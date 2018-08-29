Наташа Королева рассказала, что у Бузовой давно уже есть возлюбленный: «Высокий, глазастый, темпераментный брюнет»

СЕГОДНЯ 01:15 2018-08-29T01:37:45+03:00

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На канале ТНТ стартовало шоу «Замуж за Бузову»: претенденты на руку и сердце телеведущей бьются в конкурентной борьбе, пытаясь завоевать ее внимание. А Оля знай себе отбраковывает женихов направо и налево. Первый же выпуск программы вызвал волну обсуждений в Интернете – в том числе и среди звездных коллег Ольги. Дело в том, что на первом этапе из «брачного» сериала вылетели сразу несколько мужчин, жаждущих выйти замуж за Бузову – и среди них композитор Герман Титов, автор хитов Натальи Королевой, Стаса Михайлова, Лолиты Милявской, Димы Билана и Николая Баскова. Наташа Королева не осталась в стороне и вступилась за завидного жениха.

В своем Инстаграме Королева попеняла Бузовой – мол, такого парня упустила. А ведь могла бы не только составить свое счастье, но и обзавестись, наконец, приличным репертуаром. А там, глядишь, и петь бы научилась - с таким-то мужем.

- Эх,Оля Оля, такого хлопца недооценила, - посетовала Наташа. - Шо то вы с сестрой не очень-то дальновидные оказались! Какие могли бы хиты появиться в репертуаре артистки Бузовой от композитора Германа Титова. Но, видно, не судьба!

Певица раскрыла секрет разборчивости Бузовой: по словам Королевой, у телеведущей уже давно есть возлюбленный. И все, что происходит на программе, для нее просто шоу.

- Говорила тебе Герман, нечего там ловить! – написала Королева. – Сердце-то героини занято давно другим. Высоким, глазастым темпераментным брюнетом! А остальное - это так, ШОУ!

koroleva__star Эх,Оля Оля @buzova86 такого хлопца недооценила

К обсуждению присоединилась и Лолита Милявская, написавшая в комментариях: «Мы брюнетки такие». В ответ Наташа Королева прошлась по ненатуральным локонам Бузовой: «Лола, мы, натуральные брюнетки, сразу чуем зерно, а вот крашенным — сложнее», — пошутила Королева.

Не остался в стороне и главный герой этой истории: Герман ответил Королевой на ее пост весьма эмоционально, отметив, что он полностью разочаровался в Бузовой.

- Наташенька, родная! Я так жалею, что не послушал тебя. Зачем я туда вообще пошел?! - посетовал музыкант. - Я, действительно, был окрылен возможностью знакомства с Олей, ведь она мне виделась другой! Разочарован! Как можно было послушать сестру, выбирая мужчину для себя?! Как? Еще и выставить меня в таком свете. Спасибо огромное за поддержку, потому что я не просто разочарован, я до сих пор в состоянии неприятного шока.

Теперь фолловеры Королевой гадают: кто же он, загадочный брюнет, завоевавший сердце Бузовой? К слову, слухи о том, что Ольга давным-давно нашла себе мужчину, неоднократно всплывали в СМИ. Поговаривают, что у певицы есть состоятельный любовник, который помогает ей раскручиваться и вкладывает деньги в ее бизнес. Недавно певица открыла ресторан в центре Москвы, а затем объявила, что хочет купить хлебозавод в Подмосковье. Такие бизнес-проекты требуют денег, а гонорары Ольги явно не покроют эти расходы.

Ольга Бузова пока никак не прокомментировала слова Наташи Королевой. Поклонники исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» в комментариях пишут: Герману очень повезло, что Ольга не выбрала его. Такой завидный холостяк наверняка составит счастье любой девушки. Между тем, продюсеры шоу уже знают, на ком Ольга остановила свой выбор, ведь «Замуж за Бузову» - это не реалити-шоу, а сериал. И его уже отсняли. Съемки проходили в июле в красивейших уголках Италии – Венеции и Тоскане.

germantitov_official Наташа Королева считает: такие женихи, как Герман Титов, на дороге не валяются.

Имидж одинокой девушки уже принес 32-летней Бузовой немалые дивиденды. Ведь ее карьера взлетела в гору именно после развода с мужем. Как откровенно признается Ольга, с тех пор, как она развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, у нее не было секса. Мол, достойный претендент на ее сердце так и не нашелся, а без любви Ольга поцелуев не дарит. Напомним, Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а развелись в декабре 2016-го.

Кстати, о том, какой мужчина может составить ее счастье, Ольга рассказывала еще в декабре прошлого года на шоу Первого канала "Вечерний Ургант". Телеведущая сообщила, что ей не важен материальный достаток ее будущего избранника – лишь бы человек был хороший. Но тут же оговорилась, что не готова содержать своего будущего мужа. Главное условие – ее избранник должен непременно любить ее творчество: «Он должен знать все слова и сколько у меня песен».

- Блин, ты усложняешь задачу! – тут же отреагировал Иван Ургант. – Олечка, тебя ждут непростые несколько лет. Мы практически сократили список претендентов до трех человек сейчас.