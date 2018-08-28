Алексей Дюмин: 2018 год в Тульской области стал годом образования и новых знаний

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-28T08:24:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Потому-то регион за последние три года ни разу не уступил лидерских позиций: всегда в ТОП-5 национального рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив. Впрочем, отнюдь не меньше знает он и об инвестициях в человека, в развитие его потенциала и создание новых возможностей для его реализации. Причем речь идет не только о деньгах.

«Инвестиции в человека – это еще и время, идеи, опыт», – заявляет глава области.

Особое внимание Алексей Дюмин уделяет непрерывному образованию, ранней профориентации, практико-ориентированным подходам и повышению квалификации. Он убежден, что власть должна дать детям больше возможностей для самостоятельной научной и экспериментальной работы.

– Качественное образование для детей – одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами Президент России. Важно создавать центры, которые будут с ранних лет готовить кадры для ключевых отраслей промышленности. И которые позволят мальчишкам и девчонкам в будущем стать высококлассными специалистами, – говорит Алексей Дюмин.

Один из знаковых объектов этого года – «Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого», в состав которого входит Центр поддержки одаренных детей. В августе на базе пансиона Центра уже прошли две летние смены профильной школы «Академия достижений в год образования и новых знаний». В результате были сформированы два класса – 9 и 10 – по естественнонаучному и гуманитарному направлениям.

Откроется Центр 3 сентября. А, поскольку проект этот стартует в год 190-летия со дня рождения Л.Н. Толстого, здесь запланировано множество мероприятий, посвященных великому русскому писателю: это и акция «Живое слово Толстого», и читательский марафон по произведению «Детство. Отрочество. Юность», и толстовские уроки, и толстовские педагогические чтения.

Яснополянский Центр для одаренных детей - второй на территории региона.

Еще прошлой осенью при музыкальной школе имени Райхеля в Туле открылась «Мастерская талантов». В ней совершенствуют свое мастерство юные музыканты из всех учебных заведений области. А буквально в апреле, по приглашению Дюмина, в «Мастерской талантов» мастер-класс для учащихся провел известный певец, музыкант и композитор Дмитрий Маликов.

Прошлой осенью в Туле открылся первый центр для одаренных детей - "Мастерская талантов", в сентябре откроется еще один. Автор фото: портал администрации Тульской области.

– Мы до сих пор поверить не можем, что к нам приходил Маликов! Это так здорово! Он очень интересные, полезные советы давал! – наперебой рассказывали юные музыканты, сразу после занятий со звездой.

Комфортные условия обучения, просторные классы, оснащенные современным оборудованием должны быть в каждом образовательном учреждении. Иными словами, само образование должно быть доступным и качественным, а для этого нужно создавать новые места в детсадах и школах, строить новые учреждения. Все это – цели регионального проекта «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ», который с успехом реализуется в Тульской области.

1 сентября откроет двери новая школа на 600 мест в микрорайоне Зеленстрой-2 в Туле. Еще две новые школы планируют ввести в строй в областном центре в ближайшие два года. На эти цели из федерального бюджета привлечено 440 млн. рублей.

1 сентября в Туле впервые за десятилетие откроет свои двери новая школа на 600 мест. Автор фото: портал администрации Тульской области.

Новые места в школах создаются и за счет мероприятий региональной программы «Развитие образования Тульской области»: 139 учебных мест для учащихся Тулы, Новомосковска, Белева появилось в прошлом году. В течение этого года планируется создать еще 120 в Ефремовском районе, Плавске и Киреевске.

Для решения проблемы очередей в детских садах регион выделяет значительные средства. Сегодня в Тульской области работают 461 ДОУ, где воспитываются больше 64 тысяч детей. Почти 6 тысяч малышей пошли в сады этим летом.

За два года – нынешний и следующий – за счет федеральных средств и консолидированного бюджета Тульской области будут построены еще 10 детских садиков, шесть из них – в самой Туле.

Дополнительные места для подрастающей детворы создаются и за счет перепрофилирования пустующих помещений в детских садах. В минувшем году появилось 1024 таких мест: в Туле, Новомосковске, Киреевске, Одоеве, Узловой, Веневе, Черни, Арсеньево, Плавске, Донском. В этом году планируется создать еще 774 места.

Глава региона настаивает: в новых микрорайонах, возводимых в Туле, необходимо строить объекты образовательной сферы. В начале 2018-ого года открыл свои двери детский сад в микрорайоне Петровский в Туле, построенный на средства инвесторов. На привлеченные средства сделан ремонт в детском саду микрорайона Новоугольный города Донского. Этот детский сад для 229 детей начнет работать уже осенью, а в 2019 году будет введен в эксплуатацию еще один садик в Новомосковске – на 240 мест.

В детских садах Алексей Дюмин частый гость: инспектирует ход работ по созданию дополнительных мест, осматривает отремонтированные учреждения.

– Ой! А я вас знаю! Мой папа вас по телевизору смотрит! – под смех взрослых бесхитростно заявил губернатору бойкий мальчуган – воспитанник детсада №21 в Ефремове, где Дюмин побывал в конце прошлого года.

Особое внимание в регионе – дополнительному образованию детей. Предложения губернатора по созданию технопарков и развитию технического направления дополнительного образования включены в Программу социально-экономического развития Тульского области.

– Инициатива создания по всей стране сети технопарков принадлежит Президенту Владимиру Путину. И Тульская область активно поддержала ее. «Открытие первого «Кванториума» стало возможно благодаря поддержке Агентства стратегических инициатив и министерства образования и науки Российской Федерации,» – сказал, открывая «Кванториум», Алексей Дюмин.

Занятия здесь проводятся по естественно-научным и техническим направлениям с ориентацией на ведущие отрасли экономики региона. «Кванториум» сотрудничает с госкорпорацией «Ростех» и принимает участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта «JuniorSkills» по стандартам «WorldSkills».

– Я свою дочь отдала на «Робоквантум». Сначала подумала, что зря: все-таки девочка, ее бы на что-то менее техническое, но очень быстро поняла, что ошибалась. Ей так понравилось! А, главное, я заметила, что она у меня стала тяготеть к техническим дисциплинам. Так что «Кванториуму» мы не нарадуемся, – с воодушевлением говорит тулячка Наталья Милихова.

Открытие первого «Кванториума» стало возможно благодаря поддержке Агентства стратегических инициатив и министерства образования и науки Российской Федерации. Автор фото: портал администрации Тульской области.

Технопарк – проект, нацеленный на возрождение престижа инженерных и научных профессий и подготовку кадрового резерва для глобального технологического лидерства России, помогает ребятам еще в совсем юном возрасте познакомиться с различными специальностями, сориентироваться в их разнообразии и оценить, кем бы они хотели стать. Для Тульской области этот вопрос не праздный. Региональные предприятия машиностроения, металлургии и, конечно, оборонного комплекса известны всей стране, но их развитие невозможно без привлечения новых, высококвалифицированных кадров. Обучение современному мышлению и новым принципам производства нужно начинать еще со школьного возраста. Потому за «Кванториумом», еще два технопарка были созданы на базе «Областного эколого-биологического центра» в Туле и машиностроительного техникума в Алексине. Осенью откроется технопарк на базе Щекинского политехнического колледжа.

В системе образования Тульской области создано 13 мини-технопарков на базе школ и учреждений среднего профессионального образования в 6 муниципальных образованиях. По поручению Алексея Дюмина на создание еще 4 мини-технопарков – в Туле, Черни и Плавске – из бюджета области в этом году было выделено 6,8 млн. рублей. До конца 2018 года техническим направлением будет охвачено более 11,2 тысяч детей.

Много внимания в отрасли уделяют инициативам, направленным на профессиональное самоопределение и раннюю профориентацию школьников: «Кадры будущего для региона», «Урок успеха», «ПРОеКТОриЯ».

В этом же направлении развивается творческий индустриальный кластер «Октава», открывшийся весной нынешнего года.

– «Октава» – это важный проект. В центре Тулы создано уникальное образовательное, досуговое пространство. Это современная площадка для профориентации молодежи, офисное пространство для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий, центр притяжения для активных и талантливых людей, да и просто отличное место для отдыха горожан, – замечает губернатор Алексей Дюмин.

Вот и лето прошло, а интерес со стороны молодежи к проекту не падает.

– Это очень интересное место! Я частенько прихожу сюда с друзьями. Здесь постоянно происходят семинары, концерты. Работает большая библиотека, в который вы можете найти интересующую вас литературу. А музей станка – это чудо! Он обязателен к посещению! Приходите в это замечательное место, вам обязательно понравится! – с энтузиазмом приглашает всех студентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого Илона Мясоедова.

Еще один проект, принятый на вооружение региональным минобром – «Наставничество: новые грани профессионализма» – нацелен на апробацию и внедрение эффективной модели учительского роста по трем ключевым направлениям: ведущий наставник, наставник учитель, старший наставник.

Новый учебный год в регионе ознаменован стартом новых региональных проектов. Это «Английский для общения», «Люби и знай свой отчий край», «Школа после уроков» – развитие регионального проекта «Карта занятости», предполагает, что в каждом образовательном учреждении будет создана система внеучебных дел.

В образовательных учреждениях региона будут идти мероприятия Всероссийского календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам отечественной истории и культуры.

– Начало учебного года в школах региона пройдет 1 и 3 сентября. Это традиционно линейки, посвященные Дню знаний, а также Уроки России и Уроки успеха, которые вместе со школьными учителями проведут наши земляки – специалисты в разных отраслях, добившиеся высоких профессиональных результатов. Год будет насыщен интересными событиями. Но главное – это новые знания. А новые знания – это новые возможности», – так комментирует начало нового учебного года министр образования Тульской области Оксана Осташко.

В школах и учреждениях профессионального образования в шести муниципальных образованиях Тульской области сегодня работают 13 минитехнопарков. Занятия в «Робоквантуме». Автор фото: портал администрации Тульской области.

Знания – безусловно, ключевая цель. Но, как отметил Президент Владимир Путин, «давать знание и воспитывать нравственного человека – это основные задачи образования».

Следуя этим задачам, Тульская область примет в сентябре Всероссийский форум «Волонтеры Победы» – единственный формат, предполагающий обучение организаторов добровольческой деятельности из малых городов и сел.

Подготовка к проекту была особо тщательной. Успешное проведение форума, по мнению Алексея Дюмина, основательно закрепит статус города-героя Тулы как одного из центров военно-патриотического воспитания. В ближайшем будущем дополнительным импульсом этого движения станет открытие парка «Патриот», строительство которого запланировано в следующем году. Парк станет новой привлекательной для жителей региона и туристов достопримечательностью Тулы с самой разнообразной инфраструктурой: велодорожки, скейтпарк, пейнтбол – все возможности для активного летнего и зимнего досуга. Город получит еще одно современное общественное пространство для семейного отдыха.