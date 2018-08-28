«Доброфлот» везет лосось для народа

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-28T18:23:18+03:00

Изменить размер текста: A A

«Красная путина» летом 2018 года бьет все рекорды. Небывалый улов тихоокеанских лососей отмечает в этом году весь рыбопромышленный комплекс Дальнего Востока. А жители страны с нетерпением ждут появления на прилавках магазинов свежей продукции по доступным ценам. Логистика в этом деле непростая, авто и ж/д перевозки требуют много времени и особые условия для переправки лосося в западную часть России. Компания «Доброфлот» решила проложить рыбе самый короткий путь - через северную транспортную артерию.

Лососевая путина идет полным ходом, и ее смело можно назвать рекордной за последние девять лет. Уже сейчас рыбаки выловили больше красной рыбы, чем за всю прошлогоднюю путину 2017 года. На текущий момент вылов лососей на Дальнем Востоке России уже превысил 500 тысяч тонн. В связи с большими объемами добычи цена на основные виды лососевых должна снизиться. Если в 2017-м в этот период за килограмм рыбаки получали 170 – 180 рублей, то в этом году — уже 130–150 рублей. Но стоит ли ждать снижения цен на красную рыбу на прилавках магазинов, и доберется ли вообще основная часть улова до центральной части страны - этот вопрос остается открытым.

На очередном совещании, которое состоялось в Росрыболовстве в начале августа, обратили внимание на системный кризис с доставкой дальневосточного лосося на запад страны. Вместе с большими подходами рыбы возникают также проблемы с возможностью ее хранения. В ближайшее время в приморских портах закончатся свободные холодильники для хранения продукции, а суда стоят на рейде в ожидании отгрузок. Рыба прибывает, накапливается, а тарифы на перевозку железнодорожным транспортом растут. Ситуация вызывает беспокойство Росрыболовства: как отмечал заместитель руководителя ведомства Пётр Савчук, есть риск превышения емкостей хранения и остановки грузооборота.

Рыбу довезли успешно. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Доброфлот".

Облегчить транспортировку рыбы с районов промысла можно перевозками по Северному морскому пути. И транспортный рефрижератор группы компании «Доброфлот», в обход «затора» в приморских портах, отправился по Севморпути для доставки дикого лосося российскому потребителю в центральную часть России.

С 2015 года «Доброфлот» ежегодно доставляет рыбу в центральную часть России Северным морским путем. Три года назад транспортный рефрижератор «Гармония» стал первым за долгое время, доставившим в Мурманск с Дальнего Востока почти три тысячи тонн горбуши, кеты и нерки. Такой способ доставки рыбы на северо-запад страны давно не использовался, компания «Доброфлот» восстановила регулярные перевозки рыбы через СМП на современном этапе его развития.

И сегодня, 28 августа, судно «Доброфлота» выполнило очередной рейс по Северному пути, доставив около 3 тысячи тонн дальневосточного лосося нынешней путины на транспортном рефрижераторе ледового класса «Прогресс» в Архангельск. Две недели назад судно загрузилось прямо в море, собрав добытую и переработанную плавбазами компании рыбу, и отправилось по кратчайшему маршруту в центральную Россию.

- Ситуация с перевозкой рыбы с Дальнего Востока в центральную часть России, действительно, сложная. Из-за неразвитой логистической инфраструктуры большая часть рыбы уходит за границу. Основной причиной, помимо сложностей оформления в портах, является дороговизна и длительность доставки. Северный морской путь – это альтернативный канал логистики, мы снижаем транспортные издержки и сроки перевозки, а значит, сохраняем качество продукции и, главное, привлекательную цену для отечественного потребителя, – говорит управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

И действительно, при доставке в Центральную часть страны через приморские порты рыба перегружается минимум 2-3 раза, что неизбежно приводит к ее повреждению и рискам потери температурного режима. При доставке через Северный морской путь такого не происходит. Сохраняется качество за счет непрерывности холодовой цепочки на всем пути следования рыбы от промысла до потребителя.

Доставка рыбы «Доброфлотом» с Дальнего Востока до основных районов потребления внутреннего рынка России всегда вызывала сомнение у рыбаков. И на это были основания. Но этот год показал, что перевозка рыбы Северным морским путем – это не только эксперимент по призыву властей, но реальная альтернатива железной дороге не только по скорости доставки и качеству продукции, но главное, по стоимости перевозки: в этом году такой маршрут позволяет на 20% дешевле доставить рыбопродукцию в основные регионы потребления.

Вот уже три года пример ежегодных перевозок рыбы по Северному морскому пути показывает реальный способ, как может отечественная рыба стать значительно доступнее для россиян.