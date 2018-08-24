2018-08-24T18:29:43+03:00
В мире

В горах Таджикистана застряла группа туристов из России: люди мерзнут, но их не эвакуируют

Таджикский туроператор Pamir Peaks отказывается вывозить туристов
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Порядка 30 человек заблокированы в базовом лагере на высоте 4 тысячи метров в районе Пика Исмоила СомониПорядка 30 человек заблокированы в базовом лагере на высоте 4 тысячи метров в районе Пика Исмоила СомониФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Об инциденте в горах Памира «Комсомолке» рассказал друг одного из застрявших альпинистов Вадим Папич. По его словам, порядка 30 человек из России, Шотландии, США и стран СНГ заблокированы в базовом лагере на высоте 4 тысячи метров в районе Пика Исмоила Сомони (раньше это место называлось Пик Сталина, Пик Коммунизма). А помощь им не приходит вот уже 12 дней. Таджикский туроператор Pamir Peaks отказывается вывозить туристов.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

12 августа вертолет Pamir Peaks, доставлявший альпинистов в лагерь в низовьях ледника Фортамбек, совершил жесткую посадку. В результате пять человек погибли. Еще шестеро получили сильные ранения и были доставлены в госпиталь в Душанбе.

- По всей видимости, после катастрофы фирма потеряла в деньгах и не смогла вывезти других людей - говорит Папич. - Сначала они нас «кормили завтраками», а потом пошли разговоры о том, что нет денег на вертолет. Хотя все туры были уже оплачены. Участники похода заплатили в среднем по $2,5 тыс., большая часть из которых - это расходы на транспорт. Видимо в Pamir Peaks хотели подогнать вывоз туристов под закрытие сезона. То есть сделать это 28 августа, исключая все плановые вылеты до этого.

ЛЮДЕЙ ЗАПУГИВАЮТ, А ИМ НУЖНА МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

- У всех дизентерия, у полячки острая гнойная ангина. У меня обморожение 2 степени, а врача штатного нет, - пишет с места событий альпинист Алексей Ларионов. - Они продолжают нам врать про скорую эвакуацию. Еда почти закончилась. Перешли на личные запасы. Гидам уже угрожают, что не выдадут зарплату, если те будут жаловаться. А остальным сказали ничего никому не сообщать, а то плохо будет. Угрожают!!! Обстановка горячая. Как бы не убили. Директор бандит и отморозок, будет мстить.

- Сколько всего на месте россиян?

- Вроде человек 8. Из них 3 клиента, а остальные гиды. Гиды будут молчать. Не факт, что завтра нас увезут. Продолжают пугать.

НУЖНА МАКСИМАЛЬНАЯ ОГЛАСКА

Несмотря на страх, некоторые альпинисты все-таки сообщили о произошедшем в свои страны. И где-то даже отреагировали СМИ.

- Под нашим давлением руководство фирмы заявило, что, мол, завтра решат вопрос, - сказал Вадим Папич. - Директор, типа, не в курсе был, что люди почти две недели торчат в горах без еды и медпомощи. Для того, чтобы их расшевелить, пришлось напрячь СМИ и посольство России. Теперь посмотрим, как они сработают. Ждем до завтра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Русский Тарзан» в джунглях Австралии: На крокодилов ходил с голыми руками, бегал по 30 километров без передышки
Сын советских мигрантов, бежавших на далекий континент, Михаил Фоменко в 26 лет ушел из дома и поселился в «мире дикой природы». В минувший вторник, в возрасте 89 лет, он скончался. «Комсомолка» рассказывает о непростой судьбе везучего авантюриста
Новости 24
Американский сенатор Джон Маккейн отказался от дальнейшего лечения рака мозга
Гора из "Игры престолов" рекламирует сэндвичи
Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Pacific Environment
Эксперт прокомментировал содержание первого пакета антироссийских санкций США
Чавушоглу: Президент Турции ожидает визита российского лидера в Стамбул
В Москве откроется климатический форум городов России
Путин: Российско-турецкие отношения приобретают все более глубокий и содержательный характер
Меркель спела с грузинским хором старинную немецкую песню
Лавров: Россия и Турция обсудят упрощение визового режима
Более 500 человек отравились салатом в американском McDonald’s‍
Правительство Испании одобрило перенос останков диктатора Франко
Исследователи назвали причину гибели человечества
Эксперт объяснил, почему Порошенко начал парад с гимна "бандеровцев"
Умер Игорь Войтулевич: Театральный актер и режиссер скончался после продолжительной болезни
Песков: Президент находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым
Песков: Путин не планирует участие в заседании Генассамблеи ООН в сентябре
В США начал извержение вулкан, спавший 104 года
Концерн "Калашников" начнет поставлять свои электрокары в ОАЭ
Родственники Шумахера говорят, что он плачет, смотря на горы
Порошенко: Украина разрывает все связи с "Российской империей" и РПЦ
Эксперты установили причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Порошенко намерен законодательно закрепить курс Украины на евроинтеграцию
Власти ЮАР задержали российский сухогруз из-за проблем с документами