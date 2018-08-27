2018-08-27T01:34:11+03:00
Звезды

Наталья Водянова показала, каким ее живот стал после пяти родов

Модель отдыхает на море с мужем Антуаном Арно и детьми [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Наталья Водянова с сыном Лукасом. Фото: Инстаграм.Наталья Водянова с сыном Лукасом. Фото: Инстаграм.
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Наталья Водянова наслаждается последними днями лета: вместе с мужем, миллионером Антуаном Арно и детьми модель улетела к морю. Яркими отпускными снимками Наталья поделилась в своем Инстаграме: на фото она позирует вместе с Антуаном и со старшим сыном Лукасом. Автором снимков стал известный фотограф Чарльз Томпсон. Он много снимал Водянову для глянцевых журналов, и вот теперь устроил модели фотосессию для ее семейного альбома.

В кадре Наталья загорает в кругу семьи в модном ретро-бикини с трусиками-шортиками. На снимках без фильтров и ретуши можно отлично рассмотреть, каким стал живот модели после пятых родов. Наталья – многодетная мама, но ее фигура после рождения пятерых наследников практически не изменилась. С растрепанными волосами, без макияжа и при ярком дневном свете манекенщица выглядит как 20-летняя девчонка. 36-летняя Наталья – обладательница того редкого типа внешности, с которым можно совершенно не беспокоиться о бегущих годах: она всегда будет смотреться гораздо моложе своего возраста.

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@antoinearnault
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Кроме снимков с мужем и старшим сыном Наталья поделилась с поклонниками еще одной фотографией: сидя на плечах у брата Лукаса младший сын Водяновой, четырехлетний Максим, пытается забросить мяч в баскетбольную корзину. Напомним, своему нынешнему избраннику Антуану Арно модель родила двоих сыновей: Максима и Романа (ему два года).

Со своим первым мужем, британским лордом Джастином Портманом Наталья Водянова рассталась в 2011 году. Развод дался им нелегко: Джастин долго не мог примириться с уходом жены и контактировал с ней через адвокатов. Пара никак не могла договориться о том, с кем будут жить их дети. Лишь последние годы экс-супруги смогли наладить отношения и начать общаться цивилизованно. Старшие дети Водяновой (16-летний Лукас, 12-летняя Нева и 11-летний Виктор) живут в Париже с мамой и ее новым мужем, но часто видятся с отцом. Джастин переехал из Лондона в Уругвай, в курортное местечко Пунта-дель-Эсте, и дети проводят у него все каникулы.

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He doesn t fit into frame @lucas_portman Последние кадры лета
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Наталья и Антуан Арно, топ-менеджер известного модного дома, начали встречаться в 2011 году. Инициатором знакомства стал Антуан – сын миллиардера Бернара Арно, самого состоятельного человека Франции и одного из богатейших людей мира. Семья Арно владеет самой роскошной компанией планеты - модной империей Louis Vuitton Moët Hennessy.

Впервые Антуан увидел Наталью в 2008 году – в то время она еще была замужем за Портманом. Арно тогда возглавлял отдел коммуникаций модного дома Louis Vuitton, а Водянова снималась для рекламной кампании этой марки.

- Наталья этого даже не помнит, - рассказывал Антуан, - А я увидел ее тогда впервые, и у меня буквально отпала челюсть. Она, конечно, красавица, но в ней есть что-то особенное – взгляд, атмосфера. Вокруг нее витает совершенно особая аура.

Они познакомились и несколько лет подряд пересекались по работе – на вечеринках и мероприятиях, ведя непринужденные светские беседы. Когда Антуан узнал, что Наталья рассталась с мужем, он решил, что это судьба. К тому времени он тоже завершил отношения со своей девушкой, поэтому с чистым сердцем послал Водяновой сообщение. Они сходили на свидание и начали встречаться.

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#nolimits #урокдня #еслинеможешьпоможем @charlesaythompson
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- Я сразу сказал ей, что хочу детей от нее, - признавался Антуан в одном из интервью.

Наталья поначалу колебалась - она не могла решиться на такой ответственный шаг.

- У меня уже было трое прекрасных детей, - говорит Водянова. – Поэтому, возможно, я больше рожала для него, чем для себя. Если ты любишь мужчину, то стараешься подарить ему столько детей, сколько это возможно.

Арно отлично поладил и с тремя детьми модели от первого брака.

- Когда у тебя за два с половиной года вдруг появляется пятеро детей – это самая чудесная вещь на свете, - считает Антуан. – Не только наши с Натальей общие дети, но и ее дети.

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