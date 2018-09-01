В Тимирязевской академии стартует сезон продаж свежих овощей и фруктов

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-01T14:09:36+03:00

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Тимирязевская академия – это не только главный аграрный вуз страны, но еще и вполне самостоятельное сельскохозяйственное производство. На опытных полях и в теплицах выращиваются вкусные и экологически чистые овощи, в Мичуринском саду – сладкие яблоки и груши. С 3 сентября на территории академии начинают работать три пункта продаж, где москвичи могут приобрести продукцию академии для своего стола. Огурцы и помидоры, яблоки и груши можно купить в Мичуринском саду, на овощной опытной станции и в магазине собственной продукции. Здесь же, в магазине собственной продукции, можно приобрести молоко и творог разной жирности с собственной фермы академии.

Гордость тимирязевцев - огурцы сорта F1 Эстафета, уже много лет выращиваются на овощной станции Тимирязевской академии. Они отличаются сочной и нежной мякотью, совершенно не водянистой, с ярко выраженным ароматом. Хрустящие огурчики отлично сохраняют форму при консервировании, идеально подходят для маринования и очень полезны в свежем виде в составе салатов.

На опытных полях и в теплицах выращиваются вкусные и экологически чистые овощи. Фото: timacad.ru

Специалисты Тимирязевской академии, выращивая овощи в защищенном грунте, применяют малообъемную технологию. По сравнению с традиционными технологиями у нее есть целый ряд преимуществ: овощные культуры выращиваются на субстратах, расфасованных в мягкую тару. Растения подпитываются с помощью капельного орошения — под каждое растение дозировано подается специальный питательный раствор. В итоге овощи получают только нужные им элементы в необходимых количествах и не накапливают вредные для здоровья вещества.

Кроме молочной продукции, овощей и фруктов в тепличном комплексе Тимирязевской академии можно приобрести черенки плодовых, декоративных деревьев, плодово-ягодных кустарников и рассаду цветов. Опытные садоводы знают: рассада в Тимирязевке – со знаком качества, поэтому приезжают сюда каждый год. Жалобы на то, что садовые рынки Москвы переполнены некачественным посадочным материалом, звучат постоянно. Только купил рассаду – и она гибнет уже через несколько дней. Тимирязевская рассада адаптирована к климатическим условиям нечерноземной зоны России, в том числе московского региона, и ни обмана, ни подделки здесь не бывает.

В Мичуринском саду поспели сладкие яблоки и груши. Фото: timacad.ru

В учебно-научном производственном комплексе Тимирязевской академии можно купить сотни сортов плодовых деревьев и кустарников, ягодных культур, а также хвойные и многолетние декоративные растения. Тимирязевские яблони и смородина, груши и сливы, вишни и абрикос отличаются прекрасным вкусом и ароматом. Растения в Тимирязевке продаются в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой. Это позволяет их пересаживать, не травмируя корни, с ранней весны до поздней осени.

Адреса пунктов продаж:

Мичуринский сад (ул. Верхняя аллея, 5а)

Овощная опытная станция (ул. Пасечная, 5)

Магазин собственной продукции (ул. Пасечная, 5)