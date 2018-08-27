Новый передел земель: в России может появиться 14 макрорегионов

СЕГОДНЯ 13:34 2018-08-27T13:55:57+03:00

На данный момент в стране существует только 2 макрорегиона: Дальний Восток и Северный Кавказ. И еще 12 предлагается добавить. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В ведомстве составили проект, который громко назвали «Стратегией пространственного развития». Собственно, именно в данном документе и расположилось предложение поделить страну на 14 макрорегионов. Новую земельную стратегию, назовем ее так, планируется предложить правительству уже осенью.

Возникает резонный вопрос: а в чем тут вообще суть-то? В министерстве это объясняют, что данные регионы будут создавать не по принципу административно-территориальных единиц, а отталкиваясь от точек экономического развития, которые в полной мере смогут раскрыть потенциал территорий.

Звучит заманчиво, выглядит красиво. Прям поделят они на эти макрорегионы страну – тогда заживем. Разумеется, что не все такое смелое предложение поддерживают. Например, Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, выступил против. Чиновник был несколько удивлён тем, что данный план предполагает разделение его вотчины аж на целых 3 макрорегиона. Он считает такую позицию отрицательной и предполагает, что подобные действия лишь ослабят развитие региона, а не наоборот. Меняйло направил в Минэкономразвития письмо, а они обещали учесть претензии и предложения.

На данный момент в стране существует только 2 макрорегиона: Дальний Восток и Северный Кавказ. И еще 12 министерство предлагает добавить. Это будет выглядеть так: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы.

Директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает идею создания макрорегионов хорошей, но сомневается в ее грамотной реализации.

- Все это уже было в СССР, - называлось только экономическими районами. Подобные трансформации территорий делались для концентрации ресурсов и выполнения задач, которые отдельно взятая область потянуть не может. Позитивные результаты Дальнего Востока и Северного Кавказа пытаются перенести на другие территории. Идея хорошая, но как это будет работать? Мы что теперь будем на каждый макрорегион по министерству ставить? Безработица среди чиновников уменьшится точно, а принесет ли это какие-то результаты – пока не ясно, - комментирует Журавлев.

В Минэкономразвития считают, что такая региональная трансформация обеспечит к 2025 году экономический рост. В частности, увеличит экспорт на 30%