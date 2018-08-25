Испытано на себе: Как мы пытались обменять старые вещи на новые
Смартфоны: «Цена старого зависит от цены нового»
Обменять старый смартфон на новый с доплатой можно давно. Правда, пока принимали лишь айфоны, услуга популярностью не пользовалась. А вот когда меньше года назад к ним добавили и «андроиды», число обменных гаджетов выросло в 65 раз. Только за апрель - июнь в салоны одной из сетей на обмен принесли около 100 тыс. аппаратов.
Вдохновленная, я взяла свой старенький Samsung и отправилась в торговый центр. Там сразу несколько салонов связи. «Куда-нибудь да пристрою старичка», - оптимистично подумала тогда. Но работать с «антиквариатом» готовы далеко не все - в первом же салоне сразу дали от ворот поворот. Сказали, что трейд-ином не занимаются.
Во втором - аналогично.
Но один из салонов связи аж процветал: там уже с утра была очередь. В основном гастарбайтеры отправляли домой денежные переводы. Услышав слово «трейд-ин», очередь встрепенулась. И дальше мы уже всей толпой с интересом выясняли условия.
По словам консультанта салона Николая, мой телефон, некогда топовый аппарат за 5 тысяч, при обмене будет стоить около 1 тыс. руб. Это примерно.
- Чтобы точно сказать, надо сбросить с него все настройки и подключить к системе.
- Сбрасывайте, - говорю.
Николай покрутил-повертел гаджет в руках, присоединил к компьютеру и минут через пять вынес вердикт. Итак, если я решу покупать телефон до 30 тыс. руб., то мой примут за тысячу. Если же западу на более дорогие модели, то за две.
А еще есть спецпредложение. Для телефона по цене 60 тыс. руб. Тут по трейд-ин скидка составит 16 тыс.
Никаких подводных камней нет. Сдаешь, получаешь скидку на новый телефон, на который распространяются все гарантии. Оценку сдаваемого устройства проводят бесплатно.
В целом неплохо.
Недвижимость: «Нам неинтересно продавать квартиры дорого»
Купить недвижимость тоже можно по взаимозачету.
- Почти 40% покупок новостроек стали возможны благодаря тому, что клиент продал какую-то другую недвижимость. Трейд-ином же в зависимости от объекта пользуется от 15 до 20% покупателей, - приводит данные гендиректор «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина.
Застройщики предлагают покупателю, чтобы его старую квартиру продавало их риэлторское агентство-партнер. На время продажи заклиентом бронируется квартира в новостройке, цена на нее фиксируется.
Иначе, пока человек сам бы продавал старую квартиру, новая успела подорожать, а может, и просто исчезла бы - выгодные варианты быстро раскупаются.
- Агентства не принимают в зачет по трейд-ину только откровенно неликвидные квартиры, которые невозможно сбыть. Например, на первых этажах с видом на улицу в домах, не включенных в программу реновации; в домах с крайне неудачным соседством (ЛЭП, ТЭЦ, свалка). В лучшем случае их примут по сильно заниженной цене. Но с такой скидкой продавец и сам ее продаст, - уточняет руководитель департамента компании «НДВ-Недвижимость» Оксана Иванова.
На этом о плюсах все.
Продают квартиру по трейд-ину обычно ниже рыночной цены.
- Нам неинтересно продавать вашу старую квартиру дорого, потому что так она быстро не продастся, - подтвердил мои опасения о дисконте один застройщик.
- Этот дисконт может составить и 20%, - разоткровенничались в другой строительной компании. Здесь, кстати, надо внести задаток в 100 тыс. руб. Если старая квартира за три месяца не продастся, деньги не возвращают.
- Если застройщик обанкротится, то ваша предоплата пропадет, - предостерегает адвокат Дмитрий Лесняк.
Многие компании при трейд-ине делают наценку. Один застройщик рассказал «КП», что ее размер зависит от величины первоначального взноса, который надо внести при бронировании новостройки. Если он составит 5% от цены квартиры, то сумма долга увеличится на 3%. При взносе в 10% - на 2,5%. Если отдадите сразу 25%, то переплаты не будет.
Автомобили: сбыть любой ценой
Трейд-ин при покупке авто - дело привычное. И принципиальных изменений тут не наступило. Да, продавец освободит вас от хлопот по реализации старой машины, но примет в зачет по стоимости на 10 - 30% ниже рыночной.
Бывает, что дилеры декларируют дополнительные скидки на новые автомобили за сам факт участия в программе trade-in. Но это просто маркетинговый ход. По словам автоэксперта Александра Добина, сегодня дилеры заинтересованы продать автомобили как можно быстрее. Да и ставку на маржу с продажи уже почти никто не делает - основной заработок приносит постпродажное обслуживание, которое довольно дорогое. Поэтому, если не полениться и поторговаться, то скидку от салона можно добиться и так, без трейд-ина, не продавая свой автомобиль дешево.
Одежда и бытовая техника: «Это лишь маркетинг»
Шкаф ломится от побитых молью шуб.
Судя по объявлениям в интернете, старый мех запросто примут в обмен на новое модное изделие.
Вот, например: «Старая шуба в любом состоянии даст вам скидку 3 - 10% от ценника».
- Да и старые вещи приносите. Все примем, - подтвердили в салоне.
В другом сказали, что максимальная скидка может составить целых 45%. Но только в случае покупки шуб из новой (то есть самой дорогой) коллекции.
- Да всего лишь маркетинговый ход этот трейд-ин. Можем сделать скидку и без него, - сообщили в третьем салоне.
Собственно, как я и предполагала.
Ну и ладно - шубы я все равно не ношу. Зато бытовой техникой обжилась. Вот ее бы обновить.
И тут опять объявление - реклама программы утилизации в известном магазине бытовой техники: «Размер скидки зависит от товара и может достигать 20%». На сайте чего только не предполагалось по трейд-ину - холодильники, плиты, ноутбуки, пылесосы. Позвонила. На самом деле скидка по трейд-ину оказалась только на стиральную машину, которая стоит 53 тыс. руб. Причем остался лишь один выставочный образец. Свою старую технику нужно самому доставить на склад в… Серпухов. О вывозе магазином речь не идет.
Э, нет, такой маркетинг нам не нужен.
*Трейд-ин: услуга, при которой стоимость сдаваемой вами в магазин вещи засчитывается в цену при покупке новой.