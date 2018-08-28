Я б в шахтеры пошла, пусть меня научат!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-27T22:50:40+03:00

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Впервые День шахтера прошел в России 29 августа 1948 года. Несложно посчитать, что в нынешнем году праздник отметили уже в семьдесят первый раз. Чем не повод – пригласить московских журналистов в Кузнецкий угольный бассейн, решили в одной из лидирующих профильных компаний страны СУЭК.

ОТ КИРКИ К РОБОТАМ

Любопытно, как изменилась жизнь горняков за последние 150 лет. В Ленинске-Кузнецком создан уникальный Музей шахтерской славы. Экспозиция позволяет отследить историю добычи угля. В первое время орудия труда еще примитивны. Кирка, лопата, тележка, затем – отбойный молоток, которым ставил рекорды тот самый Алексей Стаханов, первые машины и механизмы и растущая производительность труда. От индивидуального труда к труду бригады именно на местной шахте «Полысаевская». Кольчугинский рудник давал работу людям даже во время войны.

Сегодня все по-другому. Сибирская угольная энергетическая компания пришла в Кузбасс только в 2003 году, но кажется, что за пятнадцать лет эти люди сделали невозможное. Труд шахтеров облегчили в десятки раз. На каждой шахте новые технологии, в том числе робототехника. Причем многое из горно-шахтного оборудования ремонтируется собственными силами, на современном комплексе «СИБ-Дамель», который также производит запчасти для ленточных конвейеров, транспортирующих уголь из очистных забоев. В ближайшие годы появится производство трансформаторных подстанций и электродвигателей.

Все многомиллиардные вложения, уверены в компании, безусловно, окупятся, ведь правильная организация труда – залог эффективной и безопасной работы. Всего в распоряжении компании семь шахт протяженностью в 476 километров выработки.

Добытый из шахт уголь отправляется на обогатительную фабрику проектной мощностью в 2 млн. 700 тыс. тонн. Здесь из сырья убирают примеси и прослойки, снижают зольность, повышая тем самым цену и ценность продукта. С фабрики продукция уходит на склад, а затем грузится в вагоны и отправляется не только на российские ГРЭС, но и за рубеж: в Польшу, Ирландию, Японию – всего почти в четыре десятка стран.

Региональная власть старается помогать угольщикам, как может, учитывая важность развития отрасли в масштабах страны.

- Развитие угольного рынка неизбежно дает толчок железнодорожной инфраструктуре и портовым мощностям, металлургии, машиностроению, химии и строительству, - подчеркивает ВРИО губернатора Сергей Цивилев. – Развитие Кузбасса в конечном итоге влечет за собой развитие всей Сибири и Дальнего Востока, поэтому мы готовы к серьезной работе.

Так исторически сложилось, что уголь – локомотив развития всей экономики Кузбасса. Не удивительно, что угольщики всеми силами стараются сохранить на него высокие цены даже в кризис, хотя сделать это подчас очень непросто.

- Вся экономика наших моногородов завязана на угле. В кризис мы, конечно, немало теряем в прибыли. Но даже в этих условиях СУЭК не сократил ни одного человека, ни одного не отправил на улицу. Будучи градообразующим предприятием, мы чувствуем ответственность за людей. Отрадно, что в большой компании всегда есть запас прочности, - делится с журналистами заместитель генерального директора АО СУЭК Сергей Григорьев.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Для Кемеровской области День шахтера – главный праздник в году. На этот раз праздничные мероприятия прошли в Таштаголе Кемеровской области. По традиции, каждый год место проведения праздника меняется, и город, которому передается эстафетная палочка, до неузнаваемости меняет лицо: строятся новые аллеи, облагораживаются улицы и дома. Так, с годами обретает новый облик и весь регион. Крупные угольные компании, тесно сотрудничая с региональной властью, щедро вкладывают немалые суммы в благоустройство и развитие территорий.

Сложная, во многом опасная, профессия подходит далеко не всем. Но есть те, кто выбирает ее осознанно и не ищет для себя другой жизни. То, что для них обыденность и повседневность, в глазах обывателя – подвиг.

Лицо этого человека кажется очень знакомым. Ах, да! Видела его портрет среди почетных жителей региона в Ленинске-Кузнецком. Это герой Кузбасса, отработавший на шахте почти сорок лет Владимир Березовский. «Заслуженный шахтер Кузбасса», «Заслуженный шахтер России», кавалер ордена «За заслуги перед отечеством», полный кавалер знака «Шахтерская слава»… Всех наград не перечислить. Владимир Иванович встречался с президентом Владимиром Путиным пять раз в жизни, а говорит о себе скромно, едва ли не стесняясь внимания журналистов. Считает профессию шахтера почетной и элитной, а такие понятия, как честь, долг, уважение к коллегам и взаимовыручка для него не пафосные слова из советского прошлого, а то, без чего в этой профессии просто не выжить.

А вот и Геннадий Кривошеин из города Полысаево: успешный и талантливый бригадир проходческой бригады, по совместительству отец пятерых детей: старшему – 24, младшему – пять. И когда успел-то с такой работой?!

Посмеиваясь, Геннадий Сергеевич с гордостью заявляет, что трое из этих пяти уже окончили школу, причем все с золотой медалью. Несмотря на то что в семье одни шахтеры, он отличился, выучившись на агронома. Но от судьбы не уйдешь: в начале 90-х, когда сельское хозяйство развалилось, он попросился на шахту. Сегодня это шахтер со стажем, обладатель самых высоких наград – знаков шахтерской славы второй и третьей степени, скоро будет и еще одно почетное звание – «Заслуженного шахтера РФ».

Что интересно, посвятив всю жизнь шахте, Геннадий Сергеевич умудрился реализовать себя и как агроном, на своем личном, прилегающем к дому земельном участке. Вместо отдыха в выходные разрабатывал «ленивые» технологии посева, выращивал и пересаживал сельхозкультуры, строил теплицы. Обучил и супругу. Теперь она всем заправляет.

Главный эколог СУЭК-Кузбасс Елена Могилева показывает, как работают их очистные сооружения. Фото: Андрей Балебанов

В ГОСТЯХ У ПОДЗЕМНОГО ЦАРСТВА

Чтобы почувствовать, что это такое – быть шахтером, нужно хотя бы раз в жизни побывать в шахте. Тем более журналистам, ведь мы всегда шли за ними следом, с точки зрения опасности профессий.

Нас везут на шахту имени В.Д. Ялевского. Шахта молодая, запущена в 2003 году, и при этом самая производительная в России, с проектной мощностью 10 млн. т угля в год. Работа тут кипит круглосуточно, в три смены. В последние пять лет общий объем инвестиций только в нее составил более 10 млрд. рублей, признаются в СУЭК-Кузбасс. Сейчас работы ведутся на двух угольных пластах в 3,7 и 4,7 метра. Нас повезут в лаву 5004, на первый из пластов.

Главный инженер шахты Андрей Черданцев знакомит журналистов с техникой безопасности. Переодеваемся в спецодежду и резиновые сапоги. На голове – каска со светильником: лампа осветит путь, а вмонтированный датчик – всевидящее око – в режиме реального времени будет сообщать диспетчерам о наших перемещениях. Одно неверное движение – из динамика раздастся голос с предупреждением об опасности. Через плечо перебрасываем самоспасатель: только бы не понадобился, но без него нельзя: это запасной кислород, защита органов дыхания в аварийных ситуациях! Ё-моё, теперь эту «гирю» в три килограмма тащить на себе всю дорогу!

И вот мы уже у входа в шахту. Садимся в дизелевоз, он же дизель. Это вам не карета: неприятно посвистывает и гудит, постоянно останавливается, чтобы пройти через так называемые вентиляционные шлюзы. Полчаса не слишком романтичного «путешествия» и еще несколько сотен метров по наклонной пешком. Путь ухабистый, местами лужи из грунтовых вод, которые приходится неуклюже обходить. Позже нам покажут, как эту грязную воду из шахты выкачивают специальными насосами и подают на мощные очистные сооружения, пока она не станет кристально чистой.

По дороге попадается куча местных «достопримечательностей»: мешки с инертной пылью, противопожарные сорокалитровые корыта с водой, энергопоезд, подающий напряжение в лаву… Но это только «цветочки». Самый страшный «зверь» этих мест, способный довести непосвященного до панической атаки, шахтный комбайн. Это чудо-машина с огромным маховиком (шнеком, на языке профессионалов) хищно врезается в угольный пласт, режет и рубит. Огромные куски угля с грохотом падают вниз, и я чувствую, как меня накрывает облаком черной пыли.

С опаской поглядываю на молодого человека рядом, однако он невозмутим и даже весел. Это бригадир очистной бригады Евгений Косьмин. Ему всего тридцать два, но он уже рекордсмен мирового уровня. Прошлогодний рекорд его бригады – 1 млн. 567 тыс. тонн угля в месяц, и это не предел. До конца августа бригада надеется добыть 1 млн. 600 тыс. тонн, потом планка поднимется еще на сто тысяч. По словам Евгения, так его заводит любовь к профессии.

Отец Косьмина тоже работал шахтером и также ставил рекорды. Тогда, правда, были иные о них представления: добыть более 700 тысяч тонн в месяц считалось чем-то невероятным. Сегодня труд горняков максимально механизирован, а значит, и более безопасен.

ЦЕННА КАЖДАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

- Раньше на 1 млн. тонн добытого угля приходилась одна человеческая жизнь. Сегодня, слава Богу, ситуация изменилась. Травмы бывают по неосторожности или из-за пренебрежения техникой безопасности. Но их число на порядок ниже, - делится Анатолий Мешков, технический директор и первый заместитель генерального директора СУЭК-Кузбасс.

Компания делает все, чтобы уберечь сотрудников от несчастных случаев. Постоянно замеряется концентрация метана под землей. Если вдруг она превысит допустимые значения, автоматика отключает все оборудование и работа останавливается. Кстати говоря, избытки метана сегодня научились «собирать» даже в работающей шахте и использовать как источник энергии.

Перед тем как приступить к смене, каждый шахтер дышит в алкотестер и проходит короткий тест на безопасность. В свою очередь за безопасностью под землей и эффективностью производства следят сразу несколько диспетчеров Единого диспетчерского-аналитического центра: каждый отвечает за свой фронт работ. В некоторых случаях, например, на шахте «Полысаевская», применяется так называемая «безлюдная выемка». Как правило, это маломощные угольные пласты высотой до 1,5 метров, где работать, согнувшись в три погибели, просто неудобно.

Кажется, престиж профессии, спустя долгие годы, наконец-то начинает возвращаться. Постперестроечный период, когда только один из десяти выпускников горного вуза шел работать на шахту, закончился. Тем не менее, спрос на квалифицированные кадры по-прежнему высок. Чтобы было чем восполнять дефицит людских ресурсов, в СОЭК-Кузбасс создан свой Центр подготовки персонала. В аудиториях молодые люди получают теоретические знания, которые затем отрабатываются на практике в лабораториях. Тут тоже все по последнему слову техники: есть симуляторы, создающие виртуальную реальность, так что молодые кадры уже на этом этапе умеют быстро реагировать и правильно действовать в аварийных ситуациях.