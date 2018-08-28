Неожиданно: Варум отреагировала на новости о разводе с Агутиным
Самая красивая пара отечественного шоу-бизнеса всегда на виду. Потому что Анжелика и Леонид не только муж и жена, они - отличный дуэт. Они вместе живут, они вместе выступают. Фанатов у этой поющей семейной пары много и у них появился повод для беспокойства. Уже который день сеть будоражат новости о разлучнице из «Голоса» и о том, что Анжелика пишет такие символичные прощальные строки в своей соцсети…
Вот стихи авторства Варум, которые многие посчитали тревожным звонком:
«Ухожу навсегда, собираю пожитки:
Майский вечер и первые капли дождя.
Нежность, страсть уношу, чтоб душа не в убытке.
Забираю своё, ухожу-уходя...
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Уношу всё с собой, ничего не оставлю!
Ни любви, ни стихов, ни души наготы.
К чёрту-вдребезги всё! Просто камня на камне –
Ничего по себе, даже глупой мечты!
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Уходя-ухожу, ощущая тревогу
От щемящей и жуткой такой пустоты...⠀
Весь нехитрый мой скарб, всё, что взято в дорогу, безусловно моё... Только всё это – ТЫ!»
Правда ли, что брак музыканта и его прекрасной коллеги жены дал трещину? В таких ситуация мало какие звезды публично объясняются прямо. Также и Варум с Агутиным предпочли быть выше всех этих «новостей». А вот что написала Анжелика неделю спустя:
- Вот уж и вправду, краткость - сестра таланта! Ну некогда журналистам читать целых двенадцать строк! Ограничиваются первыми двумя-четырьмя. Вывод: нужно переходить на хокку [японские трехстишия]!
Напомним, что 50-летний Леонид Агутин и 49-летняя Анжелика Варум вместе с 1997 года. Женились в 2000-м. Их дочери Елизавете 19 лет, она живет в Майами. У обоих за плечами два первых неудачных брака. У Леонида Агутина есть старшая 22-летняя дочь от внебрачных отношений Полина Воробьева.
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Много российских артистов находят вторых половинок среди коллег. Но если выбирать самую красивую, верную пару, с которой хочется брать пример, так это точно будут Леонид Агутин и Анджелика Варум. Они потрясающе гармонично смотрятся вместе и смогла стать замечательным дуэтом. Они также успешно выступают и по отдельности, но исполнение к примеру «Я буду всегда с тобой» западает в душу даже тем, кто не считает себя их поклонниками (подробности)