Петр Кулешов, мэтр программы «Своя игра»: Да ну! К чертям, такую профессию - телеведущий!..

СЕГОДНЯ 02:21 2018-08-29T02:20:29+03:00

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Программе «Своя игра» уже 24 года, ее несколько лет назад даже пытались закрыть, но народ возмутился, и шоу в эфир вернули. Рулить им продолжает элегантный мужчина в очках, каждую неделю предлагающий участникам выбрать себе вопросик из категории, допустим, «Дирижабли за 300». Как ни странно, делать из года в год одно и то же Кулешову еще не надоело.

- Мы снимаем циклами, блоками по 20 передач, иногда бывало и больше, - объясняет Петр. - Так что нет усталости от какого-то бесконечного процесса. Все происходит всплесками. Усталость есть, конечно. Когда ты снимаешь седьмую передачу, напрочь не помнишь, что было в четвертой.

- А впереди еще 15...

- Да! Иногда бывает, кто-то смотрит передачу в моем присутствии, я пробегаю мимо, и человек спрашивает: «Слушай, а кто здесь выиграл?» А я искренне не помню! Потому что действительно все это снимается таким одним большим валом. А вообще привычка существовать в мире интеллектуальных игр не самая отвратительная, я вам скажу. Это достаточно приятный мирок. Хотя меня, например, до сих пор совершенно искренне удивляет то, что люди в нашей стране с удовольствием и так долго смотрят интеллектуальные шоу.

- Сейчас вот и «Брейн-ринг» тоже возродили...

- Да, я, кстати, был на съемках, наблюдал, как Андрей Козлов ведет пятую передачу за день. «Своя игра» вроде бы уникальная программа по количеству текста, который произносит ведущий: «В этом году в Буркина-Фасо... ба-ба-ба-ба-ба». Нужно говорить быстро, много. Из-за этого возникают всякие проблемы с голосом. Но я посмотрел «Брейн-ринг», который снимается практически на стадионе, и понял: как же Козлову тяжело! Он же еще эмоциональный: наказывает какую-то команду, штрафует, просит чуть ли не выйти из зала.

- Ваша дочь Полина - журналист. Это в каком-то смысле продолжение династии?

- Ну какой же я, к чертовой матери, журналист?! Я категорически против. И насчет квалификации «телеведущий» тоже против. Лет семь или восемь назад меня первый раз позвали преподавать в какой-то телевуз. Скажу честно, я был слегка нетрезв, когда мне это предложили, но экстравагантно ответил: «А что будет у студентов написано в дипломе?» Мне говорят: «Телеведущий». Я: «Нет такой профессии, поэтому откажусь». Ну действительно, много ли роднит Владимира Познера и, скажем, Леонида Якубовича?

- Тогда кто вы?

- Это можно назвать «энтертейнер» - развлекатель. Человек, который стоит на сцене и что-то говорит. Раньше, при советской власти, это называли «конферансье».

- Вы ведь, кстати, работали три года в театре...

- Два, на эстраде, это позорный факт моей биографии... В течение, по-моему, трех лет я был солистом пародийного вокального шоу. Выходил на сцену и изображал Иосифа Кобзона и Александра Серова. Пародия как отдельный жанр меня категорически не устраивает. Она может быть где угодно, в любом развлекательном шоу. Но отдельное позиционирование «артист-пародист» - это плохо.

- А еще вы работали в театре Аллы Пугачевой...

- Это была просто запись в трудовой книжке. Работал я как раз солистом пародийного шоу, оно называлось, по-моему, «Зигзаг». Кстати, до меня его солистом был Михаил Грушевский.

- Что вы делаете в перерыве между съемками «Своей игры»?

- Последнее время вообще практически ничего. Чуть-чуть преподаю, чуть-чуть начитываю аудиокниги. Как и все телелюди, иногда принимаю участие в каких-то корпоративных проектах. Помните пьесу Вампилова «Старший сын»? Ее при постановке в каком-то театре очень здорово назвали: «Я играю на похоронах и танцах». И на вопрос: «Что вы делаете между съемочными циклами?» - я отвечаю: играю на похоронах и танцах. Если меня зовут куда-нибудь за какие-нибудь, пусть даже небольшие, деньги - я иду.

«Своя игра». По субботам, 15.05, НТВ.