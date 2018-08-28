В Киеве перед матчем Лиги Чемпионов "Динамо" - "Аякс" подрались 70 фанатов

СЕГОДНЯ 22:52 2018-08-28T22:54:58+03:00

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В столице Украины в день важного для киевского "Динамо" матча Лиги Чемпионов против голландского "Аякса" произошла массовая драка между фанатами двух клубов. Потасовка вспыхнула в центре Киева в одном из баров в Печерском районе города.

По некоторым данным, на 40 человек от фанатов киевлян приходилось 30 болельщиков, приехавших из Голландии. Между толпой фанатов возникла перепалка и через несколько минут в районе бара раздался вой сирен полиции.

- Наряды милиции, которые патрулировали территорию в центральной части города, заметили конфликт на ул. Большой Васильковской. Вызвав на помощь спецподразделение, полицейские задержали девятерых самызактивных участников, - говорится в сообщении полиции Киева.

Причины конфликта между фанатами украинского клуба и "Аякса" пока остаются не выясненными - этим занимается следственно-оперативная группа, которая работает на месте происшествия.

Между тем, матч "Динамо" - "Аякс" начался в Киеве в 22:00 по московскому времени. Первая игра двух клубов, которая прошла в Амстердаме, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Киевской команде для выхода в групповой раунд Лиги Чемпионов нужно отыграть разницу в два гола.