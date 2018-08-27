Президент Российского книжного Союза Сергей Степашин - корреспонденту «Комсомолки» Александру Гамову: На автограф-сессию благославляю!

СЕГОДНЯ 20:23 2018-08-27T22:21:29+03:00

Наш журналист встретится со своими читателями на 31-й Московской международной книжной ярмарке-выставке, которая открывается на ВДНХ 5 сентября [аудио]

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Эта моя книжка-учебник (см. фото) вышла в столичном издательстве «Вече» еще в конце июля нынешнего года и пока я ее раздавал и рассылал по почте только друзьям, коллегам и своим давним читателям, с которыми знаком не один год. (Разумеется, бесплатно.) Разошлось таким образом уже более 400 экземпляров...

Книжка-учебник Александра Гамова.

Предложение президента популярного издательства «Вече» Леонида Палько поучаствовать еще и в автограф-сессии было для меня и неожиданным, и лестным.

Согласился я еще и потому, что Леонид (кстати, в прошлом - секретарь Новосибирского обкома ВЛКСМ и ответорг ЦК ВЛКСМ) поведал мне такую вот историю...

- Мы уже традиционно, с момента создания «Вече» (а оно родилось 27 лет назад) во всех таких ярмарках участвуем. Это примерно как в фильме «Кубанские казаки», где колхозники хвалятся своим товаром...

- Сколько же на этот раз у вас товаров?

- Вообще в целом - 3,5 тысячи наименований книг. Мы выставляем только новинки. В этом году у нас вышло 556 книг...

- А, значит, учебник от «Комсомолки» - 556-й?

- Нет, как раз 500-й.

- Спасибо...

- А вот в 2017-м мы всего выпустили 1014 наименований. Я работал до этого в «Молодой гвардии». Помню, в советское время у нас было нормой - книга в день. Понятно, мы по тиражам эту высоту пока не взяли, потому что тогда были 100-тысячники, миллионники.

- Но все же к советским временам приблизились...

- По наименованиям - давно.

- Сказывается ваше яркое комсомольское прошлое?

- В первую очередь, конечно же, работает коллектив «Вече»...

- Тогда - можно ли сказать, что вы встали на ударную вахту в честь 100-летия комсомола? (Юбилей - 29 октября 2018-го.)

- А мы с этой вахты не сходили. У нас на сегодняшний день 3 книги готовятся к 100-летию ВЛКСМ...

Александр Гамов (крайний слева) с президентом издательства "Вече" Леонидом Палько, работницей издательства Ксенией Максимовой и главным редактором "Вече" - поэтом Сергеем Дмитриевым

Поговорив с Леонидом Палько, я отправился к экс-премьеру Сергею Степашину.

Сергей Степашин, экс-премьер РФ, президент Российского книжного Союза 00:00 00:00

- Сергей Вадимович, вот хотел ваше добро получить на автограф-сессию - как у президента Российского книжного Союза...

- Благословляю тебя. Книгу я прочитал - там все по делу.

- Спасибо. А если в целом говорить об очередной Международной книжной ярмарке...

- Хорошо, что она стала традиционной. И - близкой не только Москве. Мы договорились, они помогают сейчас и Питеру, Поволжью, Сибири... Хочу напомнить, что Указом Президента России 2019-й в России объявлен годом великого русского, советского писателя Даниила Гранина. И нынче это также отражено на выставке-ярмарке.

И еще мне очень близко то, что в серии ЖЗЛ будет представлена книга, посвященная великой княгине Елизавете Федоровне, она была руководителем общества, которое я сейчас возглавляю. (Речь - об Императорском Православном Палестинском обществе. - А.Г.) Она трагически погибла в 1918-м, причислена к лику святых. Эту книгу мы презентуем 5-го сентября в 15 часов.

- И - ваше обращение к посетителям книжной ярмарки....

- Замечательная ярмарка, великолепные книги. Я рад, что сюда приходят десятки тысяч людей... Приходите, друзья - вы не только посмотрите сенды с книгами, но и что-нибудь обязательно купите и почитаете. Это уже стало хорошей традицией для Москвы, тем более в преддверии Дня города.

- И незадолго до 100-летия Ленинского комсомола.

- Да. В этом году вообще много дат у нас. 190 лет Льву Николаевичу Толстому будет в начале сентября по старому стилю, 200 лет Ивану Сергеевичу Тургеневу, 150 лет отметили Максиму Горькому...

КСТАТИ

Автограф-сессия Александра Гамова на 31-й Московской международной книжной выставке-ярмарке пройдет в среду, 5 сентября, по адресу: Москва, ВДНХ, павильон 75, зал «В». Стенды издательства «Вече»: F10-G13.

Начало в 14.00 мск.