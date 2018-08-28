В Хемнице после беспредела мигрантов начались массовые митинги

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-28T15:09:04+03:00

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…Той ночью немецкие друзья написали мне в соцсети: «Трое русских немцев в Саксонии решили защитить девушку от домогательств мигрантов. Один из наших убит. Сейчас там народный бунт, берлинские СМИ молчат!» Речь шла о событиях в 250-тысячном саксонском городе Хемнице. Вечером 25 августа, в День города, здесь произошла массовая драка между «коренными» и «пришлыми». Троих немцев госпитализировали с ножевыми ранениями, позже один скончался. Вскоре полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве - иракца и сирийца в возрасте чуть за двадцать. И это единственное, что известно точно.

Судя по профилю в соцсети, зарезанный местный житель по имени Даниэль Хиллиг - не россиянин. Да и никаких следов девушки, которую вроде бы пытались защитить от изнасилования, тоже пока нет. Впрочем, для граждан Хемница это значения уже не имело. С воскресенья в городе начались массовые шествия и митинги. На демонстрации вышли обычные горожане - коренные немцы. Ведь это - бывшая ГДР, при ней город именовался «Карл-Маркс-Штадт». Небогатый край простых работяг, которые на западную «толерантность» смотрят с недоумением. Люди требовали изменить миграционную политику правительства или хотя бы взять под жесткий контроль наводнивших страну беженцев.

Масла в огонь подлила и другая сторона - левые активисты, видящие расизм даже в демонстрации национального флага. Они начали альтернативные митинги, едва не переросшие в побоище «правых» и «левых». Под шумок неизвестно кто избил нескольких приезжих, среди них - болгарина, которого приняли за араба.

Официальный Берлин, естественно, возложил всю вину на «ксенофобское общество»:

- Германия не приемлет самосуда и ненависти, - заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт, имея в виду несанкционированные митинги.

Сейчас демонстранты (не без помощи полицейских водометов) разошлись. Беженцы с улиц Хемница тоже исчезли - тихо сидят по своим «центрам временного пребывания» на окраинах города. Но миграционный кризис в стране никуда не делся, и вновь полыхнуть может где угодно и в любой момент.

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