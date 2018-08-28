Любовь Успенская оставит дочь без наследства

СЕГОДНЯ 13:07 2018-08-28T13:14:37+03:00

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Дочь Татьяна – единственный и долгожданный ребенок Любовь Успенской. И артистка сделала все, что Таня ни в чем не знала недостатка: американское образование, квартира в Нью-Йорке, отдых в самых экзотических странах. Но в последнее время королеву шансона стал беспокоить тот факт, что Татьяна не торопиться замуж и заводить детей. А время идет, поэтому родительница поставила Тане условие – или рожаешь, или лишаю наследства.

«Я ей поставила условие – если ты не родишь до 2020 года, я тебя лишаю наследства. И что вы думаете она мне ответила: «Лишай!» Она не готова еще быть матерью и вообще, она хочет заниматься собой, какими-то творческими делами, музыку сейчас пишет», — рассказала Любовь Успенская.

Конечно же, такие требования Успенская выдвинула в шутку. Всем известно, артистка души не чает в Татьяне, которую родила в 35 лет. Перед тем, как Успенская узнала, что ждет ребенка, врачи сообщили ей, что она может никогда не стать матерью.

Артистка мечтает не только о внуках, но и о личном счастье для дочери. При этом, ей не важно, чтобы зять был богат. Она говорит, что самое важное для нее, чтобы мужчина любил ее девочку, а все остальное она даст молодой семье сама. В данный момент Любовь и Татьяна отдыхают вместе в Испании. «Погода идеальная, и дочь радует. Праздник души, ребята будьте счастливы как мы!» — говорит Успенская.