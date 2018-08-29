Благотворительный рекорд: 530 человек из одной компании сдали донорскую кровь

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-28T12:54:22+03:00

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Благотворительный флешмоб по сдаче донорской крови охватил всю страну от Владивостока до Москвы. В итоге участниками стали 13 городов: Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Омск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Краснодар, Пермь, Казань, Самара.

Благотворительный рекорд установили вместе 530 человек.

В Москве 2 августа 2018 года был зафиксирован рекорд России в номинации «Наибольшее количество сданной крови за один день в одном городе сотрудниками одной компании». Рекорд составил 27,45 литра донорской крови, которую сдали 61 человек за 4 часа. Возможно, это самое важное и самое доброе достижение из всех, что есть в энциклопедии российских рекордов.

- Раньше подобных заявок у нас не было. Компания обратилась, предложила такой рекорд зафиксировать - мы откликнулись. Под центр сдачи крови было переоборудовано офисное помещение, приехали несколько бригад медиков с оснащением, - рассказывает Станислав Коненко, главный редактор Книги рекордов России.

Станислав Коненко вручил компании сертификат о достижении рекорда.

- Теперь эти люди - в нашей базе данных. Когда требуется кровь редкой группы, мы, бывает, обращаемся к донорам из базы, - объясняет Ирина Матвеева, и. о. заведующей отделением заготовки крови в мобильных условиях Центра крови имени Олега Гаврилова. - А, вообще, избытка крови нет - она нужна всегда. В нашем центре даже ведется донорский светофор: на нем по группам и резусам выставляются разные цвета. Зеленый - данная кровь присутствует, желтый - есть потребности, красный свет - острая нехватка. В настоящий момент наш светофор наполовину желтый, наполовину - зеленый. Но бывает и красный, когда очень нужны кровь отрицательного резус-фактора.

И сотрудники NL, и центры крови к массовому донорству готовились заранее. Планировали дату еще с весны. И конечно, заранее оповещали людей. Каждый решал сам за себя, никого не заставляли, просто предложили поучаствовать. Компания дала сотрудникам возможность проявить свои лучшие качества, и те сознательно делали выбор.

«У нас – сообщество единомышленников», - говорит о компании NL Евгений Блиндер.

- У нас такие люди, которых не надо убеждать. Дали объявление, что будет организована массовая сдача крови, и многие захотели это сделать. Наши сотрудники в принципе благотворительностью занимаются, - поделился один из участников акции Евгений Блиндер. - И бизнес в NL построен таким образом, что нет начальника, который мог бы заставить. У нас - сообщество единомышленников.

В этот раз донорами в компании стали 530 человек, которые сдали 238,5 литра крови. Их было бы еще больше, но некоторые не прошли медицинскую комиссию: донорскую кровь не берут у тех, кто недавно делал тату и у людей с небольшим весом.

К акции подключились не только сотрудники NL International. Увидев клич в соцсетях, свою кровь предложили и другие люди.

- Они просто подписаны на профиль нашей компании в Instagram. В первый день пришли человек 70, во второй - человек 40. Для меня это по-хорошему шокирующий результат, - даже спустя дни после акции удивляется Галина Зырянова, администратор магазина NL во Владивостоке.

- Я думаю, любое действо, облеченное в проект, становится чем-то особенным. Возможность всегда есть, но обычно она - рядовая, будничная. А когда рождается название, образ, эмоция и когда через эту эмоцию объединяются многие люди - все становится глобальнее и эффектнее. Люди идут за одно общее дело, - рассуждает PR-директор NL International Елена Паночевных.

Она тоже сдала кровь. И кстати - не впервые.

- У меня резус отрицательный, такая кровь в дефиците. Так что я чувствую свою обязанность быть донором, - говорит Елена Викторовна.

«Мы с тобой - одной крови» - сотрудники NL International надели браслеты с названием акции.

Возможно, акцию «Мы с тобой - одной крови» подхватят и другие компании. Она может иначе называться, людей может быть больше, а может - меньше. Главное, такой пример - по-хорошему заразителен.

- Важно понимать, что доноры, которые сдали кровь один раз, обязательно должны сдать ее повторно через полгода, - в один голос утверждают врачи,объясняя, что только в этом случае кровь может быть снята с карантина. Если донор не приходит повторно, то сданная им кровь утилизируется. Работать с корпоративными донорами в этом плане легче: как правило, сотрудники компании приходят на повторную сдачу в неизменном составе.

Именно поэтому сотрудники NL International уверены: донорство в компании перестанет носить характер разовой акции, пусть даже масштабной и резонансной. Теперь оно станет просто частью корпоративной жизни.

НАША СПРАВКА

NL International - это международная компания, один из лидеров сегмента прямых продаж в России и странах СНГ. Продукция компания призвана улучшать качество жизни, ведь они создана с заботой о человеке и природе. В 2007 году компанией NL был основан детский благотворительный фонд «Солнечный город», которому сотрудники и менеджеры компании регулярно оказывают поддержку.

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