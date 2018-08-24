"Ты дрожащий трус, как твой сын". Конор Макгрегор оскорбил отца Хабиба Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 21:15 2018-08-24T21:29:31+03:00

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Ирландец Конор Макгрегор, который продолжает подготовку к бою против Хабиба Нурмагомедова, за звание чемпиона мира по версии UFC в легком весе, отметился нелицеприятным постом в своих соцсетях. Он обратился к отцу своего соперника - Абдулманапа Нурмагомедова. В посте в Инстаграме Макгрегор написал:

- Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячешься за фальшивым уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус, - говорится в подписи к фото на официальной странице Конора Макгрегора.

На фото же - скриншот видео, на котором изображен момент нападения ирландца Конора Макгрегора на автобус с бойцами UFC. Это произошло нынешней весной в Нью-Йорке за несколько дней до боя Хабиба Нурмагомедова, которого Макгрегор не был допущен.

thenotoriousmma @abdulmanap.nurmagomedov I can see you. Cowering behind fake respect. Just like your middle child. A quivering coward.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор состоится 6 октября в рамках турнира UFC 229 на арене Т-Мобайл Арена в Лас-Вегасе.