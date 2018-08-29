2018-08-29T15:36:03+03:00
Происшествия

Пчелиный рой атаковал палатку с хот-догами в Нью-Йорке

Более 20 тысяч насекомых облепили уличный киоск. Поймать их удалось только с помощью специального пылесоса [видео]
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Пчелы облепили палатку с хот-догами в Нью-Йорке. ФОТО: стоп-кадр с видеоПчелы облепили палатку с хот-догами в Нью-Йорке. ФОТО: стоп-кадр с видео
Изменить размер текста:

Жители Нью-Йорка стали очевидцами непривычного зрелища. Рой пчел спустился в город прямиком к палатке с хот-догами. Насекомые несколько минут кружили над едой, а когда их собралось довольно много, атаковали торговую точку.

Работники киоска были вынуждены оставить свои рабочие места, так как пытаться отогнать насекомых было бессмысленно.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Они оцепили место происшествия, чтобы пчелы не покусали прохожих.

Только через некоторое время рой удалось поймать. Сделали это с помощью специального пылесоса. Вся процедура заняла не более сорока минут. По словам экспертов, данный вид сбора насекомых является приемлемым, сообщает «Пятый канал».

В Нью-Йорке на палатку с хот-догами напал рой пчёл.

Обычно в пчелиной семье, которая улетает из улья, не менее 20 тысяч пчел.

Кстати, подобные происшествия в Ню-Йорке не редкость. Пчел часто видят в мегаполисе, особенно в жаркие дни.

Сайт kp.ru писал, что насекомые посещают не только Нью-Йорк, но и российские аэрпорты. В столичном аэропорту «Внуково» пчелы облепили аэробус. Закончилась посадка на рейс Москва - Санкт-Петербург. Аэробус компании «Россия» готовился выехать на рулежную дорожку, как вдруг откуда-то из-под крыла появились пчелы. Много, тысячи, целый рой. Насекомые быстро облепили самолет с левого борта. Под гудящими пчелами почти полностью спрятались несколько иллюминаторов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Голикова рассказала о штрафах за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста
Работодатели признались, что предпочитают удаленных работников
Немецкий концерн Uniper готов выйти из «Северного потока-2» в случае введения санкций США
Лавров заявил об интенсивном развитии отношений с Саудовской Аравией
Лавров: США не смогли сменить режим в Сирии
Замглавы МИД РФ назвал фейком сообщения о встрече спецслужб США и Сирии
Украина запретила импорт цементного клинкера из России
Медведев поручил разработать наказание для губернаторов за школьные туалеты на улице
Instagram объявил о введении верификации аккаунта по документам
АвтоВАЗ представил концепт будущей Lada 4x4
У берегов Фиджи и Вануату объявлена угроза цунами
Ученые: большой отпуск продлевает жизнь человека
Опрос: Большинство россиян следят за курсом валют
Гроб сенатора Маккейна понесет Кара-Мурза — младший
Памфилова: Путин откровенно сообщил свою позицию по пенсиям
«Эти вопросы важны для миллионов людей»: Путин объяснил, почему решил обратиться с телеобращением по пенсиям
Почти все россияне, пострадавшие в турецком ДТП, выписаны из больницы