Пчелиный рой атаковал палатку с хот-догами в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-29T15:36:03+03:00

Пчелы облепили палатку с хот-догами в Нью-Йорке. ФОТО: стоп-кадр с видео

Более 20 тысяч насекомых облепили уличный киоск. Поймать их удалось только с помощью специального пылесоса [видео]

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Жители Нью-Йорка стали очевидцами непривычного зрелища. Рой пчел спустился в город прямиком к палатке с хот-догами. Насекомые несколько минут кружили над едой, а когда их собралось довольно много, атаковали торговую точку.

Работники киоска были вынуждены оставить свои рабочие места, так как пытаться отогнать насекомых было бессмысленно.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Они оцепили место происшествия, чтобы пчелы не покусали прохожих.

Только через некоторое время рой удалось поймать. Сделали это с помощью специального пылесоса. Вся процедура заняла не более сорока минут. По словам экспертов, данный вид сбора насекомых является приемлемым, сообщает «Пятый канал».

В Нью-Йорке на палатку с хот-догами напал рой пчёл.

Обычно в пчелиной семье, которая улетает из улья, не менее 20 тысяч пчел.

Кстати, подобные происшествия в Ню-Йорке не редкость. Пчел часто видят в мегаполисе, особенно в жаркие дни.

Сайт kp.ru писал, что насекомые посещают не только Нью-Йорк, но и российские аэрпорты. В столичном аэропорту «Внуково» пчелы облепили аэробус. Закончилась посадка на рейс Москва - Санкт-Петербург. Аэробус компании «Россия» готовился выехать на рулежную дорожку, как вдруг откуда-то из-под крыла появились пчелы. Много, тысячи, целый рой. Насекомые быстро облепили самолет с левого борта. Под гудящими пчелами почти полностью спрятались несколько иллюминаторов.