2018-08-28T15:49:46+03:00
Звезды

Неожиданно: Варум отреагировала на новости о разводе с Агутиным

Певица написала об истинных причинах появления слухов об их разладе с мужем
Петр СИМОНОВ
Поделиться:
Анжелика и Леонид не только муж и жена, они - отличный дуэтАнжелика и Леонид не только муж и жена, они - отличный дуэтФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Самая красивая пара отечественного шоу-бизнеса всегда на виду. Потому что Анжелика и Леонид не только муж и жена, они - отличный дуэт. Они вместе живут, они вместе выступают. Фанатов у этой поющей семейной пары много и у них появился повод для беспокойства. Уже который день сеть будоражат новости о разлучнице из «Голоса» и о том, что Анжелика пишет такие символичные прощальные строки в своей соцсети…

Вот стихи авторства Варум, которые многие посчитали тревожным звонком:

«Ухожу навсегда, собираю пожитки:

Майский вечер и первые капли дождя.

Нежность, страсть уношу, чтоб душа не в убытке.

Забираю своё, ухожу-уходя...

Уношу всё с собой, ничего не оставлю!

Ни любви, ни стихов, ни души наготы.

К чёрту-вдребезги всё! Просто камня на камне –

Ничего по себе, даже глупой мечты!

Уходя-ухожу, ощущая тревогу

От щемящей и жуткой такой пустоты...⠀

Весь нехитрый мой скарб, всё, что взято в дорогу, безусловно моё... Только всё это – ТЫ!»

avarumavarum
Ухожу навсегда, собираю пожитки
104552 отметок «Нравится»1604 комментариевInstagram

Правда ли, что брак музыканта и его прекрасной коллеги жены дал трещину? В таких ситуация мало какие звезды публично объясняются прямо. Также и Варум с Агутиным предпочли быть выше всех этих «новостей». А вот что написала Анжелика неделю спустя:

- Вот уж и вправду, краткость - сестра таланта! Ну некогда журналистам читать целых двенадцать строк! Ограничиваются первыми двумя-четырьмя. Вывод: нужно переходить на хокку [японские трехстишия]!

avarumavarum
Вот уж и вправду, краткость - сестра таланта!
61018 отметок «Нравится»622 комментариевInstagram

Напомним, что 50-летний Леонид Агутин и 49-летняя Анжелика Варум вместе с 1997 года. Женились в 2000-м. Их дочери Елизавете 19 лет, она живет в Майами. У обоих за плечами два первых неудачных брака. У Леонида Агутина есть старшая 22-летняя дочь от внебрачных отношений Полина Воробьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Агутин по-прежнему называет Анжелику Варум «девочкой». Знаменитая пара отечественного шоу-бизнеса отметила 20-летие создания семьи

Много российских артистов находят вторых половинок среди коллег. Но если выбирать самую красивую, верную пару, с которой хочется брать пример, так это точно будут Леонид Агутин и Анджелика Варум. Они потрясающе гармонично смотрятся вместе и смогла стать замечательным дуэтом. Они также успешно выступают и по отдельности, но исполнение к примеру «Я буду всегда с тобой» западает в душу даже тем, кто не считает себя их поклонниками (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Военные атташе стран НАТО приглашены для наблюдения за российскими учениями «Восток-2018»
Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной
Макрон пригласил Путина в Париж на мемориальную церемонию по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны
Глава МИД Германии раскритиковал позицию США по "Северному потоку - 2"
Парк школьных автобусов обновят в Вологодской области
В ходе беспорядков в немецком Хемнице пострадал россиянин
Телеграм не будет рассматривать обращения российских спецслужб о выдаче данных пользователей
Трамп: Google в первую очередь выдает плохие сюжеты СМИ
Рябков: Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН по сирийскому Идлибу
Мэй: Британия укрепит торговые связи с Африкой
Любителям шашлыков грозит смертельная опасность
В Японии из-за жары за неделю погибли два человека
Роскомнадзор может разблокировать Телеграм в случае исполнения решения суда по спору с ФСБ
Постпред Украины при ООН анонсировал антироссийские инициативы
Во время протестов на востоке Германии пострадали шесть человек
Более сотни сельских ДК будут восстановлены в Вологодской области
Мессенджер Телеграм согласился передавать спецслужбам данные о террористах
Транспортная полиция разыскивает подозреваемых в нападения на военный эшелон в Забайкалье
В АвтоВАЗе рассказали о ценах на обновленную Lada Granta
«Купила на свои»: Вячеслав Володин объяснил, откуда у его матери 400-метровая квартира
Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионным изменениям