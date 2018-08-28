Кольский полуостров запустил в космос послание из трех букв

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-28T19:10:22+03:00

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Тире-точка-точка. Тире-точка-тире-тире.

Точка-тире-точка. Тире-точка-точка-точка.

Точка-точка-тире….

Десять часов вечера. Ещё не так темно, но уже и не светло. Термометр показывает десять градусов. Небывалая жара по заполярным меркам. На главной площади городка Мончегорск собралось, кажется, все его население в сорок пять тысяч человек. Останавливается проезжающая мимо машина.«А что тут происходит? Колдуете, да?» - высунув голову из окна интересуются пассажиры. У валуна перед дворцом культуры - стоит агрегат, напоминающий печку-буржуйку. Поток фотонов вырывается из дымохода прожектора в небо. Так проходит перформанс «Кольская сверхвысокая. Космическое послание» художника Сергея Катрана. Потоки света отправляют в космос переложенное на язык азбуки Морзе стихотворение Алексея Кручёных «Дыр бул щыл».

"Точка-точка-тире", - отчеканивает девушка с длинными распущенными волосами. Мужчина в костюме звездочета закрывает черным кругом солнечную пасть прожектора. Точка - быстрее, тире - и черный круг задерживается дольше.

Согласно расчётам, послание дойдёт до адресата через тысячу триста лет. Горожане тревожатся: а вдруг на том конце «провода» время течёт по-другому – и они обрушат на нас ответное послание прямо этой же ночью?». «Не беспокойтесь: для расшифровки им необходимы десятки лет», - успокаивает художник.

ФОТО Андрей СЪЕДИН

Этим перформансом 26 августа закрылся 3-й международный литературный фестиваль «Табуретка», организованный фондом «Живая классика» при поддержке компании "Норникель" и городской администрации Мончегорска.

Табуретка - самая большая литературная сцена в самой северной точке нашей страны - на Кольском полуострове. История ее возникновения интересна.

Лет пять назад Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика» бросила клич по стране: объявляем конкурс новых идей для создания достопримечательностей в российских городах. На идею откликнулись горячо и радостно. Где-то захотели памятник жирафу, где-то - памятник Морскому волку. Жители холодного Норильска, например, придумали себе батарею "Вечной теплоты" - артобъект на фасаде библиотеки в виде батареи центрального отопления с корешками книг вместо колен.

ФОТО Андрей СЪЕДИН

Пожалуй, придумка Мончегорцев была одной из самых оригинальных. Они решили, что городу не хватает... табуретки. На привычный в каждом доме предмет жители Кольского полуострова взглянули поэтически. Табуретка - это не просто стул, на котором сидят. Это первая сцена каждого человека, на которую каждый из нас поднимался в детстве, чтобы почесть стишок.

Вскоре трехметровая табуретища работы Сергея Чернова стала одной из главных достопримечательностей города. А вокруг артобъекта образовался международный литературный фестиваль.

ФОТО Андрей СЪЕДИН

На Табуретке выступал и актер Дмитрий Полицеймако, и звезды норвежской поэзии. В нынешнем фестивале принимали участие поэт, эссеист и переводчик из Германии Хендрик Джексон, поэтесса из Швейцарии Стефани Росиану... Настоящим фейерверком стала встреча с народным артистом России Андреем Соколовым.

Древняя мудрость гласит. Все в мире, кроме воли Бога, имеет встречное течение.

С самого начала приезда в этот удивительный город я задался вопросом: «Каким образом возникают подобные фестивали?» Что первичнее – воля одного человека, которому приходит в голову идея организовать событие или же в определенном месте возникает возможность для события? Марина Смирнова сказала, что должны совпасть два условия.

А глядя на мэра города - веселого и активного Дмитрия Староверова, понимаешь, что и должно быть и третье: особый начальник, задающий тон всему. В дни фестиваля мэр активно участвовал во всех мероприятиях и даже сам стал экскурсоводом, проведя для всех желающих пешеходную экскурсию по пригороду. Любим мы восхищаться в соцсетях чужими бургомистрами, разъезжающими на велосипедах на работу и чистящими самостоятельно снег. Но про то, что у нас свои бургомистры не хуже есть - и не знаем. Впрочем, сколько еще всего мы не знаем. Вот ради того чтобы совершить открытия, вновь поверить в людей ( а они на севере и впрямь душевнее и теплее) - стоит хотя бы раз в жизни попасть в маленький заполярный городок на "Табуретку".