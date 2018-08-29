Бензин в Венесуэле подорожает почти в миллион раз

СЕГОДНЯ 01:32 2018-08-29T01:40:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Боливарианская Республика объявила масштабную экономическую реформу. Национальная валюта девальвирована на 96 процентов, резко снижаются социальные льготы для беднейших слоев населения, введенные щедрой рукой прежнего президента Уго Чавеса, - денег на их поддержание в бюджете больше нет. Наконец, государство прекращает дотировать сверхнизкие цены на бензин, которыми доселе славилась Венесуэла. Литр автомобильного топлива пока еще стоит всего 6 боливаров (по черному курсу это почти одна тысячная американского цента). Только представьте - заправить полный бак обойдется меньше копейки! Но теперь правительство планирует с сентября поднять цены на топливо не в один или два раза, а в миллион - «до международного уровня».

ИЗБАЛОВАННЫЕ ДАРМОВЩИНКОЙ

- Ну вот скажи на милость, что я буду делать, если они поставят «международные цены»? Неужели придется заправляться за пару десятков долларов?! - Стоматолог Хосе ловко орудует у меня во рту своими инструментами, попутно рассуждая о венесуэльских проблемах «в мировом масштабе». Прерывать человека со сверлом в твоем рту не особо хочется, поэтому я покорно мычу.

- Сейчас они поднимут цены на бензин, а завтра придется платить за «коммуналку» по полной, а у меня в квартире три кондиционера круглосуточно работают, да еще и компьютер вместе со стиралкой.

Как Хосе, в Венесуэле думают многие. Дешевое топливо, как и дешевые электричество, водоснабжение и газ, здесь такая же привычная вещь, как спички и мыло, и жители даже не задумываются, что горючее может чего-то стоить. Государство исправно субсидировало низкие цены на бензин, поэтому венесуэльцы задешево ездили по плохим дорогам к пустым магазинам.

Власти пока не уточнили, что имеют в виду под «международным уровнем», но местные газеты уже опубликовали графики, из которых выходит, что соседи Венесуэлы по региону платят в среднем доллар за литр.

- Машину я не продам и ездить меньше не стану, хотя, конечно, это будет грабеж, - рассуждает мой знакомый адвокат Мигель, попивая маррон (так здесь называют капучино) в кафе, где кусок торта по стоимости равен официальной минимальной зарплате в Венесуэле. - Надо было в свое время покупать малолитражку, как в Европе.

Понять Мигеля можно - как и многие жители Боливарианской Республики, накопившие деньги на автомобиль, он предпочел купить огромный внедорожник, который жрет по 20 литров на 100 километров. Когда полный бак стоил дешевле банки пива, о таких вещах, как экономичность, просто не задумывались.

Тяжелее всего придется беднякам, которые тоже владеют прожорливыми «американцами», но другого рода. Речь идет о многоцилиндровых машинах 70 - 80-х годов. Глядя на то, как эти «звери» рычат на старте, создается ощущение, что их владельцы специально подгоняют свои болиды под стандарт «минус Евро-2», настолько черный и «ароматный» дым вырывается из выхлопных труб. Что будет с этой категорией автолюбителей - самый большой вопрос, но у правительства уже есть ответ…

До недавней девальвации национальной валюты Венесуэлы рулон туалетной бумаги там стоил примерно два миллиона шестьсот тысяч боливаров (кипа купюр рядом как раз составляет эту сумму). На американские деньги это 40 центов. А литр бензина обходился всего вФото: REUTERS

ТОПЛИВО ПРОТЕСТА

- Если этот долбаный проезд вырастет хоть на боливар, я вас всех к чертям сожгу! - кричит женщина в выцветшем платье на одном из митингов, которые сотрясают сейчас столицу страны Каракас. Город живет своей жизнью, и как-то не замечаешь, что в среднем ежедневно в нем проходят 3 - 4 забастовки, а по всей стране, согласно данным Венесуэльского наблюдательного совета по социальной конфликтности, организуется по 30 акций протестов. Бастуют все - учителя, врачи, работники торговли и представители других профессий. Требуют прибавки к жалованью, протестуют против урезания льгот. Но это все куда ни шло. Другое дело - бензин! От него зависят цены на транспорт, которые потянут за собой и цены на продукты, на все виды услуг.

Один раз цены на топливо уже поднимали - это произошло в 1989 году, когда тогдашний президент Карлос Андрес Перес решил пойти на поводу у Международного валютного фонда и начал резать госрасходы, в том числе субсидии на горючее. Стоимость бензина возросла в два раза, и по столице прокатилось «Каракасо» - так окрестили волну восстаний городской бедноты, которая жгла машины и нападала на полицию. В итоге с помощью армии волнения подавили. По официальной статистике, погибли 276 человек, правозащитники говорят о 3 тысячах жертв.

Чтобы не повторить «Каракасо», власти пообещали, что субсидии сохранятся, но только для тех, кто прошел обязательную перепись автотранспорта и получил электронную «карнет де ля патриа» («карточку родины»). Она дает право получать льготы на бензин, а также бесплатные продуктовые наборы, скидки на лекарства и школьные товары. Кроме того, государство обещает, что стоимость проезда на общественном транспорте не вырастет.

Десятки тысяч венесуэльцев бредут по мосту Боливара в соседнюю Колумбию. Кто-то - за продуктами, кто-то - насовсем, потому что жить в стране стало невыносимо. За день здесь проходит до 35 тысяч человек. Фото: youtube.com

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В вашу тару не наливаем

Ежегодно дотации на бензин сжирали по 5 - 6 миллиардов бюджетных долларов, притом что золотовалютные резервы республики сейчас - меньше $9 миллиардов. Такая ненормальная ситуация наносит колоссальный ущерб стране. Местные жители жгут топливо, не думая о какой-либо экономии и порой даже переплачивая за него в десятки раз, - им лень искать мелкую купюру.

Соседняя Колумбия вообще организовала на этом отдельный бизнес - в Венесуэле барыги скупают бензин, нелегально перевозят его к себе и продают на обочинах колумбийских трасс. Когда я спросил таксиста, гоняют ли этих контрабандистов местные власти, он лишь пожал плечами: «Зачем же мешать людям зарабатывать?»

Дальше откладывать повышение цен на автомобильное топливо было нельзя. Однако слухи и нехватка информации уже вызвали панику на АЗС столицы. Я отправился на заправки Каракаса, чтобы своими глазами убедиться, как обстоят дела. Да и машину пришло время заправить...

Увы, картина предстала безрадостная. Практически на всех АЗС тянулись длиннющие - на сотни метров - очереди. Не найдя доступную заправку, решился напрямую попросить хотя бы пару литров, чтобы дотянуть до дома. Канистры с собой не было, поэтому в ход пошло обыкновенное пластиковое ведро, которое я купил накануне по просьбе жены.

Заправщик пришел в ступор при виде гринго с ведром, просившего нацедить заветного бензина. Но горючего мне все равно не дали, объяснив, что у работников АЗС есть жесткий приказ - заливать только баки машин. К тому же нужный мне 95-й уже несколько дней на заправке не появлялся, все довольствуются 91?м. В итоге пришлось отстоять на другой АЗС от звонка до звонка.

Станут ли огромные очереди и дефицит топлива типичными для Венесуэлы - покажет время, но пока что ее жителям придется попрощаться со званием страны с самым дешевым бензином в мире.