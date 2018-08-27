Украинские пользователи сети высмеяли Климкина за штаны по приезду в Авдеевку

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-27T19:13:36+03:00

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Два эталона нынешнего украинского дресс-кода одновременно попали на зубок украинским пользователям социальных сетей - министр иностранных дел Павел Климкин и занимающий пост президента Украины Петр Порошенко. На днях они привезли украинских послов, работающих за рубежом, в прифронтовую Авдеевку, где Порошенко объяснил им два принципиальных момента. Первый - что Донбассу нужен мир. И второй - что мир можно обеспечить, собрав денег в каждой стране за рубежом и назначив иностранные государства ответственными за восстановление конкретных населенных пунктов. В общем, все как обычно - шукайте гроши, панове! Бо Украйна ще не вмерла.

Впрочем, для украинских пользователей соцсетей главным откровением от этой их поездки стало не содержание речей Порошенко и Климкина, поскольку гроши они просят всегда и везде, а их внешний вид. Петр Алексеевич удивлял мир не только дырявыми носками, состояние его дорогих костюмов стало притчей во языцех, наверное, у дипломатов всего мира. Вот и в этот раз в Авдеевке он появился в тщательно промятом, словно из-под асфальтового катка, костюме, в правом нагрудном кармане которого ветер четко обрисовывал заветную плоскую квадратную фляжечку с «антидиабетическим».

Пользователи сетей смеются, что эти штаны Климкину подарил ТрампФото: СОЦСЕТИ

Но вот прямой подчиненный Порошенко, глава МИД Украины Павел Климкин, так удивлял окружающих, наверное в апреле прошлого года, когда встречался с главой МИД Люксембурга, натянув на себя свитерок и джинсы с подвернутыми штанинами. В Авдеевку Климкин приехал в мятой рубашке и, похоже, все в тех же джинсах с подворотами. Имидж начинающего хипстера подвергли осмеянию в первую очередь сами украинцы.

- Когда ты глава МИД и надел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными, и ты выкручивался как мог, - написал Дмитрий Корнейчук.

- Интересно, это Климкин так решил гаранта поддержать, или ему просто мама штаны на вырост купила? - задался вопросом Денис Гороховский.

- Прежде чем смеяться над неопрятностью внешнего вида Порошенко, следует вспомнить, что отныне каноны протокола в его дипломатической команде ушли еще намного дальше. Петр Алексеевич скромный консерватор, - прокомментировал Олег Волошин. Интересно, что фото, вызвавшее интерес у публики, разместил киевский депутат Василий Боднар.

Пользователи сетей смеются, что эти штаны Климкину подарил Трамп, может, даже снял с себя, что джинсы прислали в качестве американской помощи, что они куплены в секонд-хэнде и так далее. А ведь все разгадывается гораздо проще - над костюмами и Климкина, и Порошенко явно поработала «рука Кремля». Или, помните, как объяснил Портос, что его герцогиня купила ему и чудного коня, и амуницию, и даже мула для слуги, но ее муж вместе со своими клевретами подменили их на лошадь Дартаньяна.

Зато теперь понятно, почему они выставили Саакашвили из Украины. Конкурент, который мог их затмить