"Ты дрожащий трус, как твой сын". Конор Макгрегор оскорбил отца Хабиба Нурмагомедова
Ирландец Конор Макгрегор, который продолжает подготовку к бою против Хабиба Нурмагомедова, за звание чемпиона мира по версии UFC в легком весе, отметился нелицеприятным постом в своих соцсетях. Он обратился к отцу своего соперника - Абдулманапа Нурмагомедова. В посте в Инстаграме Макгрегор написал:
- Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячешься за фальшивым уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус, - говорится в подписи к фото на официальной странице Конора Макгрегора.
На фото же - скриншот видео, на котором изображен момент нападения ирландца Конора Макгрегора на автобус с бойцами UFC. Это произошло нынешней весной в Нью-Йорке за несколько дней до боя Хабиба Нурмагомедова, которого Макгрегор не был допущен.
Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор состоится 6 октября в рамках турнира UFC 229 на арене Т-Мобайл Арена в Лас-Вегасе.