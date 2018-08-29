КХЛ меняет систему подсчета очков

СЕГОДНЯ 14:09 2018-08-29T14:11:35+03:00

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КХЛ готовит революцию. Всего за пару дней до начала чемпионата меняется система начисления очков. Если раньше команды получали за победу в основное время 3 очка, за выигрыш в овертайме или по буллитам - 2, а за ничью в основное время - 1, то теперь любая победа оценивается в 2 очка. Это открывает грандиозные возможности для махинаций и договорных матчей.

Чем плоха новая система

Чемпионат стартует уже 1 сентября. А любое большое изменение в регламенте, которое делается за считанные дни до старта турнира, - это очень и очень плохая идея. Такие революции надо всесторонне взвешивать и оценивать, не разрушат ли они соревнования, к чему они приведут. А тут такое впечатление, что дана команда сверху и все ринулись ее исполнять.

Но ведь не зря же в свое время вся Европа и Россия в том числе перешла на трехчоковую систему. С 1994 года у нас в стране играли по ней: она мотивировала команды играть в атакующий хоккей и добиваться побед в основное время - три очка, это лучше, чем два. А от двухочковой системы отказались потому, что она открывает возможности для договорных матчей. Команды могут сговорится доводить дело до овертайма, и там отдавать победу более сильному клубу. В таком случае победившей команде все равно, как набирать свои 2 очка - в основное время или в овератйме, ничем не рискуя. А проигравший в любом случае получает свое одно очко вместо потенциального нуля.

Тогда зачем эта реформа?

Трехочковая система нравится всем в Европе: стройная система поощряет атакующий хоккей. И даже в НХЛ, где до сих пор играют по двухочковой системе, очень хотят перейти на европейский подсчет. Но за океаном пока медлят - сила традиций очень велика. И только Россия хочет вернутся к прежней системе. Зачем?

Все дело в политике. Очень легко таким косметическим ремонтом замаскировать реальные проблемы, которые есть у Континентальной хоккейной лиги. В ней слишком велика пропасть между лучшими (читай богатыми) и худшими (чаще всего бедными) командами. В прошлом сезоне победитель регулярного первенства СКА набрал 138 очков, а аутсайдер «Югра» заработала всего 48 очков. Итого 90 очков разницы!

«Это очень много», - решили в КХЛ. И вместо того, чтобы придумывать систему компенсаций, драфтов и соблюдать «потолок зарплат», решили просто изменить подсчет очков. По новой системе разница будет уже не столь велика - всего 60 очков. И вроде как оживится борьба за попадание в плей-офф. И тогда можно будет отрапортовать о повышение уровня борьбы в КХЛ.

Решение уже принято?

Все должно случится вот-вот. Ритуальные действия уже предприняты: Федерация хоккея России уже сделала запрос в КХЛ. Но чтобы изменить регламент, нужно решение совета директоров. Оно пройдет в заочной форме, а его результаты станут известны 31 августа. То есть всего за один день до начала чемпионата КХЛ.