронной почте и размещает в его личном кабинете на сайте.

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