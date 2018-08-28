2018-08-27T18:57:02+03:00
Наука

Почему современные дети не хотят взрослеть

Обсуждаем тему с научным руководителем Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Катериной Поливановой
Ярослав КОРОБАТОВ
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Фестиваль для поклонников игр в столичном Экспоцентре.Фестиваль для поклонников игр в столичном Экспоцентре.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С нашими детьми происходит что-то странное: они явно не хотят взрослеть. Об этом говорят не только бабушки у подъезда, но и объективные данные. Например, возраст вступления в первый брак в России за последние 15 лет увеличился на 3 года, парни теперь женятся в среднем в 27,4 года, девушки выходят замуж в 25 лет. Заметно вырос возраст отделения от родителей: так среди представителей старшего поколения (до 1969 года рождения) за выход из родительского гнезда в 18 лет голосовала почти половина населения - 44%. Сегодня подавляющее число молодых людей (90%) считает оптимальным начало самостоятельной жизни промежуток с 23 до 25 лет. А тут еще появились научные исследования, где предлагается продлить подростковый возраст до 24 лет! Что случилось? Молодежь пошла не та? Или современным подросткам понадобился еще один переходный период, чтобы подготовиться к взрослой жизни? Об этом мы поговорили с профессором НИУ ВШЭ научным руководителем Центра исследований современного детства Катериной Поливановой.

Мужичок с ноготок и этапы взросления

- Для начала давайте попытаемся понять: а что такое детство? - говорит профессор Поливанова. - О детстве как об особом периоде жизни человека, стали говорить, когда возникла необходимость готовить людей ко взрослости. Классический пример это «мужичок с ноготок» Некрасова, помните: «...Какой тебе годик? Шестой миновал». Мужичок с ноготок выполняет абсолютно взрослую работу, как и глава семьи - «отец, слышишь, рубит, а я отвожу». То есть по мере того, как ребенок физически вырастал, он включался в трудовую деятельность, и никакой специальной подготовки для этого не было нужно. Но когда в середине XIX века началась промышленная революция (в разных странах в разное время), появились большие города, куда хлынуло деревенское население, стало понятно, что даже к простой работе на фабрике необходимо готовить. Появилась школа, потом практики ученичества, а потом ремесленные училища, ФЗУ и так далее. Выяснилось, чтобы стать взрослым, надо учиться.

- Грубо говоря, когда появилось образование, тогда появилось и детство?

- Совершенно верно. Теперь нужно сказать вторую важную вещь. Когда мы говорим о подростках и молодежи, мы не должны измерять среднюю температуру по больнице. Представления о взрослости, да и сама взрослость - они абсолютно разные у разных групп населения в зависимости от уровня образования и доходов. Если вы собираетесь заниматься наукой, то на рубежи взрослости вы выйдете довольно поздно. Вам нужно завершить курс в вузе, окончить аспирантуру, написать диссертацию, получить знания по смежной специальности и т.д. И совсем другая история, если вы выбираете более традиционный вариант, который сегодня больше характерен для сельского населения: это служба в армии после школы, потом брак, дети и постоянная работа, допустим, водителем грузовика, когда вы всю жизнь крутите баранку. Здесь детство заканчивается в тот момент, когда ты выучился на водителя. Получил права, устроился на работу, и ты уже взрослый. Но такая жизненная траектория становится все более архаичной, поскольку общество усложняется. Экономике все меньше нужен рутинный труд, причем тут речь идет и о физическом труде, и об интеллектуальном. Профессии, связанные с повторением какой-то операции закончилось - мы ставим на эту операцию какой-то автомат и забываем об этом навсегда. Сегодня востребован работник, который сможет делать то, что раньше никто не умел. Это, если хотите, и есть ребенок, который постоянно познает окружающий мир.

Молодежь научилась зарабатывать на «безделье»

- Может быть отсюда возникает этот «вау-эффект» - удивление, что дети не торопятся взрослеть. Группы людей, которые раньше были заняты эти монотонным трудом от звонка до звонка, столкнулись с тем, что их дети получают высшее образование и ведут, с точки зрения родителей, странный образ жизни. Ведь у нас парадоксальная ситуация сложилась: мест в вузах стало больше, чем количество выпускников в стране...

- Эту гипотезу надо проверять. В России за последние 20-30 лет с доступностью высшего образования действительно произошли серьезные изменения. А вот, как в других странах, не знаю. Но соглашусь, что появились такие формы существования молодежи, да и не только молодежи, которые предшествующему поколению непонятны и кажутся бездельем. Свободный график, компьютер вместо станка, даже непонятно, как ответить соседу на вопрос про сына: «А он кем работает?». Скажешь - блогер, станет еще непонятнее. При этом ему за это «непонятно что» неплохо платят. Родитель начинает подозревать, что оказался в центре грандиозного надувательства.

Детство не зависит от возраста

- Есть теория, что основные навыки и знания люди получают во время игры. Поскольку нынешним детям нужно осваивать бОльший объем знаний, они и «заигрываются» до 25-30 лет, чтобы сохранить восприимчивость к новому. То есть мы учимся, пока мы дети.

- Я бы сказала по-другому - если мы учимся, то мы дети. И это от возраста не зависит. Когда к нам в магистратуру приходят взрослые 40-летние директора школ, они становятся учениками и отчасти ведут себя, как дети в школе. Даже хитрят на занятиях, как это делают их собственные школьники. А когда мы к ним потом в школу приходим, они сидят в красивом кабинете, всеми командуют, и там они, безусловно, взрослые, потому что они несут ответственность за все, что они делают. Биологический возраст перестал быть критерием взрослости.

- Как это?

- Если я учусь новому, я не взрослый, сколько бы мне лет не было. А сегодня мы живем в эпоху постоянно меняющихся знаний. Поэтому в окружающем мире так много стало детства. Возьмите программистов, которые совершенно изменили ландшафт Запада США. Люди в Силиконовой долине зарабатывают огромные деньги, при этом у них прямо на работе оборудованы самые настоящие детские площадки с пинг-понгом, бесплатными столовыми, аппаратами с халявными вкусняшками. Но идеи, которые придумывают эти ребята в перерывах между играми, изменяют нашу цивилизацию, поэтому им нужны комфортные условия.

- Все-таки программисты Силиконовой долины люди хоть и молодые, но взрослые...

- Не важно. В интернете есть масса блогеров, которые открыли свой YouTube-канал, делают свое маленькое дело, а некоторые зарабатывают приличные деньги. Вот они взрослые, даже несмотря на то, что им по 11-12 лет. Мы живем в эпоху смешения понятий детства и взрослости. И с течением времени нам приходится примерять то одну, то другую роль. Если мы, конечно, не хотим отстать от жизни.

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