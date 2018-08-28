После жалобы соседей из квартиры москвича изъяли 20 ядовитых змей

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-28T13:46:29+03:00

Изменить размер текста: A A

У некоторых москвичей бывают очень странные хобби. Один 45-летний мужчина устроил в своей двушке в жилом доме на Ленинском проспекте настоящий серпентарий. Это как зоопарк, только все обитатели исключительно змеи. Причем исключительно ядовитые. И ладно бы еще, если бы товарищ тихо-мирно любовался своими питомцами в аквариумах. Так ведь ядовитые гады регулярно сбегали! По вентиляционным шахтам спускались на кухни соседям, выползали на лестничные площадки и даже во двор, где дети в песочке играют.

За последние пару лет МЧС и полицию вызывали в этот дом на Ленинском не раз, и не два. После очередной такой истории у жильцов накипело. Они написали коллективную жалобу участковому. Да еще и спасателей подключили.

- Вызов о живущих в квартире змеях поступил в понедельник вечером, около 20.00, - рассказали «КП» в пресс-службе московского управления МЧС. - Приехавшие сотрудники установили, что змеи на самом деле есть. Хозяин содержит их в пластиковых контейнерах.

По словам нашего источника в правоохранительных органах, участковый уговорил владельца экзотических животных сдать питомцев сотрудникам Департамента природопользования Москвы. Содержать в квартире таких вот опасных зверушек - не дело. А если они еще и бегают, тут вообще и говорить нечего. Мужчина после переговоров согласился.

В итоге изъяты 16 гадюк различных видов, два китайских хабу (это тоже ядовитые родственники гадюк длиной до двух с лишним метров), два мадагаскарских удава (вид занесен в Международную Красную книгу). Их доставили в Центр передержки под подмосковной Яхромой.

- Почти все привезенные вчера змеи - ядовитые, - говорит директор Центра передержки Виталий Ратнер. - Слава богу, они никого из соседей не покусали. Вообще, пойманных в Москве экзотических змей, которые сбегают из террариумах в квартирах, привозят регулярно. Сейчас у нас содержатся около 50 змей. Через какое-то время Департамент природопользования передает их различных зоопаркам.

Насколько известно, изъятые у москвича пресмыкающиеся уже предложены Московскому зоопарку. Возможно, каких-то видов в его каталоге еще нет.