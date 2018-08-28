За Мерседес миллиардера Захарченко боролись пятеро ростовчан

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-28T14:52:12+03:00

Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году по подозрению во взятке и воспрепятствованию осуществления правосудия. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС

В итоге торгов они подняли стоимость подержанного полковником автомобиля почти на 300 тысяч рублей

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За право владеть машиной Mercedes Benz E250 CGI 2010 года боролись пятеро жителей Ростовской области. Каждый из них так сильно желал владеть машиной бывшего миллиардера - бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко, что в ходе торгов стоимость знаменитого авто подскочила почти на 300 тысяч рублей.

"Территориальное управление Росимущества в Ростовской области выставило на торги машину с начальной ценой — 690200 рублей. По итогом торгов, в которых приняло участие 5 человек, победил житель Ростовской области Валерий Анатольевич Надточий. Он предложил максимальную цену — 966200 рублей", — сообщили "Комсомолке" в ведомстве.

Напомним, Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году по подозрению во взятке и воспрепятствованию осуществления правосудия. Во время обысков в его машине, квартире и квартирах его родственников была обнаружена валюта на общую сумму 9 миллиардов рублей и золотой слиток. Эти деньги были недавно переведены в госбюджет.

Сейчас в Пресненском суде столицы идет процесс: заслушивают свидетелей по делу Захарченко.

Пока они высказываются в пользу подсудимого, характеризуя его как порядочного человека и хорошего специалиста.

"Умный, хитрый, плотоядный", - охарактеризовал бывшего подчиненного словами из песни Высоцкого бывший заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Феликс Васильков.

Захарченко в ходе суда руководил командой из четырех адвокатов, и активно поддерживал выбранную им линию защиту. А еще часто шутил.

"Здесь вообще много странностей, а я в клетке сижу", "Когда человек в клетке, с него всякий может смеяться", — замечал на судебном процессе ростовчанин Захарченко.

Следующее заседание по делу Захарченко назначено на 5 сентября.

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