Telegram согласился сотрудничать со спецслужбами. Всеми, кроме российских

СЕГОДНЯ 17:05 2018-08-28T17:17:04+03:00

Павел Дуров вновь напомнил о себе и мессенджере, который “в России находится вне закона”

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28 августа мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности и согласился передавать спецслужбам данные о пользователях, которых подозревают в терроризме.

“В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было. Если же такой случай произойдет, то информация об этом будет опубликована в канале @transparency в отчёте, публикуемом каждые полгода”, - говорится в сообщении Telegram.

По сути, изменения коснулись всего одного пункта правил мессенджера - он проходит под номером 8.3 и имеет название Law Enforcement Authorities (“Правоохранительные органы”). Тем не менее, для многих пользователей, рассматривающих Telegram как надежный мессенджер, решение стало настоящим ударом. Что же означает новый пункт в политике конфиденциальности?

“Речь идет не о переписке”

Руководитель международной правозащитной группы “Агора” Павел Чиков, который представляет интересы мессенджера в судах, подчеркнул, что речь идет не о передаче переписки пользователей. Он заявил, что изменения конфиденциальности, вероятно, являются следствием дела ФСБ против Telegram, но это не результат переговоров с российскими властями.

“Речь идет не о переписке, что важно. Речь идет о предоставлении сведений об IP-адресе и телефоне. Вопрос о переписке как был, так и остается неприкосновенным. Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран. Никаких ключей, никакой переписки передаваться не будет - даже индивидуально. И это никакая не уступка”, - подчеркивает юрист.

По словам Чикова, “суть всего вопроса” в том, чтобы найти баланс между интересами национальной безопасности и неприкосновенностью частной переписки. В то же время, позиция российских властей, по мнению юриста, - “в том, что не должно быть никакого баланса”, а Telegram работает “цивилизованным образом, когда есть судебный запрос по конкретному делу”.

Доступная веб-версия Telegram

Незадолго до объявления об изменениях конфиденциальности в России снова заработали веб-адреса Telegram, пользователи получили возможность открывать прямые ссылки на телеграм-каналы. При этом Роскомнадзор официально не заявлял о частичной разблокировке мессенджера.

Позже в пресс-службе Роскомнадзора опровергли разблокировку веб-версии мессенджера, подчеркнув, что продолжают “принимать меры по исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram”.

Напомним, 13 апреля 2018 года года Роскомнадзор по решению Таганского суда Москвы заблокировал мессенджер на территории России. Это стало ответный шагом на отказ Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Одобрение от Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обновление политики конфиденциальности мессенджера воспринял с оптимизмом:

“Безусловно, Роскомнадзор приветствует такое решение администрации мессенджера, поскольку это первый, после долгого периода молчания, ответ со стороны менеджмента Telegram на требования российского антитеррористического законодательства и закона об организаторах распространения информации”.

А что Дуров?

На своем официальном канале в Telegram создатель мессенджера Павел Дуров разместил сообщение, в котором пояснил принятие новых правил. Оказывается, правила не касаются российских спецслужб.

“В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды”, - заметил Дуров. - “В России от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причём всех пользователей.

Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем”.

Что будет дальше?

Пока неясно, как будет выглядеть взаимодействие мессенджера со спецслужбами. Широко ставится вопрос - кого считать террористами? Например, будут ли это те, кого привлекли по делу о “пропаганде терроризма”.

Неясно и то, как Telegram будет предупреждать пользователей о раскрытии их данных. Как мы писали выше, для этого создан отдельный канал, но какая информация будет там публиковаться - загадка.

Напомним, блокировка Telegram в России началась в середине апреля после того, как мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. За прошедшие месяцы Роскомнадзор в попытке добиться полного запрета на пользование мессенджером заблокировал миллионы IP-адресов сторонних сервисов, из-за чего была нарушена работа многих крупных компаний.

КАК ЭТО БЫЛО

Блокировка Телеграм в России

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. С ходатайством о блокировке выступил Роскомнадзор. Представители ведомства, а также их коллеги из ФСБ, присутствовавшие на заседании подчеркнули: мессенджер нарушает российское законодательство. Иск рассматривался в ускоренном режиме. Представителей Telegram в зале не было - глава компании Павел Дуров запретил юристам участвовать, назвав весь процесс "фарсом" (подробности)