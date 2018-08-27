2018-08-27T15:13:40+03:00
Телевизор

Появились трейлер и подробности третьего сезона "Настоящего детектива"

Телеканал НВО опубликовал ролик долгожданного продолжения детективного сериала [трейлер, кадры]
Владимир КИРИЛЛОВ
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В третьем сезоне действие вновь будет происходить в нескольких временных периодах.В третьем сезоне действие вновь будет происходить в нескольких временных периодах.Фото: кадр из фильма
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Последний эпизод второй главы мрачного триллера "Настоящий детектив" вышел ровно три года назад - в августе 2015-го. С тех пор много чего случилось в судьбе любимого многими хита НВО. Его трясло нещадно - сериал то закрывали, то от него отказывались создатели, то снова возрождали, то откладывали на неопределенный срок. В 2017 забрезжил свет, когда появилась информация, что шоуранер первых "детективов" Ник Пиццолатто возвращается к проекту. И вот наконец телеканал НВО опубликовал ролик долгожданного продолжения детективного сериала.

На этот раз телесериал сменил локации и цвет кожи. В новом сезоне действие будет развиваться в пасторальных пейзажах местечка Озарк. Там произойдет некое ужасное преступление. Как и ранее, сюжет будет охватывать сразу несколько временных периодов (мы видим молодого и пожилого персонажа). Распутывать загадки плато Озарк поручено чернокожему детективу Уэйну Хэйсу.

Махершала Али в роли детектива Хэйса Фото: кадр из фильма

Махершала Али в роли детектива ХэйсаФото: кадр из фильма

Американский актер Махершала Али стал звездой третьего сезона. Именно ему досталась роль детектива Хэйса. Это не первая его работа на ТВ. Наиболее известные роли - Ричард Тайлер в сериале "4400", Рэми Дэнтон в сериале "Карточный домик" и Корнелл Стокс ("Люк Кейдж").

В 2017 году Махершала Али стал обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" за роль Хуана в негритянской драме "Лунный свет". К слову сказать, Махершала - первый мусульманин, получивший актерский "Оскар".

Известны и другие актеры, которые приняли участие в новом сезоне. Актеру Рэю Фишеру ("Лиге справедливости") досталась роль Фредди Бернса, сына шерифа Уэйна Хэйса, проживающего в северо-западном Арканзасе. Стивен Дорфф ("Джонни Д.") сыграет шерифа, напарника Уэйна Хэйса, Кармен Эджого ("Фантастические твари и где они обитают") - школьную учительницу, а Скут МакНэри ("Исчезнувшая") - отца, который места себе не находит, переживая ужасную потерю.

В местечке Озарк произошло преступление Фото: кадр из фильма

В местечке Озарк произошло преступлениеФото: кадр из фильма

Ник Пиццолатто привлек к работе американского сценариста и телепродюсера Дэвида Милча. На его счету такие культовые сериалы, как "Полиция Нью-Йорка", "Дэдвуд", "Фарт" (с Дастином Хоффманом). Совместная работа Милча и Пиццолатто может стать залогом триумфальныого возвращения "Настоящего детектива".

Третий сезон выйдет в январе 2019 года на НВО.

Вышел трейлер третьего сезона "Настоящего детектива".

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