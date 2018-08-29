60-летие Майкла Джексона: собственный отец свел его с ума и сделал из него вечного мальчика

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-29T12:18:14+03:00

29 августа исполнилось бы 60 лет королю поп-музыки Майклу Джексону. Учитывая, через что ему пришлось пройти в детстве и юности, неудивительно, что он не дожил до этого юбилея [видео]

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В последние двадцать лет жизни Майкл Джексон выглядел не просто скандальной поп-звездой, а откровенным фриком: поменял зачем-то цвет кожи, форму носа (причем не раз), вечно общался с мальчиками (и дал много поводов считать себя педофилом)… У чернокожего певца отчего-то родились белые дети (вопрос, являются ли они его биологическими потомками, оставим любителю ДНК-тестов Андрею Малахову - хотя черта с два он доберется до Пэрис, Принса и Майкла-младшего).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666254" frameborder="0"></iframe> Майкл Джексон. Жизнь как триллер.Его судили за растление ребёнка. Но мальчик вырос и признался, что оклеветал певца ради денег. Его заклевали за попытку осветлить кожу. А он просто боролся с витилиго. Майкла Джексона погубили суды и сплетни. А ведь сегодня король поп-музыки мог бы отметить своё 60-летие.

Мало кто обращал внимания на то, сколько боли было в голосе певца - а Джексон, без сомнения, был настоящим, выдающимся певцом, а не просто гениально танцующим гуттаперчевым мальчиком, развлекающим публику. Слово «гениальность» вообще подходит к Джексону как влитое: он был не схож ни с кем, он навсегда изменил лицо поп-музыки, и от его клипов до сих пор бьет электрическим током.

В последние двадцать лет жизни Майкл Джексон выглядел не просто скандальной поп-звездой, а откровенным фрикомФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Даже дома я одинок. Иногда я сижу в своей комнате и плачу. Так сложно найти друзей… Ночью я иногда хожу по своему кварталу, просто надеюсь, что найду кого-нибудь, с кем можно поговорить. Но в конце концов просто возвращаюсь домой». Это слова одного из самых известных людей в мире. Если всмотреться, его жизнь была ужасна, а его странностям находилось печальное объяснение. В день 60-летия Майкла Джексона рассказываем, как собственный отец превратил его в вечного мальчика.

СКАЛЬП

В 1984 году Майкл Джексон снимался в рекламном ролике Pepsi. За его спиной били фейерверки; во время одного из дублей пиротехника подвела, искры упали в волосы Майкла, обильно сбрызнутые лаком, и те загорелись. Он получил ожоги второй и третьей степени. В ходе лечения использовалась барокамера; Джексону так понравились процедуры, что ему захотелось купить одну в личное пользование. (Гипербарическая оксигенация, процедура, в ходе которой кровь насыщается кислородом, применяется сейчас широко, в том числе и в Москве, в том числе просто для оздоровления организма). Отсюда пошла легенда (запущенная при участии пиарщиков самого Майкла), что он каждую ночь в этой барокамере просто спит. Хуже другое: некорые считают, что после печальной истории с ожогами у него развилась страсть к обезболивающим, которые, как известно, вполне могут заменять собой наркотики.

НОС

Когда Джексон был маленьким, над ним постоянно издевался его отец (и по совместительству менеджер бойз-бэнда Jackson 5, в котором Майкл начинал карьеру). Джозеф Джексон избивал сына и пугал его (однажды ночью влез в окно в маске чудовища, после чего сын много лет страдал мучительными кошмарами). А еще все время говорил Майклу, что у него «жирный нос».

Майкл относился к своему носу так же, как страдающий анорексией относится к своему телуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Джексон свой нос в результате возненавидел. У него развилась дисморфофобия - чувство собственной уродливости из-за какого-то мнимого, с точки зрения всех окружающих, дефекта. (Это очень серьезная болезнь, порой приводящая к самоубийству). «Майкл относился к своему носу так же, как страдающий анорексией относится к своему телу. Каким бы тонким ни был нос, для него он оставался слишком «жирным», - говорил в интервью журналу Allure один пластический хирург из Беверли-Хиллз. Как результат - пластические операции, причем остановиться Джексон, похоже, просто не мог. Последняя операция была сделана за несколько месяцев до смерти певца; хрящи в носу были уже полностью разрушены, речь шла о восстановлении дыхательных путей. И о том, чтобы сделать нос потолще - он был уже слишком, неестественно тонким.

Когда Джексон был маленьким, над ним постоянно издевался его отецФото: GLOBAL LOOK PRESS

КОЖА

Известно, что Джексон страдал от витилиго - болезни, при которой на коже появляются белые пятна. На черной коже это выглядит прямо-таки пугающе, поэтому Джексон и стал весь белым: замазывал специальным тональным кремом те участки тела, которые болезнь не поразила. А заодно и те, которые поразила - чтобы полностью выровнять цвет (Так поступают многие пациенты). «Я ничего не могу с этим поделать», - говорил он в интервью Опре Уинфри. Говорили, что он специально отбеливает кожу, но в том же интервью Джексон яростно это отрицал (есть, впрочем, сведения, что в молодости он пробовал простой, общедоступный крем для отбеливания). Его обвиняли в том, что он специально из негра хочет стать белым - то ли ради того, чтобы привлечь аудиторию, то ли из-за каких-то труднопостижимых психиатрических заскоков. Сам Джексон настаивал, что горд быть афроамериканцем.

Джексон замазывал специальным тональным кремом те участки тела, которые болезнь не поразилаФото: GLOBAL LOOK PRESS

ПАХ

Джексон во время выступлений то и дело хватался за эту часть тела рукой - жест, мягко говоря, необычный для поп-исполнителей. Сексуальные проблемы у него были огромные. Он не был педофилом (в конце концов, по этому поводу были проведены два тщательных официальных расследования, в результате которых с певца были сняты обвинения). Не был он и геем (а в 80-е активно муссировалась и эта тема). Скорее уж он был девственником и патологически инфантильным человеком.

Скорее всего, виноват в этом был опять-таки его отец Джозеф Джексон, который мало того, что измывался над мальчиком, так еще и (якобы) делал ему инъекции гормонов, которые затормозили половое созревание. Все, чтобы сохранить его высокий голос; по сути, это была кастрация. По словам личного врача Джексона, Конрада Мюррея (того самого, что в 2009-м сделал ему роковую инъекцию медицинского снотворного пропофола, приведшую к остановке сердца), об этом рассказывал сам певец. «Майкл чувствовал себя как кастрированная собака», - утверждал Мюррей.

Джексон во время выступлений то и дело хватался за эту часть тела рукойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть, впрочем, теория, что в подростковом возрасте Джексона лечили от неуместных на лице юной поп-звезды прыщей стероидом ципротероном. Тот справился с акне, а заодно блокировал выработку мужских половых гормонов и фактически убил либидо - то есть, по сути, опять же произошла химическая кастрация. (Именно ципротерон, наряду с другими средствами, используется для химической кастрации по приговору суда в отношении людей, совершивших сексуальные преступления).

Навязчивое желание Джексона проводить время с мальчиками (а он вроде бы правда с ними спал в одной кровати, хотя это было совершенно невинно, безо всяких домогательств) объясняется тем, что он сам был вечным мальчиком. И общался с теми, кто был ему, как ни странно прозвучит, близок по духу. Теми, кто не мог его обидеть.