2018-08-29T15:50:20+03:00
В мире

Премьер Чехии Андрей Бабиш: Куда нам еще беженцев?! От украинцев продыха нет!

В Праге отказались принимать мигрантов из Африки и Азии из-за наплыва «заробитчан» с незалежной
Дарья КРЫЛОВА
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Бабиш сообщил, что в маленькую Чехию на заработки съехались более 70 тысяч граждан незалежнойБабиш сообщил, что в маленькую Чехию на заработки съехались более 70 тысяч граждан незалежнойФото: EAST NEWS
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- Чехия не примет больше ни одного беженца из тех, кто переправлялся в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей с Украины, - заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, выступая в национальном парламенте.

Перед этим на встрече с главами правительств Италии и Мальты, где обсуждались вопросы нелегальной миграции, Бабиш сообщил, что в маленькую Чехию на заработки съехались более 70 тысяч граждан незалежной, поэтому для азиатов и африканцев мест уже не осталось.

Чешскому премьеру тут же попеняли из Еврокомиссии, напомнив, что квоты по беженцам должны соблюдать все страны-члены ЕС. Однако Бабиш на уговоры не поддался:

- Мы принципиально против того, чтобы кто-то нам диктовал, кто имеет право в нашей стране жить и работать, - отрезал он. - Нельзя быть маленькими детьми, желающими приютить всех бездомных кошек и собак в своей квартире.

Что ж, пока в роль «кошек и собак» прочно вжились гастарбайтеры с Украины, хлынувшие в Европу после после обретения долгожданного «безвиза». Беда, однако, в том, что практически все они приезжают в страну, не имея разрешения на работу, поэтому трудятся нелегально - зачастую за гроши. Но и этим «еврокопеечкам» рады - есть на что поддержать оставшихся дома родственников.

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