Отравителей Скрипалей ищут «суперраспознаватели»

СЕГОДНЯ 14:59 2018-08-28T15:02:31+03:00

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К делу Скрипалей, где с самого начала есть обвиняемый - Россия, а доказательства отсутствуют, подключилась парочка уникальных следователей. Двое сотрудников Скотланд-Ярда обладают редкой памятью на лица и могут узнать человека, увидев даже часть его физиономии.

- Два «суперраспознавателя» сразу же были отправлены из-за своих особенных навыков, и они до сих пор работают над делом. Я не сомневаюсь, что они сыграли ключевую роль (в распознавании подозреваемых. - Ред.), - сообщил британскому телеканалу The Sky News бывший детектив, главный инспектор Мик Нэвилл. - У них врожденный дар, вы не можете ему обучиться.

И вот сейчас у них тяжкая миссия: отсматривать целых пять тысяч часов записей с камер наблюдения в лондонском аэропорту «Хитроу» и других воздушных гаванях! Вдруг там промелькнет кто из тех, кого полицейские подозревают в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым газом?

Как выглядят фото подозреваемых, правоохранители пока не демонстрировали. В прессу утекал только фоторобот некоего агента КГБ Гордона - размытый и весь из черных квадратов. В общем, «суперраспознавателям» не позавидуешь.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Михаил БОГДАНОВ, ветеран спецслужб, в 1985 году был выслан из Англии:

«Времени у следствия было предостаточно»

- Я слышал, что есть такие технологии. Это день и ночь по сравнению с тем, как работали прежде. Но с марта у британцев было предостаточно времени для того, чтобы все сделать. А они вводят санкции без предъявления обвинений (не голословных), тянут резину и кормят завтраками насчет улик. Убежден, что, если бы эти доказательства были, то их бы довели до российской стороны если не публично, то в частном порядке. А пока все похоже на фальшивую химатаку в Сирии и другие классические провокации того же Гитлера.

КСТАТИ

Отравление Скрипаля повесили на безжалостного агента ФСБ Гордона

В деле Скрипаля появился первый подозреваемый и даже фоторобот. Но такой, что лучше бы его не показывали, чтобы не позориться: с закрытыми черным квадратом глазами и полностью размытым лицом. Но с важной припиской: «Подозреваемый убийца Гордон в 80-х годах» (подробности)

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