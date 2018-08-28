Роскомнадзор пригрозил “Яндексу” блокировкой из-за пиратского контента

СЕГОДНЯ 13:13 2018-08-28T13:38:45+03:00

Если поисковик не “почистит” выдачу, через три дня начнется блокировка, в первую очередь, “Яндекс.Видео”

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Роскомнадзор направил поисковой компании “Яндекс” уведомление с требованием очистить выдачу от пиратского контента с сайтов, которые давно значатся в черном списке ведомства. По словам заместителя руководителя надзорного органа Вадима Субботина, у компании есть трое суток, чтобы удалить ссылки на нежелательный контент.

“Есть решение Мосгорсуда. По идеи они (“Яндекс”) должны заблокировать ссылки на эти ресурсы. Пока мы обратную реакцию от компании не получали на наше уведомление. У “Яндекса” есть трое суток, чтобы получить документы и принять меры. Исходим из буквы закона”, - подчеркнул Субботин.

На прошлой неделе медиахолдинги “Газпром-медиа” (управляет НТВ, ТНТ, ТВ-3) и “Национальная медиагруппа” (РЕН ТВ, “Пятый канал”), а также Первый канал убрали с главной страницы “Яндекса” свои онлайн-трансляции. Они обвинили руководство поисковика в пиратстве. По словам одного из источников, медиахолдинги будут готовы вернуть контент, только если “Яндекс” “вычистит пиратские версии” из поисковой выдачи.

После этого Роскомнадзор направил “Яндексу” уведомление, в котором заявил о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту через сервис “Яндекс.Видео”.