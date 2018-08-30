Ковдор - столица Гипербореи

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T18:13:18+03:00

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В августе 1922 года на Ловозеро и Сейдозеро, что в центре Кольского полуострова, прибыла группа товарищей от особого отдела ОГПУ и Института мозга. Руководил группой исследователь, писатель Александр Барченко, который плотно работал в те времена и с Феликсом Дзержинским, и с академиком Владимиром Бехтеревым. Прибывших интересовал такой предмет, как мерячение. Это некий массовый психоз, проявлявшийся в тот период у многих северных народов. Во время шаманских обрядов люди впадали в безумное и безвольное состояние, повторяя друг за другом всяческие движения. Кричали что-то на непонятных языках, якобы даже прокалывали себе животы ножами, не испытывая при этом боли, не умирая от ран. Мерячение могло проявляться массово и без участия шаманов, и подвергались этой напасти не только северные народы, но и всякие пришлые, включая русских. Психоз мог длиться от двух часов до пары суток.

Тогда-то экспедиция Барченко, мотаясь по саамским селениям, и наткнулась на нечто странное. По одним источникам, то была горная пещера, по другим - некий подземный лаз. Войти или залезть в эту… «емкость» никто из членов экспедиции не смог, потому как всех охватил панический страх, который они потом описывали так: «Было ощущение, что с тебя медленно сдирают кожу».

Здесь же исследователи обратили внимание на чудные гигантские камни прямоугольной формы, разбросанные в большинстве своем в районе Ловозера, Сейдозера и Ковдора, но также и по иным местам Кольского полуострова. Правильная геометрия этих каменных блоков явно указывала на их рукотворное происхождение. Тогда Александр Барченко и вывел смелую гипотезу, что в последний доледниковый период на Кольском полуострове жила высокоразвитая цивилизация - гиперборейцы. Это мнение Александра Барченко разделяют и многие нынешние исследователи, ученые. По их данным, более 12 тысяч лет назад климат на Кольском был как в нынешнем Средиземноморье. Здесь росли тропические деревья и водились теплолюбивые животные. А местные жители воздвигали гигантские каменные сооружения. Но произошла трагедия всепланетного масштаба, возможно, упал на Землю огромный метеорит. В результате сместилась земная ось, случилось резкое похолодание и гиперборейцы, которым повезло выжить, пошли на юг аж до Шри-Ланки. Кольский же полуостров накрыл ледник, который своей массой раздавил все сооружения и погреб развалины в многочисленных здешних озерах. И только на горных высотах сохранились некоторые останки гиперборейских построек.

Барченко же считал, что гиперборейцы переместились в иное измерение, из которого к нам приходит популярный в этих местах снежный человек и прилетают неопознанные объекты.

Загадочные плиты

И вот в августе 2018 года экспедиция «Комсомольской правды» - фотокорреспондент Михаил Фролов, местные проводники Николай Шевелев и Михаил Бабич, молодые работники Ковдорского ГОКа компании «ЕвроХим», а также я, ваш повествователь, - высадилась на северном берегу Сейдозера (Священное озеро - по-саамски).

В первый же вечер к нашей стоянке вышли взволнованные туристы из Беларуси. Они ходили на реку Куклухтнюнуай (северный берег Сейдозера), просто так, прогуляться. Но случайно наткнулись на древнюю каменоломню, где увидели и сфотографировали много загадочных каменных блоков прямоугольной формы. По мнению белорусов, это были отходы гиперборейского производства - забракованный и брошенный строительный материал. Мы с Фроловым подивились столь странным снимкам, но наших проводников эти фото не впечатлили. По их словам, такого добра здесь кучи.

Утром мы двинулись на южный берег озера и полезли по крутому склону к вершине горы Нинчурт. Здесь на высоте около 600 метров древняя, по словам проводников, обсерватория. Почему обсерватория, никто не знает, но все называют это место именно так. Обсерватория выглядит несколько пугающе. Словно бы гигантской болгаркой на вершине горы пропилили гигантское углубление, а куда подевали камень, непонятно. Поэтому я бы предположил, что здесь скорее тоже была каменоломня и материал гиперборейцы просто вывезли. Неподалеку под толщей мха увидел я мощный бетонный блок прямоугольной формы. Длиной так метра два, стороны по полметра. Отвернул покрывало мха и удивился интересной начинке блока - мелкий, размером с ноготь, по-видимому, гранитный щебень схвачен крепким высококачественным древним цементом - на вид примерно соответствует современной марке М-1500. Нигде ни трещинки. Интересно, что этот блок лежит здесь среди камней абсолютно иной породы. В давние советские времена, когда я работал на ЖБИ имени Карла Либкнехта, подобные блоки мы отливали для мостовых опор. Но вот зачем сей блок древние приволокли на гору, загадка. Видно, что в этом месте под слоем почвы полно и других конструкций, но нужны подъемные механизмы, чтобы на свет их вынуть.

Полярная ночь светла и сказочна.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гора Нинчурт разделена ущельем, через которое на высоте метров этак 400 воздвигается сплошной блочный мост от самого дна ущелья. Здесь блоки явно уже не цементные, а из местного камня. Мы перешли по тому мосту, поднялись на другую сторону ущелья и тут увидели нечто самое загадочное. Здесь опять же мощные каменные блоки метра по три длиной, высотой в метр и толщиной метров до двух. В боковинах блоков сделаны прорези-желоба непонятного назначения. 17 вертикальных прорезей высотой около метра, шириной сантиметров 10 и глубиной сантиметра 4. А еще 5 желобов, от которых отходят в стороны малые желобки (смотрите фото).

Здешние духи не всех пускают

Потом в краеведческом музее поселка Ловозеро нам расскажут, что подобные желоба есть и на другой стороне ущелья и что исследователи установили - эти выбоины проделаны более 12 тысяч лет назад.

На другой день я пошел к Ловозеру, где встретил мурманских туристов под руководством местного гида Виктора, коренастого мужика лет 45. Предложил Виктору рассказать что-то о здешних тайнах для наших читателей, но он наотрез отказался, пояснив, что места здесь более чем священные, а потому не надо сюда привлекать людей. Приедут туристы с материка и много чего попортят. А главное, по словам Виктора, здешние духи пришлых не очень жалуют. Иных не пускают вовсе. Вот как-то сюда приехал известный Эрнст Мулдашев с группой своих товарищей. Но товарищи плохо себя повели, а поэтому в тот же день разыгралась такая непогода, что ни о каких походах не могло быть и речи.

- Пьянствовали? - спрашиваю Виктора.

- Нет, просто плохо себя вели, но не важно как. Несколько дней тут все так штормило. Но как только они уехали, сразу и ветер стих.

- Виктор, тут многие люди сказывают, что НЛО видали, а вам случалось?

- Конечно! Мне даже пришлось от них с полчаса за снегоходом прятаться. Но это долгая история, сейчас рассказывать некогда.

По поводу той пещеры, где экспедицию Александра Барченко обуял дикий страх, Виктор также не решается ничего поведать. Говорит, что таких пещер здесь две, но местные нам их ни за что не покажут. Это дела более чем серьезные!

После Виктор подвел меня к конусообразной воронке, что среди леса на берегу, глубиной метра два и диаметром на поверхности метра на полтора.

- Что это, по-вашему? - спросил он.

- Воронка, - ответил я.

Виктор усмехнулся, ничего не сказал и повел свою группу к горе Нинчурт. Я постоял-постоял на краю воронки, покуда со дна ее конусного не почудился некий гул. «А ну ее на фиг», - махнул рукой и пошел на базу.