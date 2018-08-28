«Покусали, гады»: 60-летняя Елена Кондулайнен на съемках эротического клипа подверглась неожиданному нападению

СЕГОДНЯ 10:12 2018-08-28T10:13:39+03:00

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Елена Кондулайнен не так давно отметила 60-летие, однако расставаться со званием первого секс-символа СССР актриса явно не собирается. Елена играет в театре, снимается в кино и поет. На свою последнюю песню «Поцелуй» Кондулайнен решила снять видеоклип, причем не абы какой, а эротический.

Съемки проходили в Болгарии на известном курорте Албена. На радость курортникам актриса дефилировала по пляжу в бикини, демонстрируя завидную для ее возраста форму. Эротическую составляющую своего видео Кондулайнен пока держит в секрете и рассказывает лишь об общем сюжете клипа: ее, тонущую, спасает прекрасный незнакомец (эта роль досталась актеру Олегу Каменщикову).

В распоряжении «КП» оказались рабочие материалы со съемок: Олег вытаскивает актрису, одетую в игривое красное нижнее белье и в прозрачный пеньюар, из моря, бережно кладет ее на песок и делает ей искусственное дыхание рот в рот. Судя по всему, дальше между героями клипа завязываются любовные отношения – и, вероятно, тогда-то мы и увидим обещанную эротику. Хотя уже по первым кадрам видно, что Елена не слишком смущается перед камерой - при внимательном рассмотрении замечаешь, что трусики на ней в сцене с искуственным дыханием практически прозрачные и позволяют рассмотреть ее формы во всей красе.

Олег вытаскивает одетую в неглиже Елену из моря... Фото: личный архив героя публикации.

...и делает ей искусственное дыхание рот в рот. Фото: личный архив героя публикации.

Съемки клипа едва не сорвались из-за непредвиденных осложнений: в разгар съемок Елену неожиданно… раздуло. А все из-за того, что она подверглась нападению насекомых.

- Съёмки были под угрозой срыва из-за действий «гадов», - рассказала «КП» актриса. - В начале по приезду меня укусила мошка в лицо около глаза - образовался синяк. Затем укусила пчела, на яд которой у меня возникла аллергия.

К счастью, вовремя примененная медицинская помощь спасла Елену и вернула ей нормальный вид. Актриса снова была готова к съемкам, которые продлятся в Болгарии еще несколько дней.

Съемки проходят на популярном курорте Албена. Фото: личный архив героя публикации.

За свою кинокарьеру Кондулайнен снялась во многих фильмах, один из которых - «Сто дней до приказа» - запомнился зрителям откровенной сценой: актриса предстала на экране полностью обнаженной. В 1990 году, когда картина вышла в прокат, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. С тех пор Елена носит титул звезды эротического жанра, который она то и дело подтверждает.

Героя-любовника, спасшего тонущую Кондулайнен, играет актер Олег Каменщиков. Фото: личный архив героя публикации.

Актриса уже много лет служит в «Театре Луны». В спектакле «Казанова» она играет роль императрицы Екатерины Великой. Елена была замужем четыре раза, но сейчас ее сердце свободно. Как признается артистка, она до сих пор ловит на себе взгляды заинтересованных мужчин, но никто из них пока так и не составил ее счастье. При этом Кондулайнен – уже бабушка, счастливо воспитывающая внуков. У Елены двое сыновей, Александр и Михаил.