Испытано на себе: Как мы пытались обменять старые вещи на новые

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-24T20:48:27+03:00

- А я, наоборот, сдам смартфон и куплю этот допотопный телефончик. Зато эсэмэсками и спамом мучить не будут! Фото: Евгения ГУСЕВА

Услугу трейд-ин* сегодня предлагают не только автодилеры, но и салоны сотовой связи, и даже продавцы шуб

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Смартфоны: «Цена старого зависит от цены нового»

Обменять старый смартфон на новый с доплатой можно давно. Правда, пока принимали лишь айфоны, услуга популярностью не пользовалась. А вот когда меньше года назад к ним добавили и «андроиды», число обменных гаджетов выросло в 65 раз. Только за апрель - июнь в салоны одной из сетей на обмен принесли около 100 тыс. аппаратов.

Вдохновленная, я взяла свой старенький Samsung и отправилась в торговый центр. Там сразу несколько салонов связи. «Куда-нибудь да пристрою старичка», - оптимистично подумала тогда. Но работать с «антиквариатом» готовы далеко не все - в первом же салоне сразу дали от ворот поворот. Сказали, что трейд-ином не занимаются.

Во втором - аналогично.

Но один из салонов связи аж процветал: там уже с утра была очередь. В основном гастарбайтеры отправляли домой денежные переводы. Услышав слово «трейд-ин», очередь встрепенулась. И дальше мы уже всей толпой с интересом выясняли условия.

По словам консультанта салона Николая, мой телефон, некогда топовый аппарат за 5 тысяч, при обмене будет стоить около 1 тыс. руб. Это примерно.

- Чтобы точно сказать, надо сбросить с него все настройки и подключить к системе.

- Сбрасывайте, - говорю.

Николай покрутил-повертел гаджет в руках, присоединил к компьютеру и минут через пять вынес вердикт. Итак, если я решу покупать телефон до 30 тыс. руб., то мой примут за тысячу. Если же западу на более дорогие модели, то за две.

А еще есть спецпредложение. Для телефона по цене 60 тыс. руб. Тут по трейд-ин скидка составит 16 тыс.

Никаких подводных камней нет. Сдаешь, получаешь скидку на новый телефон, на который распространяются все гарантии. Оценку сдаваемого устройства проводят бесплатно.

В целом неплохо.

Недвижимость: «Нам неинтересно продавать квартиры дорого»

Купить недвижимость тоже можно по взаимозачету.

- Почти 40% покупок новостроек стали возможны благодаря тому, что клиент продал какую-то другую недвижимость. Трейд-ином же в зависимости от объекта пользуется от 15 до 20% покупателей, - приводит данные гендиректор «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина.

Застройщики предлагают покупателю, чтобы его старую квартиру продавало их риэлторское агентство-партнер. На время продажи заклиентом бронируется квартира в новостройке, цена на нее фиксируется.

Иначе, пока человек сам бы продавал старую квартиру, новая успела подорожать, а может, и просто исчезла бы - выгодные варианты быстро раскупаются.

- Агентства не принимают в зачет по трейд-ину только откровенно неликвидные квартиры, которые невозможно сбыть. Например, на первых этажах с видом на улицу в домах, не включенных в программу реновации; в домах с крайне неудачным соседством (ЛЭП, ТЭЦ, свалка). В лучшем случае их примут по сильно заниженной цене. Но с такой скидкой продавец и сам ее продаст, - уточняет руководитель департамента компании «НДВ-Недвижимость» Оксана Иванова.

На этом о плюсах все.

Продают квартиру по трейд-ину обычно ниже рыночной цены.

- Нам неинтересно продавать вашу старую квартиру дорого, потому что так она быстро не продастся, - подтвердил мои опасения о дисконте один застройщик.

- Этот дисконт может составить и 20%, - разоткровенничались в другой строительной компании. Здесь, кстати, надо внести задаток в 100 тыс. руб. Если старая квартира за три месяца не продастся, деньги не возвращают.

- Если застройщик обанкротится, то ваша предоплата пропадет, - предостерегает адвокат Дмитрий Лесняк.

Многие компании при трейд-ине делают наценку. Один застройщик рассказал «КП», что ее размер зависит от величины первоначального взноса, который надо внести при бронировании новостройки. Если он составит 5% от цены квартиры, то сумма долга увеличится на 3%. При взносе в 10% - на 2,5%. Если отдадите сразу 25%, то переплаты не будет.

Автомобили: сбыть любой ценой

Трейд-ин при покупке авто - дело привычное. И принципиальных изменений тут не наступило. Да, продавец освободит вас от хлопот по реализации старой машины, но примет в зачет по стоимости на 10 - 30% ниже рыночной.

Бывает, что дилеры декларируют дополнительные скидки на новые автомобили за сам факт участия в программе trade-in. Но это просто маркетинговый ход. По словам автоэксперта Александра Добина, сегодня дилеры заинтересованы продать автомобили как можно быстрее. Да и ставку на маржу с продажи уже почти никто не делает - основной заработок приносит постпродажное обслуживание, которое довольно дорогое. Поэтому, если не полениться и поторговаться, то скидку от салона можно добиться и так, без трейд-ина, не продавая свой автомобиль дешево.

Одежда и бытовая техника: «Это лишь маркетинг»

Шкаф ломится от побитых молью шуб.

Судя по объявлениям в интернете, старый мех запросто примут в обмен на новое модное изделие.

Вот, например: «Старая шуба в любом состоянии даст вам скидку 3 - 10% от ценника».

- Да и старые вещи приносите. Все примем, - подтвердили в салоне.

В другом сказали, что максимальная скидка может составить целых 45%. Но только в случае покупки шуб из новой (то есть самой дорогой) коллекции.

- Да всего лишь маркетинговый ход этот трейд-ин. Можем сделать скидку и без него, - сообщили в третьем салоне.

Собственно, как я и предполагала.

Ну и ладно - шубы я все равно не ношу. Зато бытовой техникой обжилась. Вот ее бы обновить.

И тут опять объявление - реклама программы утилизации в известном магазине бытовой техники: «Размер скидки зависит от товара и может достигать 20%». На сайте чего только не предполагалось по трейд-ину - холодильники, плиты, ноутбуки, пылесосы. Позвонила. На самом деле скидка по трейд-ину оказалась только на стиральную машину, которая стоит 53 тыс. руб. Причем остался лишь один выставочный образец. Свою старую технику нужно самому доставить на склад в… Серпухов. О вывозе магазином речь не идет.

Э, нет, такой маркетинг нам не нужен.

*Трейд-ин: услуга, при которой стоимость сдаваемой вами в магазин вещи засчитывается в цену при покупке новой.