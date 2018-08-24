В горах Таджикистана застряла группа туристов из России: люди мерзнут, но их не эвакуируют

СЕГОДНЯ 18:20 2018-08-24T18:29:43+03:00

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Об инциденте в горах Памира «Комсомолке» рассказал друг одного из застрявших альпинистов Вадим Папич. По его словам, порядка 30 человек из России, Шотландии, США и стран СНГ заблокированы в базовом лагере на высоте 4 тысячи метров в районе Пика Исмоила Сомони (раньше это место называлось Пик Сталина, Пик Коммунизма). А помощь им не приходит вот уже 12 дней. Таджикский туроператор Pamir Peaks отказывается вывозить туристов.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

12 августа вертолет Pamir Peaks, доставлявший альпинистов в лагерь в низовьях ледника Фортамбек, совершил жесткую посадку. В результате пять человек погибли. Еще шестеро получили сильные ранения и были доставлены в госпиталь в Душанбе.

- По всей видимости, после катастрофы фирма потеряла в деньгах и не смогла вывезти других людей - говорит Папич. - Сначала они нас «кормили завтраками», а потом пошли разговоры о том, что нет денег на вертолет. Хотя все туры были уже оплачены. Участники похода заплатили в среднем по $2,5 тыс., большая часть из которых - это расходы на транспорт. Видимо в Pamir Peaks хотели подогнать вывоз туристов под закрытие сезона. То есть сделать это 28 августа, исключая все плановые вылеты до этого.

ЛЮДЕЙ ЗАПУГИВАЮТ, А ИМ НУЖНА МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

- У всех дизентерия, у полячки острая гнойная ангина. У меня обморожение 2 степени, а врача штатного нет, - пишет с места событий альпинист Алексей Ларионов. - Они продолжают нам врать про скорую эвакуацию. Еда почти закончилась. Перешли на личные запасы. Гидам уже угрожают, что не выдадут зарплату, если те будут жаловаться. А остальным сказали ничего никому не сообщать, а то плохо будет. Угрожают!!! Обстановка горячая. Как бы не убили. Директор бандит и отморозок, будет мстить.

- Сколько всего на месте россиян?

- Вроде человек 8. Из них 3 клиента, а остальные гиды. Гиды будут молчать. Не факт, что завтра нас увезут. Продолжают пугать.

НУЖНА МАКСИМАЛЬНАЯ ОГЛАСКА

Несмотря на страх, некоторые альпинисты все-таки сообщили о произошедшем в свои страны. И где-то даже отреагировали СМИ.

- Под нашим давлением руководство фирмы заявило, что, мол, завтра решат вопрос, - сказал Вадим Папич. - Директор, типа, не в курсе был, что люди почти две недели торчат в горах без еды и медпомощи. Для того, чтобы их расшевелить, пришлось напрячь СМИ и посольство России. Теперь посмотрим, как они сработают. Ждем до завтра.