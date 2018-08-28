Сколько нужно спать, есть жира и соли, чтобы наконец похудеть

СЕГОДНЯ 16:48 2018-08-28T16:45:54+03:00

Ученые и врачи назвали семь не очевидных, но очень важных причин, из-за которых не получается сбросить вес. И рассказали, почему выпирающий живот опасней ожирения

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Казалось бы, вы делаете все правильно: сидите на белковых диетах, ходите в фитнес, отучили себя от сладкого. Но живот и ныне там - там, где должна быть талия. Исследователи назвали не самые очевидные, но очень важные причины, почему не уходит вес: от времени сна до лекарств, которые вы когда-либо принимали.

1. Сладкое под контролем, а соленое?

Как отмечают диетологи, мы полнеем не только от сладостей и прочих быстрых углеводов, но и от избытка соленого. «Сейчас люди едят много пищи с так называемой скрытой солью, которая является одновременно дешевым консервантом: это сосиски, колбасы, особенно сырокопченые, всякие полуфабрикаты. Норма соли - не более 8 граммов в сутки, и то это доля полностью здоровых людей, если у вас уже есть склонность к отекам - не более 5-6 граммов. Вель лишняя - «неучтенная» - соль задерживает жидкость в организме. А это ведет к скрытым отекам, создает рыхлость тканей. Вот и лишние килограммы», - рассказывает врач-эндокринолог Наталья Гридасова.

Кстати, даже после проведения курса лимфодренажного массажа (он направлен на стимуляцию лимфатической ткани и выведение лишней жидкости) многие «внезапно» худеют на 3, а то и 5 кг. Это не жир «сгорел», а всего лишь лишняя жидкость вышла.

2. Вы спите либо слишком мало, либо слишком много

Если спите меньше шести часов в сутки, ложитесь спать после полуночи, а утром встаете разбитым, то всерьез и надолго сбросить вес вряд ли получится. Многолетнее исследование показало, что для женщин, спящих не более пяти часов в сутки, характерен резкий набор веса. Гормон сна мелатонин, который вырабатывается в темное время суток, тоже участвует в жировом обмене.

При этом также оказано, что сон дольше 9 часов в сутки, провоцирует набор веса и даже усиливает риск диабета 2-го типа. Это показало исследование шведских ученых из Университета Упсалы. Оказалось, что ненормально долгий сон может нарушать обмен веществ организма, который, как известно, подчиняется биологическим часам.

Идеально спать от 6 до 8 часов в сутки - в зависимости от вашего психотипа (холерики и сангвиники традиционно высыпаются быстрее, меланхоликам и флегматикам нужен более продолжительный сон).

3. Выбираете неправильные жиры

Жиры, которые содержатся в красном мясе и жирной молочной продукции, провоцируют набор веса, в отличие от жиров, получаемых из оливкового масла, авокадо, рыбы и тыквенных семечек. Потому если придерживаетесь популярных белковых диет, это не означает, что можно «в целях похудения» наворачивать свиные отбивные и сливочные сыры. Старайтесь выбирать постное и легкоперевариваемое мясо - индейку, курицу, кролика -150-200 граммов за раз. Красное мясо (даже постную говядину, баранину и свинину) стоит есть не чаще двух раз в неделю и не более 200-граммовой порции. Из 500-граммового стейка лишний белок просто не усвоится, а вот жиры - запросто осядут на бедрах.

Диетологи считают, что средняя норма потребления белка - 60-80 граммов в день - по 20-25 граммов на прием пищи, больше за один раз не усваивается. Человеку нужно примерно один грамм белка на килограмм веса в день. Между приемами пищи должен быть интервал примерно 4 часа. При составлении своего рациона лучше сочетать различные источники протеина.

4. У вас хронический стресс

Проблемы на работе, с финансами или в семье - источник стресса может быть любым, но он всегда влияет на изменения веса. Это касается выброса гормона стресса - кортизола, который вырабатывается надпочечниками и при постоянном хроническом стрессе увеличивает количество жировых клеток в организме. К тому же многие из нас имеют привычку заедать переживания. Так что, серьезно собрались худеть, приведите нервы в порядок.

5. Вы - яблоко

Если форма вашего тела походит на яблоко (широкая талия, узкие бедра), то для снижения веса потребуется больше усилий. Абдоминальный жир (то есть в области талии и живота) очень плотный, чтобы с ним справиться, нужно больше времени. Зато когда вам удастся сбросить вес, больше шансов удержать стройность. Женщины с фигурой форме груши (тонкая талия, широкие бедра) легче скидывают вес, но и толстеют от каждого бублика.

6. Когда виноваты лекарства

В первую очередь влияют на вес гормональные средства. Чаще всего те, что применяются при лечении бронхиальной астмы, женских болезней. Что касается противозачаточных пилюль, то средства последнего поколения, содержащие микродозы гормонов, не должны влиять на вес. Но при условии, что вам их назначит врач. Иначе эффект может быть непредсказуемым. Также в некоторых случаях вес подскакивает и не желает снижаться на фоне антидепрессантов и некоторых антибиотиков.

7. Каждому возрасту - свои диеты

В молодости обмен веществ быстрее, и лет до 30-35 физнагрузки отлично сжигают лишний жир. После 40-45 лет уровень тестостерона в крови также начинает падать (он вырабатывается не только у мужчин, но и у женщин, но в меньшем количестве). А именно он отвечает за скорость жирового обмена. Потому даже если вы изнуряете себя в «на железе» в спортзале, результат невелик. Чем старше вы становитесь, тем меньше эффективны быстрые способы похудения, и тем лучше эффект от снижения калорийности рациона и планомерных кардио-тренировок в фитнесе.

КСТАТИ

Также среди причин, которые не дают нам похудеть, эксперты называют:

- Привычку не завтракать. Калории, полученные в первой половине дня, практически без остатка переходят в энергию. К тому же сытный завтрак спасает от переедания за обедом.

- Отсутствие настоящей мотивации. Согласно опросу, проведенному в Германии и Швеции, быстрее «соскакивают» с выбранного способа похудения те, кто мимолетно увлекся рецептами звезд или стал худеть за компанию с другом или подружкой.

- Бесконтрольный прием средств для похудения - пилюль, чаев. Это снижает контроль - человек начинает попросту больше есть, думая, что все равно «чудо-таблетки» не дадут жирам усвоиться. К тому же есть риск вместо желанного похудения получить сбой обмена веществ и растолстеть еще больше. Так что все «вспомогательные» средства - только после общения с диетологом или эндокринологом.

НА ЗАМЕТКУ

Широкая талия опасней ожирения?

Увеличение объема талии - один из главных рисков преждевременного старения, и досрочного развития возрастных болезней - от сердечной недостаточности до диабета. Исследователи стали это утверждать после анализа состояния здоровья более 100 тысяч мужчин и женщин старше 45 лет. Независимо от того, какой была масса тела у наблюдаемых, риск тяжелых системных болезней повышался в зависимости от увеличения объема талии. Причем он резко возрастал у мужчин с талией больше 110 см и у женщин с талией шире 90 см.

С объемом талии ученые связывают развитие сердечно-сосудистых нарушений, проблем с дыханием, сахарного диабета 2-го типа. Доктор Дэвид Хаслам, председатель американского Национального форума по проблеме ожирения:

- Именно абдоминальное ожирение (то есть жир не на бедрах, а на животе в районе талии) особенно опасно. Даже если у вас показатель массы тела в норме, но выпирает живот, вы рискуете заполучить все возрастные болезни раньше срока. Проблема в том, что клетки абдоминального жира очень плотные и откладываются не только в подкожном слое, но и глубоко в брюшной полости, нарушают работу внутренних органов.

Зато уменьшение объема талии до 95-100 см у мужчин и до 80 см у женщин снижает риск преждевременного развития возрастных болезней в два раза.