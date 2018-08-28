Венеция закатала Канны в асфальт

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-27T22:14:19+03:00

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Программа Венеции этого года - опять перебор, даже несправедливый по отношению к другим фестивалям. В конкурсную программу вошли фильмы, которых сильно ждали, но не дождались в этом году на другом фестивале, Каннском. Новые работы Карлоса Рейгадаса, Альфонсо Куарона, Жака Одиара, Луки Гуаданьино, братьев Коэнов, Йоргоса Лантимоса, Майка Ли, Ласло Немеша, Джулиана Шнабеля и других наблюдатели ожидали увидеть в этом году на Круазетт, но те либо не были готовы, либо не попали туда по другим причинам: кому-то показ в мае невыгоден, а кто-то принципиально отказал Каннам. Как, например, компания «Нетфликс», стоящая за горячо ожидаемым фильмом Альфонсо Куарона «Рома» и доделанной спустя долгие десятилетия картиной великого классика Орсона Уэллса «Другая сторона ветра». Каннам показать эти фильмы помешали драконовские французские законы (по которым кино может быть показано на такой, как «Нетфликс», платформе только спустя три года после релиза) и лоббизм киносетей, требующих, чтобы все фильмы-участники выходили в кинопрокат, а не имели релиз на указанных видеоплатформах.

Лишенные маневра, неудобно расположенные в календарном году Канны в результате отличились в этом году нескладной программой, довершенной победой среднего японского фильма. Венеция же, привычно открывающая «оскаровский» сезон, снова выглядит абсолютной королевой морей.

Звезда родилась» - режиссерский дебют голливудской кинозвезды Брэдли Купера с Леди Гагой в главной ролиФото: кадр из фильма

Во внеконкурсной программе этого года, помимо Орсона Уэллса, такие долгожданные мейнстримные шлягеры, как «Звезда родилась» - режиссерский дебют голливудской кинозвезды Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли, «Закатать в асфальт» Крэга Залера с Мэлом Гибсоном, новые работы аргентинца Пабло Траперо и китайца Чжан Имоу.

Фильмом открытия будет «Человек на Луне» молодого американца Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли.Фото: кадр из фильма

Фильмом открытия будет «Человек на Луне» молодого американца Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли. Два года назад Венеция уже открывалась фильмом этой парочки, «Ла-ла лэнд» - дальнейшая его зрительская судьба говорит сама за себя. Слот открытия Венецианского фестиваля в последнее время вообще означает повышенные шансы на «Оскара» - фест был и остается одной из основных платформ для запуска большого премиального кино. Фильмами открытия здесь были «Бердмен» и «Гравитация», а среди картин, прозвучавших на «Оскарах» в последние годы и имевших мировые премьеры именно на острове Лидо - «В центре внимания», «Прибытие», «По соображениям совести» Мэла Гибсона, «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» и, наконец, «Форма воды», автор которой, Гильермо дель Торо, председательствует в этом году в жюри.

В документальной программе тоже сплошняком классики - Эмир Кустурица, Эррол Моррис, Цай Мин-лян, Фредерик Вайзман, Виктор Коссаковский (его «Акварель» представляет Германию и Великобританию), Сергей Лозница (его «Процесс» представляет Нидерланды).

«Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова с Евгением Цыгановым в неожиданной для него роли трансвестита.Фото: кадр из фильма

К сожалению, места для российских фильмов в главном конкурсе в этом году не нашлось. Зато во втором по значению конкурсе, «Горизонты», участвует фильм «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова с Евгением Цыгановым в неожиданной для него роли трансвестита.