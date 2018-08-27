Рожденным в РСФСР упростят получение гражданства России

СЕГОДНЯ 14:07 2018-08-27T14:09:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре стала реальнее для некоторых наших соотечественников. Такое поручение, напомним, дал Владимир Путин в ходе прямой линии в июне этого года. Теперь свои поправки в закон «О гражданстве РФ» предложило МВД. Суть их сводится к тому, что русскоязычные иностранцы смогут резко сократить сроки получения российского гражданства, минуя получение вида на жительство - как указано в инициативе. Правда, в предложениях МВД есть одно существенное ограничение: право на упрощенное гражданство могут получить лишь те соискатели, кто родился на территории бывшего РСФСР и имел гражданство СССР.

Это означает, что без шансов на «упрощенку» могут остаться значительная часть беженцев с Украины (а именно выходцы с Донбасса обращались за помощью к Путину на «прямой линии»), а также, к примеру, этнические русские, родившиеся в Казахстане, Молдавии, Узбекистане и других бывших союзных республиках.

Прокомментировать этот казус «КП» попросила первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина. Константин Федорович сразу отметил, что предложения МВД - лишь одни из многих по решению наболевшего вопроса и говорить о том, что законопроект будет принят именно в этой редакции нельзя.

- Места расселения наших соотечественников не сводятся к территории нынешней России или бывшей РСФСР, пусть даже с включением Крыма, - сказал Затулин. - Ограничивать место рождения наших соотечественников, на мой взгляд, грубая ошибка. Столетиями наши соотечественники жили в разных частях Советского Союза и Российской империи. Более того их туда послали: целину поднимать, на дальнее пограничье родину охранять, еще в более давние времена казаков селили на Семиречье на территории нынешнего Казахстана и Кыргызстана...

Затулин добавил, что фактически сейчас процедура получения гражданства растягивается на 8 лет и включает получение разрешение на временное проживание и через 3 года право на жительство. Самые большие мытарства при этом претерпевают беженцы с Украины, поскольку официальный Киев всячески ставит им палки в колеса даже в получении необходимых справок.

- Мы выступает за то, чтобы с украинских беженцев сняли необходимость получения временного разрешения на жительство, а также ввели для них миграционную амнистию, не признавали нарушителями миграционного законодательства.

К слову, на той же прямой линии Путин отметил, что упрощение выдачи гражданства соотечественникам поможет решить России и демографическую проблему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Россия не дает свои паспорта жителям Донбасса

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказала, через что проходят наши соотечественники, чтобы получить российское гражданство (подробности)

Цена российского паспорта: полтора года в очередях и 100 тысяч рублей

Наш корреспондент испытала на себе все "прелести" выдачи гражданства для беженцев из Донбасса (подробности)