Вспышки кори в Европе: заражаются и болеют непривитые

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-27T17:09:59+03:00

Семь важных вопросов о «детской чуме», которая опять начала убивать детей и взрослых [список опасных стран]

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Еще в 1966 году, когда была изобретена и успешно апробирована вакцина, врачи поняли, что корь, которую называли детской чумой, победить можно. И не просто победить, но и вообще забыть об ее существовании. Всемирная организация здравоохранения оптимистично надеялась, что к 2020 году весь мир будет свободен от этого заболевания.

Но не тут-то было... Согласно последним подсчетам ВОЗ, за 2017 год было зарегистрировано более 40 тысяч заболеваний корью только в Европе. 37 человек умерло. 23 тысячи случаев заболевания приходится только на Украину, там скончалось 11 человек.

И это можно считать нарастающей эпидемией - в 2016 году в Европе заболело около 24 тысяч человек, в 2015 - около 5 тысяч. И это в век вакцин, в век гигиены и дезинфицирующих салфеток!

Что же происходит? На важные вопросы о кори отвечают специалисты ВОЗ и Роспотребнадзора России.

1. В каких странах ситуация с корью хуже всего?

Максимальные показатели заболеваемости корью зарегистрированы в четырех странах (по подсчетам с июня 2017 по июнь 2018):

+ Сербия (643 случая на 1 млн. населения).

+ Украина. (606 на 1 млн населения). Только за первое полугодие 2018 г. там зарегистрировано более 28 тыс. случаев кори, 13 из которых закончились летальным исходом.

+ Грузия (307 на 1 млн.).

+ Греция (293 на 1 млн.).

Пятое место делят между собой Румыния, Италия, Черногория и Франция.

В России корь под контролем. Заболевают, в основном, приехавшие из других стран не привитые люди. По последним данным, заболеваемость в России - 13 человек на миллион. Причем специалисты Роспотребндзора постоянно проводят дополнительную иммунзиацию непривитых людей.

2. Почему сейчас есть вспышки кори?

По информации Роспотребнадзора РФ, более 90 процентов заболевших - не привитые против кори или не имеющие сведений о прививках (например, цыгане, беженцы, люди, не привитые по религиозным соображениям). Чаще всего болеют дети (55,4%). Почти 100 процентов из них - не привиты.

В общем, все дело в отказе от прививок.

3. Как распространяется корь?

Корь распространяется воздушно-капельным путем - при кашле и чихании, тесных личных контактах, контакте с поверхностью, где есть вирусы. Например, если вы возьметесь за поручень, ручку тележки, двери, на которую только что чихнул больной.

Вирус кори активен в воздухе и на инфицированных поверхностях в течение нескольких часов.

Но он нестоек, быстро гибнет от солнца, УФ-лучей, от средств дезинфекции и бытовой химии, включая обычное мыло. Поэтому мойте руки. Если предполагаете, что могли контактировать с больным - обработайте руки дезинфицирующими средствами.

4. Взрослым корь опаснее, чем детям?

- Еще в начале прошлого века корь из-за ее высокой летальности называли «детской чумой», - говорит ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова. - До сих пор эта инфекция считается одной из основных причин смерти среди детей до 5 лет во всем мире (по данным ВОЗ, в 2015 во всем мире году произошло 134 200 случаев смерти от кори - почти 367 случаев в день или 15 случаев в час - прим. Ред.). Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений: вирус подавляет работу иммунной системы, поражая в первую очередь слизистые оболочки, а затем лимфатические узлы. Развиваются тяжелые вторичные бактериальных инфекций, в основном лор-органов и органов дыхания.

Дети после 5-6 лет корь переносят легче, чем малыши. А вот взрослым, которые заразились «детской болячкой», приходится очень нелегко. Им чаще грозят тяжелые осложнения.

Самые частые осложнения кори: воспаление среднего уха (отит), бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит. А также энцефалит, слепота, тяжелая диарея и связанное с ней обезвоживание.

Очень опасна корь для беременных, протекает очень тяжело. Может закончится выкидышем, серьезными осложнениями у плода (сердечная недостаточность, недоразвитость легких), преждевременными родами.

5. Я не помню, болел ли корью, и есть ли у меня прививка. Что делать?

Сдать анализ на напряженность иммунитета - определение наличия антител IgG к вирусу кори. Если защитные IgG в крови есть, вакцинироваться не нужно, если они отсутствуют - прививку нужно повторить.

В целом прививку от кори могут получить дети и взрослые в возрасте до 35 лет, не привитые ранее, не болевшие корью или не имеющие сведений о прививках или болезни. Люди старше 35 лет могут планово привиться против кори за свой счет.

Вакцинация проводится двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками, она обеспечивает человеку иммунитет на достаточно длительное время – в среднем на 20-25 лет, после чего он может при необходимости ревакцинироваться.

6. Собираюсь в Европу. Нужна ли прививка?

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не менее чем за две недели до поездки привиться от кори. Особенно, если едете в страны, где ситуация с корью накалена (см. пункт 1). Предварительно нужно сдать анализ на антитела (см. пункт. 5).

Вакцинироваться/ревакцинироваться необходимо всем взрослым и детям, если при лабораторных исследованиях у них не определяется достаточный защитный титр антител к кори. Но даже если антитела есть, а прививку сделали «на всякий случай», это не опасно - имеющиеся защитные антитела просто уничтожат введенную вакцину.

7. Что делать, если прививки не было, а контакт с больным был?

Тут бесплатная иммунизация необходима по эпидемическим показателям. Она проводится в течение первых 72 часов после контакта с больным (или с момента выявления больного).

Сроки массовой иммунизации могут продлеваться до 7 дней, если больной выявляется в конкретном доме (классе, детсаду).

Вакцинация беременным противопоказана из-за теоретической опасности для плода. Поэтому будущим мамам, а также детям, не привитым против кори, назначается иммуноглобулин не позднее 5-го дня с момента контакта с больным.

- Помните - введение иммуноглобулина защищает от заражения только на небольшой период времени - не более нескольких месяцев, - говорит эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.- Для того, чтобы выработать иммунитет против вируса кори, необходимо вакцинироваться.

ВАЖНО

5 признаков кори

Инкубационный период после момента заражения продолжается 7-14 дней. В это время никаких признаков болезни нет. Именно поэтому так важно после контакта с больным сделать прививку как можно раньше.

+ Первоначальные признаки заболевания напоминают простудные: высокая температура, насморк, кашель.

+ Через день-два присоединяются конъюнктивит (покраснение глаз и слезоточивость).

+ На ранней стадии наблюдаются «пятна Бельского-Филатова-Коплика» - мелкие белесые пятна с красной каймой на внутренней поверхности щек.

+ На 3-5 день на лице и верхней части шеи (часто сначала за ушами) появляется коревая сыпь - экзантема, которая в течение нескольких дней последовательно «захватывает» все тело, распространяясь на туловище и на конечности.

+ Экзантема держится около трех дней, после чего бледнеет и исчезает в той же последовательности, как и появлялась.

Считается, что больной корью заразен для окружающих с последних нескольких дней инкубационного периода до четвертого дня высыпаний. А уже с пятого дня высыпаний пациент не опасен для окружающих.

Специальных противовирусных препаратов для лечения кори не существует. Назначается симптоматическая терапия в соответствии с тяжестью заболевания. При развитии осложнений лечат уже их.

Между тем, прививка практически на 100 процентов защищает человека от болезни. Если привитый человек и заболеет корью (что случается редко), то перенесет ее в очень легкой форме, без осложнений.